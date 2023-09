Facyt de Córdoba ya mira al continente: abre sede en Paraguay y se expande en Argentina

FACYT, la empresa dedicada a la formulación, fabricación y comercialización de agroproductos, sigue posicionando su presencia dentro del mercado de los bioinsumos. Esta vez lo hizo a través de una fuerte inversión de $ 3.000 millones en su planta ubicada en Laguna Larga en donde inauguró un nuevo Centro de Desarrollo Biotecnológico y Producción de Bacillus.

Este nuevo hito para la compañía que preside Héctor Laca, es fruto de un Convenio de Cooperación Técnica con el Centro de Transferencia de Bioinsumos (CeTBio) de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC.

Concretamente, en el nuevo Centro de Desarrollo Biotecnológico inaugurado por FACYT se producirá un fungicida biológico en base a Bacillus subtilis, que es una bacteria que permite ejercer el bio-control de enfermedades, promover el crecimiento de las plantas y mitigar el efecto del estrés hídrico en los cultivos.

El nuevo desafío

El bioinsumo que se producirá en la fábrica de FACYT es definido como un producto transversal que se podrá aplicar a todo tipo de cultivo, tanto extensivos como intensivos, a través de inoculaciones en semilla o aplicaciones foliares sobre el mismo cultivo.

El proyecto inició hace un año y medio y desde que comenzó a desarrollarse se chocó frente a la problemática de las importaciones, ya que el equipamiento y tecnología para el nuevo centro venía de afuera, principalmente de Alemania.

Con una inversión 100% con capitales propios, Laca incorporó 600m2 a su planta y tiene previsto sumar 20 colaboradores a su staff de 160 trabajadores. Actualmente cuenta con una cartera de 85 productos, entre biológicos y químicos.

Además de su presencia a nivel nacional, la empresa de Laca llega con sus productos a Uruguay, Bolivia y Paraguay. En este último país FACYT está instalando su propia empresa que será la encargada de distribuir todos los productos: “estamos a la espera de la firma de papeles y en dos meses estaríamos operativos. Es un país en donde tenemos mucha confianza y creemos que nos va a ir muy bien, ya estamos exportando, pero queríamos poner nuestro pie allá. Paraguay va a significar un gran crecimiento y va a ser la estrella de todos los productos de FACYT”, comenta Laca y adelanta el nombre de su nueva unidad de negocio: Serbal Agro S.A.

Siempre apostando por Argentina

Sin embargo, pese a todos los planes fuera de Argentina, el empresario plantea que a él le gusta “apostar por el país en momentos de crisis” y explica que Argentina tiene condiciones para crecer 20 veces más “de la mano del campo” y traer “una cantidad increíble de dólares”.

Para lograr dicho crecimiento, Laca considera que es necesario realizar una serie de modificaciones en las leyes y trabas que se ponen para el sector productivo: “tenemos muchas trabas y burocracias, leyes muy antiguas. Tenemos que modernizar todo. El próximo gobierno que gane las elecciones tiene que ponerse las pilas y cambiar todo esto. Los próximos que manejan el país tienen mucho trabajo y muchas decisiones rápidas que tomar si no quieren que se los lleven puestos”, analizó

Y reclamó: “nos habilitan las importaciones a cuentagotas, te dicen que quieren producir, pero las trabas que te ponen son numerosas. La aprobación de importaciones sigue tan complicada como hace un par de meses atrás”.

Sobre la dolarización. “Se va a encontrar con un problema grande y no lo van a poder aplicar tan rápido como se quiere. Siendo empresario y práctico, pienso que el dólar nos da tranquilidad, pero como argentino no me gustaría perder nuestra moneda, creo que debería haber una solución intermedia. Si, creo que hay que encontrar una solución rápida para la inflación”.