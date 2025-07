Elecciones: el intendente de Viamonte quiere liderar el PRO en Córdoba y no ceder todo a LLA

El intendente de Viamonte, Fernando Gazzoni, confirmó que pretende encabezar la lista de diputados nacionales por el PRO en Córdoba para las elecciones de octubre. El dirigente ya trabaja en un esquema amplio que incluiría a otros intendentes, referentes jóvenes y dirigentes del sector privado, con la intención de reposicionar al PRO provincial con identidad propia, más allá de un posible acuerdo con La Libertad Avanza.

"Sin abrir listas, o te quedás en el molde o competís", sentenció Gazzoni en diálogo con Perfil Córdoba, tras detallar el proceso de conversaciones que lleva adelante desde hace varios meses. "Venimos hablando hace seis o siete meses", agregó.

Un armado con respaldo nacional

El dirigente viamontino aseguró contar con el respaldo de Mauricio Macri para el desafío. "Buenos Aires nos dio la preferencia por distrito. Mauricio lo va a bancar, él nos va a bancar", afirmó.

El armado incluirá a intendentes como los de Villa Allende y Marcos Juárez, que según Gazzoni están gestionando bien y pueden aportar al proyecto. Además, buscará sumar a figuras del sector privado y a jóvenes con vocación política. "Hay que apostar por los dirigentes que tenemos, hay que renovarse. Es una oportunidad linda", remarcó.

Críticas al acuerdo cerrado con LLA

Gazzoni fue crítico con la postura de algunos sectores del PRO que buscan una alianza con LLA sin discutir lugares ni representatividad. "Estuve en comunicación con Laura, Rodríguez Machado y hay buen diálogo. Ella busca un acuerdo con LLA y está bien, es válido. Hay mucho que compartimos con LLA, aunque las formas no. Pero no podemos entregar todo. Que los espacios estén representados de la misma forma", enfatizó.

"Hoy ellos dicen que están mejor. No están dispuestos a abrir la lista porque manda Casa Rosada. Lo hablé con (Patricia) Bullrich. Como espacio político no podemos ceder todo", advirtió. Según el intendente, desde el entorno libertario propusieron que en 2027 no pondrán candidatos a intendentes como garantía, aunque desconfía: "Falta un montón. Que pongan un candidato en Viamonte…, no pasa nada, yo volvería a ganar".

"No es una cruzada de un lobo solitario"

Gazzoni dejó en claro que no está solo en esta movida interna. "No es una cruzada de un lobo solitario. Hay mucha gente atrás. Quiero ser el ‘rompe hielo’ para que esto se dé. Pero que sea representativa, no que uno se lleve todo y haga pelota al otro espacio", sostuvo.

Aunque no descartó la posibilidad de un acuerdo, advirtió: "Existe la posibilidad de que no haya acuerdo y que el PRO vaya solo, no hay que tener miedo. No que el aliado sea utilizado como palenque". Finalmente, Gazzoni reafirmó su compromiso con el espacio y su deseo de que el PRO siga vivo en Córdoba. "Tengo un compromiso con mi pueblo, pero no quiero ver morir al PRO. Soy un hijo del PRO. El espacio tiene que seguir vivo", concluyó.

Qué dicen desde el partido

Referentes del PRO en Córdoba señalaron que las intenciones de Gazzoni “son buenas, es válido que quiera ser candidato, pero falta mucho”, sostuvo una de las fuentes consultadas por este medio. “Lo que puede pasar en Córdoba es similar a lo que sucedió en Provincia de Buenos Aires: primero se hace una alianza y después se definen las listas y para eso falta. Pero Facundo es un buen dirigente y está en su derecho a plantear que quiere encabezar”, añadió la fuente.