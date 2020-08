Empresas afirman que títulos cordobeses tienen poco impacto

Las empresas contratistas de obra pública cordobesas mantienen dos preocupaciones en su frente diario. Por un lado, el pobre horizonte para la nueva obra pública en la provincia. Por el otro, las dificultades que están teniendo los títulos de la Provincia y la Municipalidad que se lanzaron para cancelar las deudas con esas empresas y que no están siendo bien contemplados por el mercado.

“Si bien hay algunas licitaciones con financiación del BID, el grueso de la obra pública todavía está con plazos neutralizados. La mayoría de la obra pública depende de la recaudación propia y lo que gire la Nación. Se va de a poco poniendo en marcha, pero con ralentización. El arreglo con los bonistas va a permitir a la Provincia concretar alguna financiación que ya tenía acordada como pueden ser los acueductos que venían con fondos árabes. Creo que puede haber posibilidades de que la obra de a poco se vaya reactivando y se pueda acceder”, señaló Luis Lumello, en un encuentro que la delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción, la UOCRA y UECARA tuvieron el viernes con la prensa. Asimismo, señaló que las demoras en la redeterminación de precios de las obras, en un contexto de inflación sigue estando irresuelta, tanto en el ámbito provincial, como nacional.

Respecto del poco impacto del título provincial (Tipa) y del municipal advirtió: “estamos obligados a consensuar una salida, las empresas están complicadas y la Provincia emitió $9.000 millones para pagar deuda. Hoy la paridad de esos títulos está en 87. Y en el caso de la Municipalidad de 75 y va a bajar más cuando se cancele más deuda con esos títulos, es decir, cuando haya más oferta de esos títulos en la plaza. Creemos que el bono de la Municipalidad ha tenido bastante poca aceptación, es un bono que permite el pago de deuda vencida del año pasado y tiene una cotización o una paridad más baja en el mercado secundario”. “El bono de la Provincia tiene poco movimiento en el mercado y el de la Municipalidad no tiene movimiento. Si no hay mejoras en la propuesta de los bonos no van a tener demanda”, remarcaron los empresarios.