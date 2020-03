El radicalismo tuvo un Giardino que deja más cerca la interna que la unidad

por Gabriel Silva

“Fue uno de los encuentros en Giardino más raros de los últimos años y el primero después de la debacle”. La frase la acuñó un dirigente que estuvo el viernes y ayer en la tradicional reunión de la UCR en Punilla que contó con el discurso de cierre del presidente del partido en la provincia, el exintendente Ramón Mestre.

El titular del Comité Provincia se convirtió en uno de los protagonistas centrales del encuentro ante la ausencia del diputado nacional Mario Negri y del concejal Rodrigo de Loredo. El viernes Mestre acompañó al presidente del partido a nivel nacional, el mendocino Alfredo Cornejo, y ayer cerró con una exposición en la que habló de “terminar con el internismo salvaje que tiene este partido”.

Aunque en Punilla no hubo confirmaciones acerca del cronograma que tendrá el partido para este 2020 de renovación de autoridades, todo parece indicar que en un mes habrá certezas acerca del proceso electoral interno. El 22 de julio próximo es el último día para fijar internas, por lo que en las próximas semanas, y de acuerdo a lo que el estatuto prevé, habrá novedades.

No obstante, y a pesar del mensaje y la convocatoria a la unidad que lanzó el propio Mestre, dirigentes que estuvieron en Giardino descartan por completo la posibilidad y aguardan la confirmación del calendario para lanzarse a una interna.

La voz del oficialismo. Con la asistencia de cinco de los nueve núcleos que integran el partido, el primer desafío de Mestre estaba precisamente ahí: en demostrar que no sería una reunión únicamente de la vertiente que él representa.

“En estos tiempos escuché todas las opiniones, recorrí parajes, pueblos y ciudades. Por eso les digo que tenemos que estar todos para generar un debate en todos los núcleos internos. Los radicales estamos en un momento donde debemos poner las barbas en remojo, para discutir con respeto y amplitud. Tal vez, y espero que así sea, si coincidimos esa sea la llave para terminar de una vez con el salvaje internismo que tiene este partido”, dijo Mestre.

Y agregó: “pedí disculpas y me hago cargo de los errores que se pudieron cometer. Acá no hay grieta, hay diferencias”.

Posturas. Uno de los dirigentes que asistió, a pesar de las diferencias con Mestre, fue el intendente de Mendiolaza, Daniel Salibi, quien en diálogo con PERFIL CORDOBA sostuvo: “es una lástima que no hayan estado todos los núcleos. Podés estar de acuerdo o no, pero hay que estar”, dijo y agregó: “los que hablan que quieren sacar el partido adelante y no asisten, quieren otra cosa o no se consideran radicales”.

Salibi sostuvo además que “tiene que haber una interna”. “Tiene que ser madura y es la única forma de saber quiénes están posicionados para conducir el partido y para disputar cargos en las próximas elecciones”, afirmó.

También con un pedido de interna se manifestó a este diario el exlegislador provincial Javier Bee Sellares. “La visibilidad de este Giardino es la de un partido fragmentado que sufrió la pérdida de un caudal de dirigentes desencantados que tiene que ver con los fracasos electorales. Después de haber estado en Giardino soy un convencido que el futuro tiene que ser una interna: el que gana conduce, el que pierde acompaña”, dijo.

“Después de ver la fragmentación una interna es la mejor salida para darle una base sólida al partido”, agregó Bee Sellares.

El exparlamentario provincial mantuvo un encuentro en la semana con De Loredo y son varios los que empiezan a ver una puja de tres tercios en la disputa partidaria con dirigentes que creen en la posibilidad de salir de la dicotomía Mestre-Negri. Del encuentro del jueves además participaron los intendentes Marcos Ferrer (Río Tercero), Luis Picat (Jesús María) y José Bría (Morteros).

Retornando a lo sucedido en Giardino, también estuvieron presentes los tulumbanos, el grupo de jóvenes de distintos núcleos que comenzó a reunirse en el norte provincial. Franco Jular, integrante de esa facción, reconoció a este diario que “el radicalismo tiene que dejar de hablar internamente a través de los medios”. “Hay un error constante del partido de seguir plebiscitando vigencia; creo que se deben desdramatizar todos los actos y hechos políticos que viva el partido. Desde reuniones de dirigentes, conversaciones, pedidos…todo”, afirmó Jular.

En tanto, Dante Rossi, líder de Identidad Radical y actual legislador en el bloque de la UCR tuvo un balance positivo del encuentro. “Creo que fue bueno. Un partido que no debate es un partido que se va muriendo”.