Enojo con Juez en Juntos por el Cambio

El resultado nacional del pasado domingo fue tan fuerte que a los cordobeses de Juntos por el Cambio no les permitió festejar los 18 puntos de ventaja que sacó la boleta de Mauricio Macri en Córdoba. Sucede que hubo corte de boleta en algunos sectores de la provincia, con aquellos que optaron por la boleta corta que impulsó el gobernador Juan Schiaretti y la fórmula Macri-Pichetto, y esto fue parte del enojo que algunos expresaron directamente en el búnker el domingo pasado por la noche. Uno de ellos, el propio Luis Juez, quinto en la lista de candidatos a diputados nacionales que expresó su descontento y hasta llegó a esbozar, en una mesa de café, un acuerdo entre el presidente Mauricio Macri y el gobernador Juan Schiaretti por la boleta corta. Desde el PRO el descontento con el exintendente viene por el diálogo en el grupo de whatsapp de los candidatos y algunas expresiones en contra del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Clima hot en la interna aliancista en Córdoba…

La danza de nombres para presidir el bloque llaryorista

La crisis nacional tras los comicios del pasado domingo, así como las declaraciones y los problemas que tienen en Casa Rosada obligaron a posar toda la atención a lo que sucede en territorio porteño. Sin embargo, en la Docta se siguen agitando las aguas rumbo a diciembre, cuando Hacemos por Córdoba asuma por duplicado, en Provincia y Municipio. Y en la semana un dirigente del PJ en la capital provincial contó parte de los ruidos que se viven en el seno del espacio para el armado del bloque en el Concejo a fin de año. El carismático dirigente bebía su mate cocido en un bar de la Cañada y contó lo que está pasando: “hay un tema, si a Miguel (Siciliano) le dan la Secretaría de Gobierno en la Muni, no le pueden dar a ‘Tori’ (Victoria Flores), que es la esposa, la presidencia del bloque. Es más, hay algunos reproches y reclamos que no gustaron en el último tiempo y varios los empezaron a notar”, dijo el hombre que además continuó con el repaso de nombres: “(Marcelo) Rodio es otro que se barajó, pero no sé si está tan cerca de Martín (Llaryora) como antes”, agregó. La danza de nombres siguió y se animó a ponerle una ficha a Juan Domingo Viola, dirigente de la zona norte de la capital y actual vocal de la Agencia Córdoba Deportes.

Un reencuentro que puede esperar

Finalmente, el resultado que dejó la boleta corta de Hacemos por Córdoba trajo algo de alivio en El Panal por todo lo que se había hablado en la previa. Es más, a días de los comicios, en el entorno de los candidatos del schiarettismo tampoco reinaba el optimismo que se vio el domingo por la noche cuando las cifras dejaron al oficialismo provincial más cerca de renovar las dos bancas que de reducir ese objetivo a un solo escaño como se llegó a pensar. En medio de esto, y con un Schiaretti cuidadoso a la hora de referirse a lo que está sucediendo a nivel nacional, en la semana se produjo un reencuentro que a algunos los animó a pensar en otra foto. El martes 13 el gobernador estuvo en Carlos Paz recorriendo las obras de un puente y allí se vio con la legisladora provincial Mariana Caserio, la hija de Carlos, el senador nacional y presidente del partido que en la previa trabajó por la lista de los Fernández en la provincia. El enojo en el Gobierno provincial por la actitud de Caserio fue notorio y hace un tiempo que no hablan, dicen de uno y otro lado. La expectativa de algunos es que haya un reencuentro, pero…

Sigue la polémica por los nombramientos en el Municipio

Se sabe que la oposición puso el grito en el cielo por los nombramientos en el Municipio que se produjeron a partir de mayo, tras la caída en las elecciones del mestrismo. En el Concejo la discusión se renovó ahora a partir del cambio de la estructura orgánica en la Dirección de Relaciones Institucionales que conduce Noelia Wayar, esposa de Jaime Juaneda, también funcionario cercano al intendente Ramón Mestre y cuñado de Marcelo Cossar, el secretario de Modernización en el Palacio 6 de Julio. Bueno, vía decreto, Wayar nombró cuatro jefes para “lograr la estructura de cargos necesarios para el funcionamiento de la dirección”, dice el decreto. Los que presentaron el pedido de informes, Santiago Gómez y Pablo Ovejeros, parte del bloque de UPC, se preguntaron por qué Wayar que desde 2011 forma parte de la secretaría en distintos cargos, se tomó más de 2000 días para ver cuántos funcionarios hacían falta. Y lo compararon además con lo que sucedió en la Asesoría Letrada. En el Concejo dicen que el oficialismo tiene entre cejas a Gómez, mucho más después de que el exintegrante de ADN tuvo una discusión con el jefe de los ediles del radicalismo y la respuesta de Lucas Balián fue: “cuando un dedo te acusa, hay cinco dedos que acusan a uno…”. Raro.



Una proclamación postergada

Hace casi diez días se produjo la proclamación de las autoridades provinciales electas el pasado 12 de mayo y que deben asumir el próximo 10 de diciembre. A partir de esto apareció el interrogante acerca de cuándo se iba a realizar la proclamación de las autoridades municipales. Al parecer, algunos empiezan a sospechar de un acuerdo no escrito entre los que terminan el mandato y los que lo inician para dejar pasar un poco el tiempo, como que no hay apuro. Y hacerlo los obligaría a prestarse a alguna pregunta incómoda en medio del contexto nacional.