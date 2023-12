Facundo Rufeil le responde a Rambaldi: “miente para convertirse en amo y señor de La Calera”

El ex intendente de La Calera, Facundo Rufeil llegó a la redacción de Perfil Córdoba para responder las acusaciones del actual mandatario Fernando Rambaldi. El flamante jefe de gobierno dio una conferencia de prensa y acusó que recibía una dura herencia: “se llevaron un presupuesto anual”.

“Rambaldi miente, y realmente me da vergüenza que nos represente mintiendo. El presupuesto de La Calera es $6500 millones de los cuales tiene el 95% ejecutado y pagado”, comenzó la charla.

Tranquilo, con ganas y tiempo de explicar todo, el actual concejal por el peronismo e intendente saliente quiso describir su gestión “especialmente para los vecinos y mis hijos, que leen eso en el diario y me preguntan”.

Para el ex mandatario todo se reduce a la inexperiencia de gobierno del ganador en los comicios pasados y una necesidad de decretar una emergencia económica con pocas condiciones para aprobarla. “Si no se banca el costo político del impuestazo del 150% que no se meta conmigo ni con la gestión pasada”, retrucó Rufeil.

Describe que, en su gestión, con una pandemia en el medio, “la tarifaria fue del 40% y este señor en tres días la sube un 150%. Que no mienta, que diga que es debido a la crisis del país, de un gobierno de ajuste, pero no voy a permitir la mentira. Si no se banca el costo político del impuestazo del 150% que no se meta conmigo ni con la gestión pasada”, indicó.

Para el ex jefe de gobierno, toda la obra pública está calzada y ejecutada casi en su totalidad con gestiones que se hicieron directamente ante el Ejecutivo a cargo del ex gobernador Juan Schiaretti. La más importante es la red de cloacas que está en ejecución, con una inversión ya saldada con un crédito en dólares asumido por el gobierno provincial que el municipio irá pagando con descuentos en los fondos que mensualmente recibe por coparticipación. En la jerga de los contadores públicos se le denomina “la copa”.

“La verdad es que toda la obra pública en mi gestión está pagada. Salvo la obra de cloaca que es un crédito de la provincia que se paga con la 'copa'. No hay obra pública en Calera que haya dejado la gestión”, indicó.

La casa está en orden

Rufeil fue contundente y claro. No solamente lo dice, además presentó documentos que certifican que auditorías externas certificaron los números y actas de escribanos que acompañaron a los secretarios actuales junto a los nuevos funcionarios a revisar y certificar el dinero en las cajas de seguridad y cuentas bancarias. “Nos fuimos pagando a empleados, contratados y le dejamos ‘dos copas’ completas que son más de 200 millones de pesos. ¿Por qué nos miente? Mirá que hay auditores, concejales y sus funcionarios ¿sólo él dice la verdad?”, se preguntó.

Para Rufeil, el intendente Rambaldi tiene un solo objetivo: “ser el amo y señor de La Calera”. “La ley de emergencia silencia todo: el Concejo, el Tribunal de Cuentas: él se convierte en amo y señor”, advirtió.

Otro de los aspectos que le llama la atención a Rufeil es que Rambaldi fue parte del Tribunal de Cuentas de su gestión. “(Rambaldi) estuvo en el Tribunal de Cuentas, fíjese si hay una boleta objetada. Hicimos normas ISO. No voy a permitir que alguien que busca posicionarse, gobernar silenciando y sin controles me ataque de esa manera”, expresó Rufeil. Y agrego que “no puede usar mi buen nombre para posicionarse, debe comenzar a gobernar. Si yo soy el intendente entrante y veo que no tengo que pagar sueldos y sólo debo abonar los aguinaldos y encima me está entrando la copa entera, ¿qué más puedo pedir?”.