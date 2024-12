Giraudo: "Algo anda muy mal, si me estoy fundiendo produciendo soja y no quieren que me saquen las retenciones"

El productor agropecuario Marcos Giraudo calificó de “preocupante” la situación que atraviesa el campo debido a la baja de la rentabilidad de la soja.

Escenario

“Lo que va pasando es que los precios internacionales se han planchado, el dólar sigue la misma tendencia. Nosotros acumulamos climáticamente factores que han hecho que tuviéramos poca cosecha, en distintos lugares sí, en distintos lugares no”, explicó el exdirigente de Coninagro.

“Pero el combo hace que el productor agropecuario vende hoy al mismo precio que el 2023 la soja”, aseguró Giraudo.

“O sea que en un año no cambió absolutamente nada el precio con lo que representó en inflación todo el combo que es volver a sembrar, volver a producir, seguir funcionando porque el año pasado hubo una cosecha mediocre. Y eso hizo que el productor quedara endeudado, se vuelve a endeudar para adelante para hacer frente a esta cosecha”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Advertencia

“Te topás con que la soja sigue valiendo lo mismo, a futuro baja. No me gusta el término ´la tormenta perfecta´ porque lo dijeron con la chicharrita el año pasado y nos fue muy mal, pero realmente es así se está generando una tormenta perfecta que hace que el productor esté en alerta”, advirtió Giraudo.

Además señaló que “la ecuación de Chicago no nos cierra” y que “las retenciones nos matan”. “Por eso a mí me produce tanta sorpresa que la dirigencia agropecuaria esté diciendo ´ojo con sacar las retenciones de la soja porque generamos problemas en las otras economías´”, añadió.

“Algo está funcionando mal porque si yo me estoy fundiendo produciendo soja y no quieren que me saquen las retenciones que es uno de los factores por los que me estoy fundiendo porque va a afectar a otras producciones, sin duda que algo anda muy mal acá en la Argentina. Estamos subsidiando otras actividades cuando nosotros estamos en serios riesgos”, enfatizó Giraudo.

También indicó que “la soja está recién sembrada” y que “a la cosecha le falta dos meses y medio, tres meses”.

“No sabemos qué va a pasar con el factor climático. Hasta ahora gracias a Dios los pronósticos agoreros que había vinieron fallando y octubre, noviembre y diciembre terminó siendo muy bueno”, expresó.

“Preocupante”

El productor calificó como “preocupante” la situación. “Yo lo pongo en esa palabra. No quiero ser un alarmista pero es preocupante”, insistió.

“Desgraciadamente lo hemos pasado a esto. Sacaron las retenciones en los 90. Esta política de Milei, que yo debo reconocerle que el contexto internacional es otro. En los 90 la soja, los cereales no valían nada. Hoy tienen otro precio, aunque a nosotros no nos llegan por las retenciones. No existía el mercado del bioetanol, biódiesel. Ahora, sí. Pero no hay duda que sacar las retenciones y manejar el tipo de cambio como se hizo en la convertibilidad y este presidente, aunque ha hecho cosas interesantes y muy buenas para el sector, está enamorado de ese sistema de la convertibilidad”, recordó Giraudo.

“A mí me preocupa porque en aquel entonces desaparecieron 200 mil productores. Aumentó la producción pero el costo social para el campo fue terrible. Estas luces de alerta que aparecen ahora me traen aquellos recuerdos”, evocó el productor agropecuario.