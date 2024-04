Giordano: “falta de reacción de las provincias a ciertos cambios que propone Milei”

El presidente del Ieral de la Fundación Mediterránea aseguró que ve “muy difícil” la relación Nación - provincias y destacó que a “las provincias les pegan de todos lados, sobre todo con una reforma muy imprudente que se hizo el año pasado, como fue Ganancias”. Osvaldo Giordano precisó que “hay una caída de ingresos y de transferencias que representan una piña muy fuerte y me da la impresión que no están reaccionando (las provincias) acorde al desafío que plantea esto. Es decir, de plantearle al gobierno una agenda nacional en relación a cómo abordamos esto, por caso en el tema de la Caja. No puede la Nación decidir arbitrariamente suspender las transferencias. Hay una falta de reacción de las provincias frente a los cambios que se implementan, sobre todo por las consecuencias en las finanzas de las provincias”.

En declaraciones a ‘Con el diario de lunes’ (lunes a las 20 por Canal 10), Giordano precisó que el 11% de inflación de marzo “es un escalón más en un deterioro muy profundo en los ingresos de la gente. Venimos de altísimos números de inflación en diciembre y estamos a un tercio del valor histórico de los salarios, similar a la crisis de 2002. Es tremendo el esfuerzo que está haciendo la gente, ni hablar los jubilados para soportarlo. Obviamente, repercute en la actividad económica, como estamos viendo con suspensiones o despidos”.







Si bien Giordano sostuvo que los indicadores financieros han mejorado respecto de la situación caótica, al borde de la hiperinflación, que se atravesaba a fines de 2023, planteó algunas críticas al gobierno de Milei por la forma en que está reduciendo el gasto público, en torno al 40%.

“Es cierto que bajó el gasto público pero básicamente por las licuaciones, por ejemplo de las jubilaciones, la caída de la inversión y el freno a las transferencias a las provincias, incumpliendo normas como la de la Caja de Jubilaciones, caída en los planes sociales y en los salarios. Son una sumatoria de cosas que no son sostenibles a mediano plazo, porque en algún momento los jubilados harán juicio, las provincias también, y habrá que pagarles”, señaló.

En ese sentido, profundizó en el que considera el punto débil de la gestión nacional: “Hay que hablar más de orden y menos de ajuste. Es decir, cómo hago para que el Estado gaste menos porque está más ordenado y sea más prudente en la administración, pero que al mismo tiempo devuelva a la gente en servicios el esfuerzo que se hace para pagar los impuestos”.

Más allá de esta descripción negativa del contexto económico, el presidente del Ieral se mostró optimista respecto del futuro de la economía, aunque basó su optimismo en la mejora estructural de la economía a partir de la implementación de muchas de las medidas que están incluidas en el denominado Pacto de Mayo.





















En ese sentido, Giordano precisó que hay “impericia política, lo hemos visto con la ley de bases y el DNU, que fue bloqueado muy rápidamente por la Justicia, algo que era muy obvio que iba a suceder y también una impericia técnica, que se nota mucho, por ejemplo, en los cambios de funcionarios, algunos de los cuales ni siquiera tuvieron tiempo de acomodarse y acoplarse al rumbo que ha fijado el gobierno”. Y añadió: “Más allá de las buenas intenciones, no alcanza con esto de la ‘batalla cultural’, donde se trata de instalar un tema y después que se implemente. Cambiar el Estado es algo bien complicado”.

“Si el Gobierno muestra capacidad política para instrumentarlo y capacidad de gestión para llevarlo a la práctica, la reactivación económica puede ser rápida y todo este esfuerzo habrá valido la pena, porque tendremos un segundo semestre mejor. Depende de la velocidad con la que el oficialismo y los sectores dialoguistas sean capaces de ponerse de acuerdo en la reforma laboral y en la tributaria, en la coparticipación, en el reordenamiento del sistema previsional y en integrarnos mejor al mundo”, concluyó.