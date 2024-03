Fassi juega a dos puntas

En el teatro del fútbol, Andrés Fassi tiene sus propios Talía y Melpómene. La musa de la comedia, en su caso, es Talleres, que en el último mercado de pases acordó la venta récord de la historia entre clubes argentinos (River pagó US$ 12 millones por el pase de Rodrigo Villagra) y cuyo equipo principal viene siendo protagonista de la Copa de la Liga y acaba de clasificar a los 16avos de final de la Copa Argentina.

Además, el Albiazul iniciará en breve su cuarta experiencia en la Copa Libertadores de América, donde podría embolsar US$ 4,8 millones en la fase inicial. Puras sonrisas.

La contracara, el gesto adusto que en la mitología griega representa la tragedia, se llama Fútbol Club Juárez, entidad mejicana donde el 6 de setiembre pasado el profesor en educación física y empresario cordobés fue blanqueado como presidente deportivo. A ese cargo llegó como parte de su acuerdo para integrarse al consorcio fronterizo MountainStar Sports Group (MSSG), que también administra a El Paso Locomotive FC, un club de Texas que compite en la segunda división del soccer estadunidense.

LA ALEGRÍA TIENE TONADA CORDOBESA. Talleres es protagonista en la Copa de la Liga y acaba de debutar con el pie derecho en la Copa Argentina. /// FOTO: COPA ARGENTINA

Los Bravos’ -como se apoda a la franquicia del estado de Chihuahua- no dan pie con bola en el Torneo Clausura de la Liga MX. Es el único de los 18 participantes del certamen que aún no conoce la victoria en las 11 fechas que lleva disputadas, con una cosecha de tres empates y ocho derrotas, y ocupa el último lugar en la tabla de posiciones y también en los promedios.

FC Juárez es el elenco con menos goles a favor (siete) en la máxima divisional del fútbol de México. Michael Santos, uno de los refuerzos que Fassi acercó desde Talleres en agosto de 2023, contribuyó con un doblete en el empate 2-2 ante Necaxa de la 5° fecha.

El uruguayo tiene asistencia perfecta en el certamen, siete veces de titular y en cuatro ocasiones arrancando como suplente, aunque no logra consolidarse como referente y ha manifestado públicamente no sentirse a gusto en su nuevo destino.

“Tenía casi todo arreglado con Boca. Si hubiera sido por mí, seguía en Argentina, pero no me dejaron”, señaló a su turno Diego Valoyes, el otro exatacante de la ‘T’ que en 2023 fichó para FC Juárez. El colombiano está convaleciente de una lesión que lo dejó fuera de juego en octubre pasado, cuando apenas había jugado un puñado de minutos en el elenco azteca.

MALA PATA. El colombiano Diego Valoyes dejó un buen recuerdo en los hinchas de Talleres. Una lesión lo marginó a poco de llegar al FC Juárez. /// FOTO: CEDOC PERFIL

En la presente temporada ‘Los Bravos’ han sido dirigidos por tres DT diferentes: el español Diego Mejía, el mejicano Juan Antonio Torres Servín y el brasileño Mauricio Barbieri.

El desfile de entrenadores también fue una constante en el fallido proyecto que Fassi lideró en Uruguay como gerenciador del activo fútbol del Club Atenas de San Carlos, entre agosto de 2020 y enero de 2023. Damián Castellanos, Sebastián Eguren, Diego Forlán, Carlos Aguilar, Christian Giménez, Roland Marcenaro y Valentín Villazán fueron los sucesivos técnicos del club del ascenso charrúa, mientras duró el vínculo que se había firmado por 25 años, con opción de renovación por un cuarto de siglo más.

En la Liga MX no hay descensos, pero los tres últimos equipos de la tabla de coeficientes de cada temporada deben pagar una multa para mantenerse en la categoría y no bajar a la Liga de Expansión. Para el colista, en este caso FC Juárez, está prevista una penalización de 80 millones de pesos mejicanos, equivalentes a US$ 4.800.000. Esta cifra representa casi la mitad de lo que el consorcio MSSG desembolsó para comprarle a Talleres el 50% de los pases de Santos y Valoyes. El club donde trabaja Fassi ya había tenido que pagar la multa en dos de sus tres últimas participaciones.