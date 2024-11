García Elorrio pone tres condiciones para conformar un “frente de frentes”

Aurelio García Elorrio esta vez está dispuesto a conformar un “frente de frentes” con el objetivo de ofrecerles a los cordobeses “una alternativa de alternancia porque la democracia es básicamente eso, alternancia, y en Córdoba hace casi 25 años que los mismos están en el poder”.

Claro que el potencial acuerdo con las fuerzas que decidan impulsar un nuevo polo de poder -hoy el espectro es bien amplio y podría incluir desde peronistas desencantados pasando por radicales y juecistas hasta algunos libertarios desencantados con Milei- deberán pasar un filtro que para el dirigente vecinalista tiene tres pasos fundamentales: un acuerdo entre partidos que vaya mucho más allá de una alianza parlamentaria; un programa que defina el norte de la coalición; y unas PASO como instancia de organización “para ver quién es quién en el nuevo espacio”.



¿Hay chances de que esto se concrete y la nueva fuerza se le pueda plantar al cordobesismo? García Elorrio al menos esta vez pretende intentarlo. Dio un paso fundamental convocando a Luis Juez y Soledad Carrizo a un acto que todos los años organiza Encuentro Vecinal (EV). “La gente quedó muy contenta”, asegura. Atrás quedó el bochazo que él mismo encabezó el año pasado de sumar a EV a Juntos por el Cambio. El dirigente rechazó esa posibilidad denunciando un “acuerdo entre Schiaretti y Macri” y la elección mostró una extrema paridad y Martín Llaryora se impuso a Juez por sólo tres puntos. ¿Con EV era otra la historia? Nadie sabe, nadie contesta.



De todas formas, García Elorrio parece haber tomado nota de ese resultado, del nuevo contexto, del “cansancio de la gente por 25 años con los mismos gobernando” y del “fenómeno Milei”. “Hay que ver si se consolida”, dispara.

-¿Se puede armar un frente opositor contra el cordobesismo?

-El frente no tiene que ser contra nadie, lo que tenemos que hacer es darles a los cordobeses la oportunidad de la alternancia. La democracia se funda en muchos principios, pero uno clave es la alternancia. Tiene que haber una posición madura de los que hoy no gobiernan para ofrecerles a los cordobeses la alternancia. Córdoba lo necesita.

-En estos encuentros, en los que participaron Juez y Soledad Carrizo. ¿hay una semilla para empezar a ofrecer una alternancia?

-Invitarlo al senador Juez es muy complicado, porque es muy entrador. Yo veía que la gente nuestra lo miraba con cariño, entonces quería que se fuera pronto… Hablando en serio, el paso de Juez y Carrizo por el Encuentro fue algo apreciado porque la gente quedó contenta.

-¿Y qué pueden aportar? ¿Nuevas ideas?

-Para que se dé un frente, que es en lo que no nos pusimos de acuerdo la otra vez, se tiene que dar un acuerdo de partidos, es algo básico. En segundo lugar, un programa, ver qué Córdoba queremos: la Córdoba anti k o la Córdoba anti Milei no sirve, tiene que ser un proyecto pro-positivo para Córdoba. Y después, un sistema democrático de conformación de un frente: no se puede armar en un café de dos personas, con nosotros eso no funciona. Tiene que haber unas Paso, donde los cordobeses pongan a cada uno en el lugar que corresponde. Yo no estoy a favor de acuerdos parlamentarios, porque esos acuerdos no son sólidos: hay que pensar en un gobierno de coalición de arriba hasta abajo. Encuentro Vecinal no le daría nunca un cheque en blanco a ningún dirigente de esta provincia.

-¿Cuánto influye la conformación de este frente con la irrupción de los libertarios?

-Cuando aparecieron los libertarios les di la bienvenida. A esta gente la quiero dentro del sistema, no pataleando desde afuera porque eso es muy malo para un sistema democrático. Bienvenidos al sistema, pero ahora hay que ver si se conforman como un partido político, hay que ver hacia dónde van. Nos preocupa, como todo partido político, cuando tenés un porcentaje de la torta y cuando entra uno nuevo te preocupás, pero si fuera del PRO estaría más preocupado.

-¿Cómo piensa el escenario que se viene?

-Creo que hay que dejar que decante un poco. Lo que está claro es que debemos ofrecerles a los cordobeses la posibilidad de un recambio institucional porque son 25 años que llevan en el poder.

-¿Qué coincidencias tiene con Juez?

-Lo primero que le valoro es su tenacidad y su espíritu de lucha, porque lo hundís y sale, lo hundís y sale…

-Lo mismo se le reconoció a De la Sota.

-Sí, son esas personalidades que tienen ese efecto, parece que están terminados y no están terminados nunca. Hay cosas que me gustan, tiene una posición muy similar a la nuestra en los niños por nacer, también enfrenta el poder. Pero no es nuestro candidato. Lo que veo es que todos los matices de la oposición deberán juntarse para hacer una propuesta seria, para que los cordobeses digan: ¿es una bolsa de gatos o es una cosa consolidada? Para que sea algo bueno para Córdoba hay que redactar un programa. Y además hay que tener en cuenta si se consolida el fenómeno Milei.

-¿Usted tiene dudas?

-Yo tengo dudas. La diferencia entre un fenómeno y un proceso es que un fenómeno centrado en la política argentina es sólo eso. (Milei) ha tomado todo el sentimiento negativo que estaba dando vueltas en la sociedad y lo ha impulsado hacia adelante casi como una fuerza inconsciente. Hay que ver si los argentinos lo quieren consolidar. Quizás la clase media se la aguante y lo quiera consolidar, pero a Milei lo han votado millones de pobres, que están peor. Están pagando el ajuste: alguno me podrá decir que no, porque al bajar la inflación se ven beneficiados, pero hay que tener en cuenta que no hay reactivación laboral y sigue en el 50% el trabajo en negro.

-¿Ven signos de agotamiento en el cordobesismo?

-¿Qué es el corobesismo? La nada misma.

-Pero están gobernando desde hace 25 años

-Sí, pero fueron un peronismo a, después un peronismo b, después un peronismo glacé y ahora cordobesismo. Eso nunca se va a consolidar, porque la nada no se consolida. Están cooptando dirigentes con la chequera y el Fuero Anticorrupción: así cualquiera.