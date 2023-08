FIE 2023 en Córdoba: jóvenes latinos valoran las conexiones humanas y buscan un futuro de estabilidad fuera del continente

En Tanti, un paraíso serrano a pocos kilómetros de la capital cordobesa, se encontraron 280 jóvenes entre 16 y 24 años que vienen de quince diferentes países del continente. Todos, con ganas de contar.

Los reúne una nueva edición del Foro Internacional de Emprendedores (FIE 2023), un programa educativo de alto impacto, que se extenderá hasta el 27 de agosto.

Además de capacitarse y escuchar exposiciones, desde referentes que fueron seleccionados por Junior Achivement, la organizadora del encuentro, los chicos aprovechan el tiempo libre y de almuerzo para intercambiar experiencias con sus pares de otros países. Bailan, comparten mates y descubren sonidos de cada rincón del continente.

La haitiana Dieuna Bohémie Gammaëlle remarca que, desde que llegó a Tanti, “uso poco el teléfono, he notado que me la paso charlando y compartiendo mucho. Me gusta mucho más interactuar con pares. No extraño tanto usar el teléfono”.

“El mate se toma amargo y con yerba uruguaya”, dice Lucas Gonzáles que vino desde la nación oriental. Aunque Giovana Lopes Amador, la brasileña del grupo, le retruca entre risas: “las meriendas con mate y yerba argentina son diferentes, me gustan más”.

Carolina Ríos, de Paraguay remarcó que en estos días, nota “mucho respeto por sobre todas las cosas, me gusta la buena onda que se vive en estas jornadas. Me sirven definitivamente las charlas para definir mi futuro”, mientras invita a más chicos a sumarse. A lo que Lucas, el uruguayo, completa: “en estas jornadas conectamos. El momento es único e irrepetible”.

Otros de los momentos más valorados del día son los almuerzos. Para la ecuatoriana Dalia Hernández, “nos divertimos mucho, conociendo los nombres de los alimentos y cómo cambiamos las palabras para decir las mismas cosas”.

Todos buscan una alternativa en Europa

En una encuesta rápida, la mayoría analiza seguir sus vidas fuera del continente americano. La opción más elegida es Europa. Algunos ya residen allí, otros tuvieron la oportunidad de emigrar, pero la pandemia les postergó la experiencia.

Quieren vivir cerca de sus afectos, pero las oportunidades no las encuentran en sus ciudades ni países. La falta de estabilidad o una economía sólida los empuja a buscar otros caminos. El uruguayo Lucas González, compartió que emigrar fue una decisión tomada, pero la pandemia se lo impidió. “Emigrar pasó por mi cabeza, había decidido irme, pero luego llegó la pandemia. Busqué un lugar con mucha más estabilidad. Vivimos en un continente con oportunidades limitadas”, reflexionó.

Para María Luisa Colindres, de Gautemala, estar fuera de su país no fue una decisión personal, sino una obligación familiar. Ahora se encuentra estudiando en Italia y viaja desde los 14 años por el mundo. “Resido en Roma. Pero, desde los 14 que viajo y tengo experiencias motivadoras en el extranjero. Estuve en Inglaterra, mi destino está afuera, en Europa, me veo trabajando en otros países. Aunque me encanta el continente americano, me gustan los latinos, cuando nos encontramos hay una conexión inexplicable”, describió.

Su visión de la economía

La economía y el futuro tomaron protagonismo en la charla. Todos aseguran que estos congresos les ayudan a conocer y descubrir otras realidades del continente. La primera sorpresa para muchos jóvenes que llegaron al país son los precios y el valor del dólar. Tobias Zambrano, un adolescente de 15 años, argentino, se involucra en la charla. Pese a considerarse introvertido, hablar de inflación o explicar los tipos de cambios de pesos a la moneda americana le ayudó a enfrentar y superar su inhibición inicial. “Muchos se sorprenden con la inflación. Tenemos largas charlas para explicarle lo que significa. También sobre el precio del dólar y la cantidad de tipos de cambio. Callaba más bien, pero estos días charlo mucho, me gusta compartir”, comentó.

La mexicana Vianey Gutierrez también se sorprendió por el valor de la moneda norteamericana. “Allá,en mi país, son solo 16 pesos un dólar, aquí son más 700, no lo puedo creer”. Aunque reconoció que hay productos que son más caros en México que en la Argentina y pone, como ejemplo la compra de un protector solar. “En Argentina comprarme un bloqueador son 4000 pesos, en mi ciudad es mucho más caro. Aunque la ropa es más económica desde donde vengo”, comparó.

Bukele, charla obligada con la representante de El Salvador

Reyna Yamileth Esperanza León tiene 24 años y es de El Salvador, asegura que fue sorpresa que pocos jóvenes en el encuentro de FIE le consulten por su presidente. Ella votó por Nayib Bukele para presidente de su país, pero ahora les genera muchas dudas. Pese a todo, reconoce que el país ha mostrado, en alguna medida, una mejora. “Voté por Bukele, en su momento consideré que era lo correcto, pero ahora no estoy tan segura. Se nota la caída del delito, pero hay baches con respecto a los derechos humanos. No obstante, la mayoría están satisfechos. Pero, comenzamos a cuestionarnos si fue lo correcto. Falta mucha información; por ejemplo, el tema de adoptar la moneda Bitcoin generó algunas complicaciones en la economía”, comentó.

Un clima muy frío en una cálida Argentina

Todos remarcan el frío de las sierras cordobesas. En rigor, son temperaturas propias de agosto en Córdoba, pero muy inferiores a los climas tropicales que vive la mayoría de los visitantes.

“En mi país hace mucho más calor, desde allá me dicen que disfrute el frío”, comenta Reyna por El Salvador. La mexicana Vianey Gutiérrez se suma a lo que dijo su par, “para mí fue mucho el cambio climático que observo en Córdoba. Vivo en la zona fronteriza de México con Estados Unidos y allí, ahora, hacen más de 35 grados”. “Camperita, que significa eso, nosotros le decimos chaqueta” corrige Daila, la ecuatoriana, mientras relata que se tomará unos días por la capital cordobesa, para recorrer su arquitectura.

Un encuentro muy valorado

Todos coincidieron en la importancia y trascendencia de estos foros. La primera definición la hace Kristel Barrantes de Costa Rica: “esto es increíble, le voy a contar todo a mis padres. Me recibieron muy bien, compartimos mucho, nos divertimos. Estaba indecisa y ahora me enseñaron a tomar decisiones. Hay una gran comunidad”. Alexia Sofía Horna Cisneros, la peruana del grupo, destaca los paisajes, pese que se considera una viajera asidua: “siempre viajo mucho, ya algo de Argentina conocía, viajamos a Buenos Aires y Bariloche. Valió la pena poder venir, conocí mucha gente nueva, compartir”. Para Giovana Lopes Amador de Brasil: “es la segunda vez que vengo. Hago muchos amigos y contactos”. Estefani Jiménez Barja de Bolivia remarcó las posibilidades que generan estos foros: “estoy convencida que las oportunidades llegan a las personas que están listas”.