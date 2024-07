Especialistas advierten por descenso en la tasa de vacunación de niños

La cobertura de vacunación infantil está disminuyendo a nivel global y Córdoba no es la excepción. Datos recientes publicados por Unicef muestran que cada vez más niños están quedando sin protección contra enfermedades prevenibles por vacunas. Esta situación puede provocar la reaparición de enfermedades que estaban erradicadas, tales como sarampión, poliomielitis y meningitis generadas por el virus del neumococo. Es un escenario impensado principalmente hasta antes de la pandemia, cuando pareció acentuarse cierta corriente antivacuna en el mundo.

Profesionales cordobeses dialogaron con PERFIL CÓRDOBA, explicaron cuál es la situación local y enfatizaron en difundir la importancia de cumplir con el calendario de vacunación en niños.

Ana Ceballos es una de las expertas más importantes en materia de vacunación a nivel nacional y latinoamericano, es médica infectóloga, integra la Comisión Nacional de Inmunizaciones y la Sociedad Argentina de Pediatría. “Si bien hemos sido un país de buenas coberturas de vacunación, con el tiempo han ido disminuyendo y es algo que nos preocupa”, aseguró Ceballos. El número de niños que no completan el calendario no es exacto, pero de acuerdo a los números que maneja Ceballos, “de cada 10 chicos, vemos que al menos entre dos y cuatro no completan el calendario de vacunación”, lo que enciende algunas alarmas entre los pediatras.

“Las coberturas han caído en el mundo y tal vez una de las enfermedades que más puede impactar en la población es el sarampión. Tenemos que contar con un 95 por ciento de cobertura para estar protegidos y en este momento, ese número ha caído. Entonces un niño viene con su familia de Europa, donde la cobertura ha caído mucho y llega incubando sarampión, si se encuentra con un grupo de niños con un porcentaje bajo de vacunación podemos llegar a tener un brote. Hasta el momento no hemos tenido grandes brotes, se han ido controlando, pero estaríamos en un problema si esto se genera porque son enfermedades que los pediatras jóvenes sólo conocen por imágenes”, advirtió la profesional.

Pero el sarampión no es la única enfermedad que podría volver al país si los porcentajes siguen descendiendo, hay otras mucho más complejas como la poliomielitis, una enfermedad que no se encuentra en el país desde hace ya décadas. La polio es una enfermedad altamente contagiosa originada cuando el poliovirus invade el sistema nervioso –generalmente a través de agua contaminada o a limentos contaminados con materia fecal contaminada–-, pudiendo provocar parálisis o muerte.

“Los pediatras jóvenes no han visto polio. Tenemos la vacuna de polio inactivada desde hace muchos años, en algún momento se trabajaba con la oral y ahora pasamos a una de virus inactivado. En algunas zonas de USA ya se encontró el virus en aguas contaminadas, zonas en las que se encuentra una población de baja cobertura. Hay que tener mucho cuidado con este tema, no es un problema menor. Lo mismo pasa con la meningitis provocada por el virus del neumococo”, agregó.

Según la profesional la pandemia tuvo un alto impacto en las coberturas, “los chicos no iban a vacunarse en ese tiempo y en la pospandemia nos hemos relajado, hay padres que se han olvidado pero aún están a tiempo”. Ceballos indicó que es importante recuperar esquemas en aquéllos niños que no completaron las dosis necesarias. Si no va periódicamente al pediatra, al menos vaya a un centro de vacunación y allí van a orientarlo respecto a cómo ponerse al día.

Por último apuntó al “famoso grupo antivacunas” como uno de los responsables de esta situación ya que generó que la gente descrea de la efectividad de las vacunas. Sobre este tema, Ceballos subrayó: “Las vacunas salvan vidas. Ninguna vacuna llega al brazo si no pasó por todas las fases de investigación. Muchas que llegan a la fase 3 van a parar al tacho de la basura en caso de dudas. Siempre recuerden que lo que llega al brazo ha pasado por exámenes exhaustivos en fase de investigación”, completó.

Salud. En Córdoba, el Ministerio de Salud provincial ha sufrido fuertes cambios en los primeros seis meses de la nueva gestión. La Dra. Sandra Belfiore asumió esta semana como responsable de Inmunizaciones de la provincia, cargo que supo ocupar con anterioridad. La profesional aseguró que, si bien no tienen números finos de este año, no se ven descensos alarmantes en las coberturas, pero llamó a los padres a fortalecer las coberturas de vacunación en niños para que no aparezcan enfermedades como sarampión o polio, en coincidencia con las palabras de Ana Ceballos.

En el mundo. Según datos difundidos por Unicef la cobertura mundial de inmunización infantil se estancó en 2023, lo cual significa que habrá 2,7 millones más de niños y niñas sin vacunar o sin recibir la totalidad de las vacunas en comparación con los niveles anteriores a la pandemia.

Según las estimaciones publicadas por Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS), es necesario realizar esfuerzos continuos para la actualización, recuperación y fortalecimiento de los sistemas de vacunación. “Las últimas tendencias demuestran que en muchos países hay demasiados niños y niñas sin vacunar”, afirmó la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell.

En los últimos cinco años, los brotes de sarampión han afectado a 103 países, donde viven aproximadamente tres cuartas partes de los lactantes del mundo. La baja cobertura de vacunación (80% o menos) fue un factor importante en cada uno de ellos.