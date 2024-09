"Es una oportunidad para empezar de nuevo": las historias detrás de las casas arrasadas por el fuego en Córdoba

Los incendios forestales en Córdoba continúan afectando severamente a varias localidades, incluidas Capilla del Monte, Dolores, La Granja, Ascochinga, San Esteban y Los Cocos. Hasta la fecha, se estima que al menos 25 viviendas fueron destruidas, dejando a muchas familias sin hogar y luchando por recuperarse de las pérdidas materiales.

Damián, residente de Los Cocos, fue uno de los afectados por el fuego. Su casa quedó destruida, y la devastación fue total. "El fuego arrancó en Dolores. Yo estaba observando toda la noche. En un momento cambio el viento, estaba muy fuerte. Tuvimos que salir corriendo, no alcance a sacar nada. Se llevó puesta la casa", indicó en diálogo con Canal 10.

Damián no culpó a nadie por lo ocurrido, pero reflexionó sobre el impacto que el incendio tuvo en su vida: "Simbólicamente, es como si todo en mi vida quedara en blanco. Es una oportunidad para empezar de nuevo".

Un vecino le prestó una casa temporalmente hasta fin de año, dándole tiempo para comenzar la reconstrucción. "Estoy revisando mis cuestiones para que no se repita".

Además, expresó su desconcierto y preocupación ante lo que consideró una actitud inusual por parte de los bomberos frente a su accionar contra los incendios. "No se ve voluntad de los bomberos. Se sabe generalmente que cuando el incendio es en el monte lo dejan que se vaya, pero siempre tuvieron como prioridad las casas. En este caso no ha pasado y es extraño. Es la primera vez que observo esto".

La historia de Lupe Martínez, vecina de San Esteban

Lupe Martínez, una maestra de plástica y madre de dos hijas, también perdió su hogar en San Esteban. "Estamos intentando entre todo este loquero con muchos amigos conocidos y familiares limpiar los restos de la casa".

Lupe contó que el incendio se desató alrededor de las 10 de la mañana. "Empezamos a ver que se venía muy fuerte. Le dije a mis hijas que agarraran algunas cositas, nos subimos al auto y nos fuimos. En el medio de la ruta se me peló la rueda, tuve que ir a un gomero y ahí me entere de que se me había quemado la casa".

A pesar del caos y la desesperación, un gesto solidario le brindó esperanza. "El chico me cambio la rueda y me dijo 'no me debés nada llevate todo'".

Sin embargo, la oriunda de San Esteban criticó la falta de planes de prevención por parte de las autoridades provinciales. "Acá se incendia siempre. No hay un plan de prevención desde la provincia de que todos los vecinos tengamos una cisterna con una bomba solar", lamentó.

Afortunadamente, el intendente de la localidad se comprometió a pagar un alquiler durante los próximos meses mientras Martínez y su familia trabajan para reconstruir su casa.

"Vinieron los bomberos, pasó el avión, tiró un poco de agua y siguió. Mientras se quemaba acá, se quemaba otra casa por allá y se quemaba el monte. Era un infierno… con la mejor voluntad toda la gente, pero no se podía hacer nada", relató a Cadena 3.

La tragedia del bailarín Jorgito Moliniers

Entre los afectados por los incendios también se encuentra el bailarín Jorgito Moliniers y su pareja, Hugo Ávila, quienes perdieron su hogar en Capilla del Monte. Moliniers compartió su angustia a través de las redes sociales, mostrando imágenes del fuego consumiendo su casa. "Nuestra casita... cuando la realidad supera ampliamente la ficción", escribió en Instagram, junto a su perro, mientras observaban cómo las llamas lo arrasaban todo.

Más tarde, en una entrevista con la revista Pronto, Moliniers relató lo devastador que fue ver su hogar reducido a cenizas. "Lastimosamente, se quemó todo. Habíamos terminado de pagar la casa hacía dos semanas y ahora solo quedan cenizas. No tuvimos tiempo de sacar nada; el viento cambió el rumbo del fuego y Hugo tuvo que huir con los perritos", contó, entre lágrimas.

Por el momento, una vecina les prestó una cabaña donde pueden quedarse temporalmente, pero la pareja aún no sabe qué harán a largo plazo. "No sabemos qué vamos a hacer, estamos en shock".

Córdoba en llamas

Córdoba atraviesa una crisis de incendios forestales con cuatro focos activos, afectando áreas como Salsacate y Villa Berna. El incendio de Capilla del Monte se agravó y ya tiene dos frentes: uno hacia el oeste, llegando a San Marcos Sierras, donde hubo evacuaciones sin daños a viviendas, y otro hacia el este, en dirección a Ongamira y Sierras Chicas. Aunque este último disminuyó su intensidad, la cabeza del fuego se desplazó hacia La Granja.

En el operativo participan 900 personas, incluyendo personal del ETAC y policías, movilizados también por las agresiones.

Hasta el momento, se estima que el fuego ha afectado alrededor de 70.000 hectáreas.