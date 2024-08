“Es una sensación muy fuerte volver a pisar el césped del Monumental como entrenador”

El pasado 13 de julio, Osvaldo Javier Sodero celebró en el Monumental de Núñez la obtención de la Supercopa con el Senior de River Plate, equipo que comparte con Ariel Ortega, Leonardo Ponzio, Rubens Sambueza, Guillermo Pereyra, Rodrigo Mora y Alejandro ´Chori’ Domínguez, entre otras leyendas del club ‘millonario’, y que define como su “cable a tierra”.

Cuatro días más tarde, el exarquero completó una semana de festejos, celebrando sus flamantes 60 años en Villa María, su ciudad natal. A la hora de soplar las velitas, ni imaginó que cuatro semanas después de aquel triunfo ante los veteranos de Tigre, en el duelo entre los primeros equipos de River y Huracán por la 10° del Torneo de la Liga Profesional, cumpliría uno de sus deseos más preciados: volver a pisar la cancha como integrante del cuerpo técnico del club donde jugó 58 partidos entre 1993 y 1995.

“Marcelo (Gallardo) se quedó sin entrenador de arqueros, ya que César Zinelli decidió no continuar después de la experiencia en Arabia Saudita, y me hizo el ofrecimiento para trabajar con él. ‘Ya estoy, tengo los guantes puestos’, le respondí”, le contó Sodero a PERFIL CÓRDOBA.

“Con ‘el Muñeco’ nos conocemos desde que llegué a River y siempre tuvimos una relación bastante cercana, al igual que con la mayoría de sus colaboradores. Con ellos compartí buena parte de mi vida y es una alegría que podamos reencontrarnos”, dijo el cordobés, quien no oculta su simpatía por ‘el Millo’. “Volver a pisar el césped del Monumental como entrenador es un orgullo y una sensación muy fuerte. Este club me dio todo y en casa somos hinchas los cuatro”, refirió en alusión a su esposa Silvina y sus hijos Oriana y Santino, quien juega como mediocampista en la novena de Tigre.

"Sumarme a un cuerpo técnico que tiene mucho tiempo de trabajo, que ha crecido muchísimo y que ha logrado tantos títulos, es muy especial para mí. Representa un gran desafío y espero adaptarme bien".

Sodero ya estuvo a cargo de la preparación de los arqueros del plantel profesional de River, con Américo Gallego y Leonardo Astrada como conductores, y en los últimos años trabajó acompañando a Pablo Lavallén, con quien trabajó en Belgrano entre octubre de 2017 y mayo de 2018.

“Tuve la suerte de jugar y de dirigir en los dos clubes que llevó en mi corazón”, apuntó el excuidapalos. “Cuando nos desvinculamos de The Strongest de Bolivia, en abril de este año, le dije a Pablo que seguía con él si agarraba algo acá. Vengo de estar casi dos años fuera del país, mi familia me necesita y la verdad es que no vale la pena tanto sacrificio”, puntualizó.

VIEJOS CONOCIDOS. El cordobés Sodero (cuarto desde la derecha) se sumó al equipo de Marcelo Gallardo, quien fue su compañero en los ’90. /// FOTO: PRENSA RIVER PLATE

De Celestes y Albiazules

“Ojalá pueda estar a la altura”. La frase se repite en las notas que Sodero concedió en los últimos días a diferentes medios del país, luego de su designación como colaborador de Gallardo. “Es mi objetivo y no me canso de repetirlo. Sumarme a un cuerpo técnico que tanto tiempo de trabajo, que ha crecido muchísimo y que ha logrado tantos títulos, es muy especial para mí. Representa un gran desafío y espero adaptarme bien”, subrayó.

“River siempre te exige ser campeón”, señaló sobre las metas de este segundo ciclo del ‘Muñeco’ en el banco del conjunto de Núñez. “En términos futbolísticos, la idea es buscar siempre el protagonismo. Marcelo quiere que el equipo recupere esa agresividad y esa presión que tuvo en su gestión anterior, y que tenga mucho mejor juego”, precisó.

“El ascenso con Belgrano fue lo más gratificante de mi carrera. La peleamos un montón en una etapa de muchos problemas, y quedamos en la historia como el primer equipo del club que logró subir a Primera”.

Respecto a su labor puntual, destacó como “muy sólidos y muy profesionales” a los cuatro arqueros del plantel -Franco Armani, Jeremías Ledesma, Santiago Beltrán y Lucas Lavagnino- y señaló: “No les enseño, los entrenó. La idea es ayudarlos a potenciar virtudes y disimular defectos”. Recordado por el penal que le atajó a Sergio ‘Manteca’ Martínez en el superclásico del 30 de mayo de 1994, en La Bombonera, Sodero admite la ansiedad que hay entre los hinchas de River por las sucesivas definiciones de tiros desde los doce pasos que viene perdiendo el equipo: “Aspiro a sacarles a nuestros arqueros esa presión de tener que atajar un penal”.

De paso, recordó otro célebre mano a mano que lo tuvo como protagonista ‘del otro lado del mostrador’, cuando jugando para Belgrano en el Gigante de Alberdi, el 18 de mayo de 1991, se hizo cargo de una ejecución frente a Deportivo Italiano y su colega Mario Daniel Stumbo le atajó el remate. “Esa tarde estuvo ‘pesadito’ el clima en la cancha y hasta volaron algunas piñas en el vestuario, donde habían entrado un par de barras”, recordó.

AMOR PIRATA. Sodero fue integrante del plantel de Belgrano que logró el primer ascenso a Primera División, en la temporada 1990/91. /// CEDOC PERFIL

Aquella secuencia pertenece al Campeonato de Primera B Nacional 1990/91, que terminó con el ascenso del Pirata. “Ese logro con Belgrano fue lo más gratificante de mi carrera. La peleamos un montón en una etapa difícil, de muchos problemas económicos, y quedamos en la historia como el primer equipo del club que consiguió subir a Primera División”, enfatizó.

Sodero también se refirió a la actualidad de la entidad celeste: “Con ‘el Luifa’ (Artime) estamos en contacto, aunque ahora hace un tiempo que no hablamos. Nos juntamos cuando le ofreció a Pablo (Lavallén) que asumiera como DT en la Primera Nacional, pero esa vez no agarramos porque no conocíamos demasiado la realidad de la categoría. Hoy lo veo muy bien a Belgrano, ha crecido en todo sentido, y lo mismo sucede con Talleres e Instituto. Que los jugadores y los entrenadores quieran ir a Córdoba habla de que las cosas han cambiado mucho, y para bien”, destacó.

““Sin desmerecer a los demás rivales, creo que la serie con Talleres es la más difícil que nos va a tocar en la fase final de la Copa Libertadores. Si ganamos esta llave, vamos a convertirnos en candidatos”.

Respecto al cruce con Talleres por la Copa Libertadores de América -torneo donde atajó para River en los partidos de local ante Independiente (2-0), Universidad Católica de Chile (3-1) y Vélez Sarsfield (2-1) de la edición 1995-, el villamariense señaló: “Si ganamos esta llave, vamos a convertirnos en candidatos. Sin desmerecer a los demás rivales, creo que los ‘punta y hacha’ entre equipos argentinos siempre han sido los más complicados. Creo que va a ser la serie más difícil que nos va a tocar”.

Más allá del tiempo que le demandará su nuevo trabajo de entrenador de arqueros, Sodero anunció su intención de seguir ‘despuntando el vicio’ con los Seniors de River Plate. “Los partidos se juegan los lunes, así que trataré de seguir. Si no puedo jugar, acompañaré al equipo de alguna manera. Es muy lindo entrar a una cancha y sentirse jugador de fútbol una vez más”.