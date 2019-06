El schiarettismo empieza a militar la boleta corta y se aparta de la discusión nacional

por Gabriel Silva

La semana que terminó tuvo dos reuniones centrales de la mesa chica del gobernador Juan Schiaretti. La primera, se llevó a cabo el lunes por la tarde apenas el mandatario provincial retomó sus actividades tras las vacaciones por Europa; mientras que la segunda se realizó el viernes, casi a la misma hora, y en un encuentro que terminó por confirmar que el PJ cordobés irá por la estrategia de la boleta corta.

“Es una decisión que deja conforme a todos los sectores. Incluso a los intendentes”, cerró una calificada fuente del PJ provincial en contacto con PERFIL CORDOBA el mismo viernes por la tarde. Esta posibilidad se venía barajando desde hace varias semanas, incluso este diario anticipó la movida antes del viaje de Schiaretti al exterior y en medio de las tensiones que se vivían en el seno de Alternativa Federal.

Consumada la pérdida de fuerza la tercera vía, y el acercamiento del salteño Juan Manuel Urtubey a Roberto Lavagna, las posibilidades de Schiaretti de seguir tallando por ese espacio hoy son nulas. “Con Lavagna no tiene buena relación y con Urtubey tiene un mejor vínculo, pero es un candidato que no tiene votos. Entonces, ¿por qué debería exponerse a licuar su 57% detrás de una fórmula que no seduce a nadie?”, señaló un dirigente de la primera línea del PJ cordobés.

Por tal motivo, el operativo “boleta corta” ya comenzó y deja tranquilos a los intendentes. Los jefes comunales habían sido los primeros en hacer evidente su enojo ante la posibilidad de tener que trabajar en el territorio por un binomio que, según entienden, será perjudicial para el resto del partido y vuelve a poner a Córdoba como uno de los impedimentos para la unidad del PJ.

En la semana, varios jefes comunales con peso pasaron por El Panal y mantuvieron una reunión con el ministro de Gobierno, Carlos Massei, quien les anticipó la jugada que se terminará por confirmar en el congreso partidario del próximo jueves. Ocasión en la que, además, Hacemos por Córdoba confirmará sus candidatos a diputados.

El capítulo Caserio. De la reunión del jueves se sabe que será en Córdoba, aunque en algún momento de la semana se especuló con una sede en el interior. Se mencionó Río Cuarto y el jueves se llegó a hablar de Carlos Paz, sede que se desactivó de inmediato.

En la cúpula del PJ nadie desconoce la tensión que se vivió en los últimos días entre el sector que respalda al gobernador y el senador nacional Carlos Caserio, presidente del partido y hombre fuerte en el Congreso. El vicepresidente del bloque del PJ en el Senado viene manifestado desde hace algunas semanas su descontento por cómo se movió en el escenario nacional Schiaretti y es uno de los que insisten con que el partido debería tener una postura más contundente. No acompaña la prescindencia con la que Schiaretti decidió moverse.

Pero no es el único frente que tiene abierto el senador por Córdoba. En el Senado, la decisión de Miguel Pichetto de acompañar a Mauricio Macri en la fórmula presidencial, cayó como un balde de agua helada y las definiciones se trasladaron a la reunión que el bloque mantendrá el próximo martes.

Por lo tanto, con todos estos motivos, la decisión de trasladar el Congreso del PJ de Carlos paz -territorio de Caserio- a Córdoba, fue acertada.

En algunos despachos de El Panal creen que el senador no seguirá tirando demasiado de la cuerda. Y si eso sucede, la carta que baraja el schiarettismo es la de exponerlo. “Se vamos por la boleta corta, estamos liberando el juego en el tramo presidencial. Ahora, si querés ir con el kirchnerismo, blanquealo”, razonan.

La movida de Caserio puede incluir a otros actores del PJ. En la semana algunos especularon con un nuevo sondeo desde Buenos Aires por Natalia de la Sota, pero en Córdoba a esto lo desactivaron. “Tiene buena relación con (Sergio) Massa pero está muy cómoda acá”, resumen en el peronismo cordobés y adelantan una nueva foto entre ella y Schiaretti para despejar especulaciones.

De todas maneras, otra de las mujeres del delasotismo con las que el peronismo disidente empezó a evaluar el terreno es Adriana Nazario, la diputada que cumple mandato este año y que fue electa legisladora provincial en los comicios del 12 de mayo.

El Congreso y los nombres. La reunión del jueves confirmará la postura del partido ante el escenario nacional. Lo que pudo saber este diario es que se está cuidando que el encargado de ratificar la decisión no sea el propio Schiaretti.

Distanciados en el Gobierno provincial por ahora de Caserio, entre los nombres que se barajan para leer la posición están los de Carlos Gutiérrez o Carlos Massei.

“Que el documento y la decisión la comunique Schiaretti sería un gesto fuerte desde lo político”, sintetizó un armador en la tarde del sábado.

Superada esta instancia, llegará el momento de la confirmación de los candidatos. Y el anuncio vendría el mismo jueves, 48 horas antes de que venza el plazo y allí los nombres que suenan para la boleta corta son: Carlos Massei, Carlos Gutiérrez, Oscar González -con menos chances que los otros dos-, Claudia Martínez, Juan Brügge, Laura Labat -depende de si Paulo Cassinerio deja el Congreso y aterriza en un Provincia o Municipio a partir de diciembre- o Tanya Kyshakevych.