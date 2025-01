Cuáles son los elementos que destacan peritos médicos para sospechar que hubo ataques externos

En la jornada décimo cuarta del juicio por muertes y descomposturas de bebés a poco de nacer ocurridas en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba entre marzo y junio del 2022, prestan declaración 10 peritos médicos que elaboraron el informe interdisciplinario. Hay forenses, obstetras, neonatólogos, anatomopatólogos y cardiólogos.

En su exposición explicaron la metodología de trabajo y luego comenzaron a exponer lo que analizaron sobre cada uno de los 13 casos alcanzando a definir cuáles fueron los elementos comunes para sostener que son episodios extraños, raros, sin explicación científica posible. En algunos plantearon la firma sospecha de que los bebés fueron víctimas de ataques externos.

Sintéticamente estos elementos son:

La frecuencia con que se reiteraron los casos sin explicación médica. Fueron 13 situaciones sospechosas en tres meses, de las cuales cinco terminaron en muerte. Estadísticamente, puede darse un caso en 100 mil, de bebés que nacieron en buen estado y se descompensan en horas. Si se considera que en el Neonatal nacían 7.000 niños por año, puede deducirse la cantidad de tiempo que debió pasar hasta poder detectar un recién nacido que sufriera un deterioro en tan corto lapso. Más aún si se consideran muertes sin razón natural que la cause.

Los pinchazos que presentaron en sus cuerpos algunos de ellos. El lugar y las lesiones que provocaron no son compatibles con ninguna vacuna que, además, no era suministrada en el Centro Obstétrico, espacio donde se produjeron o comenzaron a notarse síntomas en los bebés.

Los niveles de potasio e insulina hallados en algunos -ayer los toxicólogos Luis Alberto Ferrari y Virginia Soler explicaron en detalle los valores aceptables y los detectados- no son compatibles con enfermedades o medicamentos; es decir por causas endógenas. Sólo fueron posibles si se aplicaron, se inyectaron y provocaron un ingreso masivo de las sustancias.

En los casos donde no hay autopsias, las manifestaciones sintomáticas fueron similares a los que presentaron análisis de hiperpotasemia o la hiperinsulinemia.

Falta de antecedentes de patología de las madres que pudieran generar los cuadros señalados.

Alacranes, no

Otro de los aspectos relevantes fue la afirmación categórica en relación a la posibilidad de que algunas de las lesiones encontradas en los bebés pudieran ser causadas por alacranes. Uno de los médicos respondió: los síntomas por ese tipo de picaduras (taquicardia e irritación) son lo opuesto a los cuadros que presentaron (bradicardia y tensión baja). Descartaron picaduras.

Quiénes son

El equipo de peritos está integrado por: Alicia Muscarello (obstetra, médico legista; Instituto de Medicina Forense), Iván Yuszczyk (neonátologo, médico legista; Instituto de Medicina Forense), María Granton, Verónica Hancevic (tocoginecóloga, médica legista; Instituto de Medicina Forense y Maternidad Provincial), Mario Quinteros (médico legal; Instituto de Medicina Forense), Raúl Ruiz Córdoba (tocoginecólogo, médico legista; Instituto de Medicina Forense), Luis Defagot (médico legal y del trabajo), Romina Rufino (anátomo patóloga, médica legal, Instituto de Medicina Forense), Julio Trentadue (cardiólogo de la Fundación Favaloro y el reconocido neonatólogo Néstor Vain.

También estuvieron presentes los peritos de parte, Guillermo Fontaine y Mario Pacheco.

Tres muertes discutidas

Así como las dos autopsias de Melody Molina y Angelina Rojas (6 y 7 de junio de 2022) expusieron hiperpotasemia en sus cuerpos, la ausencia del estudio forense impide adquirir certezas en las tres muertes restantes.

Según expusieron los peritos, el fallecimiento de Benjamín, que ocurrió el 23 de abril del 2022, plantea dudas científicas. No tuvo altos niveles de insulina o de potasio. Los médicos neonatólogos Yuszczyk y Vain sostuvieron que si bien el niño nació con buen Apgar, vigoroso, se descompensó y tuvo una muerte abrupta, no hay análisis para explicar el deterioro y si éste se debió a una infección u otro factor endógeno. Vain agregó: "si yo fuera jefe de ese servicio me habría enojado mucho porque no se hizo el hemo urocultivo".

El shock cardiogénico irreversible por falla del corazón puede haber sido causado por una infección, pero la descompensación en tan sólo dos horas no es normal. Vain especificó que hay nenes que nacen enfermos pero asintomáticos.

En conclusión, los peritos no pudieron establecer la causa eficiente de la muerte de Benjamín.

Algo similar sucedió con el primer bebé reportado como fallecido sin explicaciones. Francisco nació el 18 de marzo del 2022 y falleció a las 11 horas. A partir de análisis clínico le detectaron un nivel ligeramente elevado de potasio. No obstante, los peritos señalaron que "no se puede establecer si la hiperpotasemia se produjo por factor endógeno o exógeno". En otras palabras, admitieron que pudo ocurrir por alguna patología cardiaca no determinada.

La tercera muerte tampoco tuvo conclusiones absolutas. Ibrahim nació el 23 de mayo del 2022 y falleció a las ocho horas. Se sospecha de un colapso post-neonatal "de origen natural o indeterminado", destacaron los peritos. No le hicieron análisis ni autopsia.

No denunciar privó de elementos para llegar a conclusiones certeras

Los tres casos sin una determinación clara sobre la mecánica de los decesos dejan en claro que los médicos que los asistieron no supieron explicar por qué sufrieron desmejoras en forma vertiginosa a pesar de haber nacido con aparente buena salud. La no realización de autopsias habilita esas dudas y, a la vez, pone en evidencia que ante la mínima sospecha debió ser la Justicia la que investigara. ¿Por qué no pidieron autopsias si los mismos médicos se fueron sorprendiendo de las debacles?

Uno de los peritos señaló que el primer caso (Francisco, 18 de marzo) pudo ser tomado como el número previsto por la estadística.

Quien lo escucha deduce que las siguientes despertaron alarmas por la la frecuencia con que sucedieron y por lo tanto las autoridades del hospital debieron pedir autopsias clínicas o judiciales para que se pudiera investigar con más elementos. Sin embargo, jamás denunciaron. Parece que se empecinaron en que nada de esto se conociera.