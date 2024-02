“En el país están muy afectadas las bases constitucionales, republicanas y federales”

La tensión entre el presidente Javier Milei y los gobernadores llegó a su punto máximo el pasado viernes. El recorte de 13.500 millones de pesos de transferencias a Chubut desató una especie de rebelión por parte de 22 gobernadores, quienes firmaron comunicados apoyando la decisión del chubutense Ignacio Torres de contemplar la posibilidad de cortar el suministro de petróleo al país si se seguían pisando los fondos. Esto desató la furia del Presidente que en redes sociales calificó a los mandatarios como “degenerados fiscales”, entre otros epítetos.

A dónde puede llevar una situación de enfrentamiento entre la Nación y las provincias, en un contexto de extrema complejidad económica como el actual, es una pregunta de difícil respuesta. Antonio María Hernández es uno de los constitucionalistas más importantes del país; fue vicepresidente de la Comisión Redactora de la Reforma Constitucional de 1994; dirige el Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho de la UNC; es profesor titular plenario de Derecho Constitucional y de Derecho Público de la misma Universidad, y tiene más de 50 libros escritos en su haber.

Hernández mira con extrema preocupación lo que está ocurriendo en el país. Consideró que tarde o temprano toda esta situación se terminará dirimiendo en la Corte Suprema de Justicia. Además, le pidió al Presidente “que deje de gobernar por Twitter, porque la campaña ya terminó y hay que dejar de dividir a la sociedad”.

Para explicar la situación actual, Hernández realizó un racconto histórico. “Este conflicto se origina en la violación de la Constitución Nacional y en particular de la gran reforma constitucional de 1994, justo cuando se cumplen los 30 años. Esa reforma había fijado con mucha claridad las bases para la existencia de lo que deben ser las finanzas federales y en particular el Convenio de Coparticipación Impositiva, el cual tiene un procedimiento muy complejo porque debe haber primero un acuerdo del Presidente con los gobernadores, luego debe ser aprobado por el Senado de la Nación, luego por Diputados y finalmente por las legislaturas provinciales. Una ley convenio de este tipo no puede ser modificada y no puede ser vetada”, detalló.

El constitucionalista considera que este conflicto “explica la decadencia argentina, por la violación sistemática de la Constitución y de la gran reforma constitucional de 1994. A lo largo de los años, por una serie de procedimientos, se fue detrayendo la masa coparticipable, fue perjudicando a las provincias hasta que llegamos a una situación de verdadero unitarismo fiscal. Hay estudios que han demostrado que la inmensa mayoría de los recursos los dispone el Gobierno federal en una cifra superior al 84 por ciento, cuando los recursos lo ponen las provincias. El poder del manejo de los recursos ha servido para imponer una patología que se llama el ‘hiperpresidencialismo’, por eso vemos esta reacción de los gobernadores de cualquier signo político. Estamos ante un conflicto muy serio, muy grave, de derivaciones impredecibles y todo hace pensar que esto va a terminar en la Corte Suprema de la Nación que es el único poder del Estado que está funcionando más o menos bien, porque están muy afectadas las bases constitucionales, republicanas y federales”.

Imprudencia. Hernández aseguró que el comunicado emitido por Presidencia “es de una enorme imprudencia, con calificativos sorprendentes. Además, de nuevo el Presidente está ausente del país en momentos tan delicados. Para superar la decadencia en la que nos encontramos, Argentina tiene que aferrarse a la Constitución Nacional. Hay que pedirle al Presidente, a los ministros, a los gobernadores, que actúen con responsabilidad y que ejerciten el federalismo moderno, que implica concertación, diálogo y acuerdos entre los distintos niveles de gobierno”.

Transferencias discrecionales. Para Hernández, la llegada de las transferencias discrecionales deterioraron a la Ley de Coparticipación porque “lo único que evidenciaron fue el manejo político para beneficiar a los gobernadores adictos a su sector político, cada vez nos fuimos alejando de las bases federales para llegar a un unitarismo fiscal”. Y apuntó al Gobierno nacional actual: “La práctica de este gobierno es la profundización del punitivismo fiscal y del manejo político. A la provincia de Corrientes se le dieron mil millones de pesos. Todo apunta a desconocer lo que dice la Constitución Nacional y el respeto por las ideas federales”. T

También considera que es el momento de la inteligencia política para llegar al objetivo de reconstruir la unión nacional y que en lugar de eso “estamos avanzando en escaladas verbales de alta irresponsabilidad”.

“Además se observa un profundo desconocimiento de cuestiones constitucionales, lo cual agravará los problemas. La campaña política ha terminado, no se puede seguir dividiendo y polarizando a la sociedad. No se puede andar insultando a todo el mundo, gobernando por tuits. No puede (Milei) hablar del Congreso como un nido de ratas y calificar a todos los gobernadores como traidores, creo que hay que recorrer un camino distinto. La política es para gente formada, con mucha seriedad. Hay páginas enteras de Max Weber y Ortega y Gasset sobre lo que debe ser la formación de un político”, completó el abogado constitucionalista.