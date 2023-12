“Se llevaron un presupuesto anual”: Rambaldi duro por la herencia que recibió de Ruffeil en La Calera

Fernando Rambaldi asumió como intendente en La Calera. Fueron 16 años de peronismo y ahora es el turno de “Juntos por Calera”, un acuerdo electoral de Juntos por el Cambio con el vecinalismo. En una conferencia de prensa, destinada a los vecinos, el nuevo mandatario mostró un preocupante cuadro de situación local y fue contundente contra los intendentes pasados, focalizando sus críticas en Facundo Rufeil, el jefe de gobierno saliente.

Cuando describía la deuda que tiene el municipio con varias obras públicas inconclusas, Rambaldi fue tajante: “¿A dónde fue el dinero? Vecinos: se llevaron un presupuesto anual”.

Aseguró que, al no poder contar con una transición con las autoridades salientes, durante los primeros días de su gestión se dedicó a conocer el cuadro de situación del municipio. “La gestión anterior se llevó las computadoras y hasta formatearon las que quedaron o cambiaban el disco rígido. Había máquinas que no encendían. No tenemos información pública. La transición nunca existió”, describió en la conferencia.

Un presupuesto en Obras que no están

Rambaldi se muestra como un jefe de gobierno que intenta hacer un municipio transparente. La primera acción fue demostrar cómo está La Calera, la sexta ciudad en importancia de la provincia y a punto de convertirse en cabecera departamental Colón.

“Día a día nos enteramos de cosas nuevas que nos sorprenden y nos genera tristeza. Estamos con un municipio que es un barco que se esta encallado y con el agua al cuello”, afirmó el mandatario.

Rambaldi informó que el presupuesto del año pasado, sin la actualización por inflación rondó los 3800 millones de pesos. Pero cuenta con deuda comprometida por obras no realizadas que alcanzan a ese valor. Uno de los ejemplos es solucionar una demanda histórica como es la inversión en cloacas y redes para el suministro de agua potable.

“El agua no se clora en la ciudad, por eso el color, por eso el olor. Hay cañerías pinchadas, caños tapados, un estado de abandono inadmisible de la sexta ciudad de la provincia”, expuso en su discurso.

Según el municipio, La Calera tiene una deuda por 2000 millones de pesos de “cloacas no terminadas en los barrios Paraísos y centro pero no sabemos cuándo lo podrán hacer. En dólares eran 1.9 millones. Vamos a terminar pagando las cloacas más caras de la historia”, aseveró el intendente. Rambaldi dijo que fue obligación que tomó en dólares la anterior gestión y se preguntó “¿A dónde fue el dinero? Vecinos: se llevaron un presupuesto anual”.

Pago a proveedores amigos y otras irregularidades

Al intendente le llevó unos 50 minutos describir el municipio que recibió. En su mensaje ante periodistas y vecinos indicó que pese al cobro de impuestos, los salientes “Rodrigo y su primo Facundo Rufeil no pagaban ni la deuda con EPEC”.

Aseguró que con el dinero que le puede mandar la provincia de coparticipación y el cobra de los impuestos apenas podrá pagar los salarios. Esto lo obligará a ir área por área, escritorio por escritorio para saber quiénes son los empleados y qué función cumplen. “El sueldo que se llevan los ñoquis son los salarios que no aumentan en los empleados”, advirtió.

Su gestión deberá reordenar más que gestionar, por lo menos en los primeros meses.

Dentro de las irregularidades, a las que calificó de “robo hormiga a las arcas municipales”, se encontraron con vehículos que estaban para desguace y que la última semana habían cargado combustible por 1 millón de pesos, 160 celulares a nombre del municipio que no saben quiénes los tenían, “Quiénes tenían estas líneas ¿punteros?”, se preguntó Rambaldi.

Pero dos aspectos le llamaron más la atención del funcionario. El primero, según expresó es una pila de facturas de proveedores que no fueron cargadas en el sistema y es una deuda de $45 millones. “Aunque si salieron los pagos a los ‘proveedores amigos', fueron más de 100 millones de pesos”, aseguró el nuevo mandatario. El segundo, “es el otorgamiento de lotes sociales a familiares e hijos de funcionarios de la gestión saliente”.

“Hay corrupción en donde tocas. En donde apretas sale pus”, cerró contundente Rambaldi.