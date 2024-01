Al ritmo del histórico cántico ‘Paso, paso, paso, se viene el cordobazo’, el pasado 3 de enero daba inicio en el Centro Cultural La Piojera una asamblea abierta que reunió –presencial y virtualmente– a casi mil artistas de distintas disciplinas y comunicadores de toda la provincia.

Unidos por el brutal ajuste a la cultura que plantea el Gobierno nacional (cierre del Instituto Nacional del Teatro, del Fondo Nacional de las Artes y la reducción de presupuestos para la música, el cine y las bibliotecas populares, entre otros), el ecosistema de la cultura local debatió durante tres largas horas las acciones con las que le harán frente al DNU.

Durante la asamblea se dejaron oír también voces de preocupación en torno a lo que pasa en materia cultural en la provincia: "No es casualidad que a casi un mes de la nueva gestión, no hay designadas autoridades en la Agencia Córdoba Cultura. No sabemos cuáles son los lineamientos para nuestra provincia".

En efecto, este medio intentó conocer cuándo será designado el nuevo presidente de la Agencia pero desde el Gobierno provincial solo hay silencio de radio.

Cordobazo cultural. Bajo las consignas ‘No a Milei’, ‘No al DNU’, ‘No a la ley Ómnibus’, ‘Ningún Ajuste’, la multisectorial cultural está conformada por actores de distintos sectores, como el teatro, el cine, la música, el circo, la danza, la comunicación popular, la educación, las bibliotecas populares, las artes visuales y los centros culturales.

Según detalló Beatriz Carbel (industria musical), la génesis fue una asamblea virtual a la que asistieron unas cuatrocientas personas y en la que se definió, a partir de las alarmas encendidas en todo el país, ir rápidamente a una reunión presencial. “En los últimos días hemos asistido a muchas acciones en todo el país; colectivos, organizaciones y redes de todas las disciplinas del arte están accionando en contra del DNU. Está pasando en Traslasierra, en Sierras Chicas, hay mucha efervescencia. Y eso dio comienzo a un plan de lucha”.

En diálogo con PERFIL CÓRDOBA, el músico Lucas Heredia, que forma parte del espacio Manifiesto Primavera, conformado previo a las elecciones, indicó que el objetivo es ampliar la convocatoria, abrir el juego y darle forma a un espacio concreto de acción. “En la asamblea quedó conformado el ‘Cordobazo Cultural’ como multisectorial con el objetivo de realizar acciones concretas frente al atropello nacional. Nos hemos conformado en comisiones con el objetivo de rechazar el avance sobre el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes y la quita de asignaciones específicas a instituciones que son fundamentales para la estructura y la industria cultural y que han venido sobreviviendo a los distintos gobiernos neoliberales”.

De esta primera asamblea, que se realizó en doble formato (virtual y presencial) participaron más de 750 artistas de toda la provincia.

La actriz Laura Ortiz, por su parte, señaló que la asamblea fue histórica por la cantidad de participantes y que está en consonancia con lo que está sucediendo a lo largo del país. “Estamos unidos y organizados. Hay asambleas en Santa Fe, Rosario, Tucumán, Buenos Aires, Santiago del Estero e incluso en el interior de Córdoba. En esta primera asamblea estuvieron representados muchísimos espacios, no sólo de las distintas disciplinas artísticas sino espacios ideológicos unidos en una sola voz: defender la cultura en la calle”.

Ortiz enfatiza sobre la necesidad de que entendamos que la cultura es un derecho para todas las personas y no solo para quienes trabajan en ella: “Estamos organizados y dispuestos a defender nuestras fuentes de trabajo y el acceso a la cultura para toda la sociedad, porque esto tiene que ver con la construcción de nuestra identidad y eso es lo que están queriendo desarticular”, reflexiona.

Cómo sigue. Un comunicado emitido por la asamblea señala que “el objetivo es poder crear acciones concretas en rechazo al DNU y a la ley Ómnibus, llevados adelante por el Poder Ejecutivo Nacional, con una agenda que toma como referencia algunas fechas ya planteadas a nivel federal, en pos de defender estos espacios y un modelo de país”.

Así, los pasos a seguir prevén una próxima reunión para el martes 9 de enero a las 18.30 (también en La Piojera, Av. Colón 1559) donde las distintas comisiones trabajarán en plenarios; un cacerolazo cultural previsto para el miércoles 10 a las 18 en Patio Olmos, “en resonancia con la agenda de Unidxs y Organizadxs. Espacio Federal” y la participación de delegados de la asamblea cordobesa en la reunión prevista para el jueves 11 con diputados en Buenos Aires.

ACCIONES. La Asamblea volverá a reunirse en comisiones este martes para seguir delineando sus acciones.



Una veintena de despidos en la Agencia Córdoba Cultura

En el marco de un ajuste en las distintas reparticiones provinciales, se dieron a conocer más de 20 despidos de trabajadores de la cultura. Según un comunicado emitido por el SEP, “los despidos fueron notificados el jueves 4 de enero de 2023, los empleados despedidos tienen entre 9 a 15 años de antigüedad, realizan tareas centrales para el desarrollo de las actividades de la agencia y pertenecen al sector de empleados que menos ganan en toda la repartición”.

Fuentes cercanas a la Agencia Córdoba Cultura estiman que el total de despedidos podría llegar hasta los 30 trabajadores. El Sindicato de Empleados Públicos convocó a todas las reparticiones provinciales a sumarse a una marcha hasta ‘El Panal’ el próximo martes a las 10 de la mañana.

Se calcula que los despedidos en toda la provincia son más de 1.400 trabajadores de distintas reparticiones públicas.