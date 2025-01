Expertos sostienen que descompensaciones simultáneas en recién nacidos tienen causas "casi nulas" de ser naturales

Los peritos que analizaron los casos de recién nacidos que sufrieron descompensaciones en el Hospital Materno Neonatal destacaron que la probabilidad estadística de que estos eventos ocurran de manera natural en un mismo lugar y en tan poco tiempo es "casi nula". Si bien no todos los casos son iguales, los expertos identificaron patrones comunes que sugieren la intervención de agentes externos en varios de los bebés afectados.

El análisis se centró en ocho bebés que sobrevivieron a las descompensaciones, además de los cinco casos que terminaron en fallecimientos. Entre las conclusiones más contundentes, los peritos señalaron que dos de los recién nacidos (M.T. y de J.L.) presentaron niveles de insulina extremadamente altos, con valores que oscilaron entre 2.000 y 3.000 unidades, cuando lo normal es de 25 a 30 unidades.

Cuáles son los elementos que destacan peritos médicos para sospechar que hubo ataques externos

"Los valores son tan groseros que creo que hubo un agente externo que introdujo la insulina", afirmó el pediatra y perito externo Néstor Vaín, quien destacó que en sus 47 años de experiencia nunca había visto algo similar.

En el caso de los bebés con altos niveles de insulina, los peritos coincidieron en que no existe una explicación médica natural para estos valores, lo que refuerza la hipótesis de una administración exógena. "No hay ninguna explicación médica razonable fuera de la inoculación exógena de insulina", señaló el informe oficial de los peritos.

Además, se analizaron casos en los que se detectaron lesiones en zonas no habituales para procedimientos médicos, como en el muslo o el glúteo, lo que sugiere la posibilidad de que se hayan introducido sustancias de manera intencional. En uno de los casos (C.L.), una lesión en el muslo izquierdo de un recién nacido llegó a medir 10 centímetros de diámetro, algo que Vaín calificó como "muy poco común" en su experiencia. "En 49 años de neonatología nunca vi una lesión de esta magnitud por vitamina K", afirmó.

Demanda histórica de $ 8.500 millones a la Provincia por muertes de bebés en el Neonatal

Los peritos también destacaron que en varios casos se observaron niveles anormales de potasio, compatibles con una posible administración exógena. En el caso de una bebé (F.A.) que presentó hiperpotasemia, los expertos concluyeron que "la causa más probable es la administración exógena, porque no hay ninguna causa endógena o natural que lo explique".

Aunque no todos los casos presentan las mismas características, los peritos encontraron elementos comunes, como descompensaciones súbitas en recién nacidos sanos, lesiones punzantes en zonas no habituales y valores anormales de potasio o insulina. "Es posible una vinculación entre los casos en cuestión", concluyó el informe de la pericia incluido en la instrucción de la causa.

El análisis incluyó testimonios y debates sobre la posibilidad de que estos eventos hayan sido causados por intervenciones externas, aunque los peritos aclararon que no pueden asegurar que todos los casos sigan un único patrón. "La mayoría de los casos no son la totalidad", señaló el neonatólogo Iván Yuszczyk, quien destacó que, si bien hay coincidencias clínicas y de laboratorio, no todos los casos son iguales.

El informe final sugiere que estos eventos deben ser investigados en profundidad, ya que la recurrencia de descompensaciones en un mismo lugar y en un corto período de tiempo es estadísticamente “improbable”. Los expertos coincidieron en que, en algunos casos, las lesiones y los valores anormales detectados son compatibles con la intervención de un tercero.

Foto en texto: Fino Pizarro.