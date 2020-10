Ernesto Sanz: "Schiaretti y Perotti podrían generar un tembladeral"

De a poco, Ernesto Sanz vuelve a tomar contacto con la arena política. En esta instancia, al menos, brinda su análisis sobre la coyuntura política y económica del país y, según sus definiciones, “ayudando a los intendentes y dirigentes”. En un reciente encuentro virtual con empresarios de Córdoba organizado por la revista Punto a Punto, el mendocino dejó algunas definiciones de peso. Para Sanz, el presidente Alberto Fernández se encuentra en un momento clave de su mandato, en el que escalan conflictos internos hacia adentro de la coalición que lo llevó al poder y que generan enfrentamientos externos con otros poderes y sectores de la sociedad. Así, cree que Fernández debe elegir si mantiene la coalición partidaria o se define por una fractura que puede beneficiar al país: “Es incompatible una cosa con la otra, o mantiene la coalición o privilegia al país”, definió.

“Es un problema de todos los días que tienen todos los gobernantes, hay que elegir entre opciones. El Presidente no tiene cualquier opción, no es asfaltar una ruta o la otra, o sigue pretendiendo mantener la cohesión de la coalición del Frente de Todos o elige salir de esa trampa y mantener la cohesión del país”, dijo. Y confesó que, en diálogo con dirigentes de distinto color político, percibe inquietud: “En el seno de la política hay mucha inquietud. Cuando está en crisis el sistema, hay que acudir a los diques de contención, vinculados al funcionamiento de oficialismo y oposición. En el Senado no hay ninguno, en Diputados más o menos. El segundo dique de contención, la Justicia, no venía funcionando así hasta que la Corte –no resolviendo la cuestión de fondo- dio señales políticas. Hay un tercer dique que es la sociedad movilizada. Y el cuarto es el PJ. Parte del PJ, el sindicalismo que siempre fue la infantería, está reaccionando”, planteó.

En ese esquema de análisis, Sanz tuvo algunas consideraciones puntuales sobre el gobernador Juan Schiaretti cuando se le consultó sobre el rol que le asigna al mandamás del peronismo local: “Apenas ganó Schiaretti su elección el año pasado, en esas semanas, era el centro del análisis político del país por la posibilidad de que él liderará el peronismo republicano. A mí me tocó, personalmente, en representación de Cambiemos, trabar relación con operadores de Schiaretti para sondear la posibilidad de que pudiera haber un acuerdo y forzar una segunda vuelta. Schiaretti ganó la elección, se tomó una semana y cuando volvió se encerró en Córdoba y se diluyó absolutamente todo. Tanto se diluyó que terminó Lavagna solo, Perotti por otro lado, Pichetto vice de Macri. Supongo que su gran argumento fue la defensa de Córdoba, yo lo entiendo hasta cierto punto. El problema hoy es que cualquier dirigente de envergadura y protagonista tiene que entender que el problema ya no es su provincia, el problema es la integridad, el futuro y la cohesión de la Argentina”, analizó Sanz y amplió: “Si los dirigentes que tienen este protagonismo siguen pensando solo en su comarca estamos complicados. Schiaretti es una persona que, por prestigio y por peso político, podría tener una influencia central. Él y Perotti juntos podrían generar, dentro de la estructura del peronismo nacional, un verdadero tembladeral. Ahora, si tiene ganas o no tiene ganas, vocación o si tiene una mirada más allá, no lo sé”.