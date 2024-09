Gisel Botta, la ‘Gigante’ del básquetbol cordobés

De sorpresa en sorpresa. Así define su periplo basquetbolístico de 2024 la cordobesa Gisel Botta, integrante del seleccionado argentino que el pasado 7 de setiembre celebró en Santiago de Chile la obtención del Campeonato Sudamericano Femenino.

En ese certamen, el conjunto nacional se consagró por tercera vez en la historia, habiendo terminando invicto en seis partidos, incluidos dos enfrentamientos ante Brasil (75-48 en la fase preliminar y 84-76 en el encuentro definitorio), representativo que acumula 27 vueltas olímpicas en 38 ediciones de la competencia continental.

“Fue muy especial. Logramos el título en forma invicta, y ganándole dos veces en una semana a las brasileñas, y además clasificamos a la AmeriCup 2025, donde tendremos una nueva chance para clasificar al Mundial de Berlín 2026”, afirma la jugadora de Instituto Atlético Central Córdoba, que tiene 24 años y 1,80 metro de estatura y se desempeña como ala pivot.

“Desde que recibí el primer llamado para ser parte de la Selección ha sido todo muy hermoso. Es un enorme orgullo vestir la camiseta de mi país”.

Gisel hizo su debut en ‘Las Gigantes’ el pasado 21 de agosto en Kigali, la capital de Ruanda, jugando siete minutos y anotando cuatro tantos en la derrota ante el elenco anfitrión del Preclasificatorio Mundial Femenino.

En su excursión africana, Argentina también venció a Gran Bretaña y Líbano, aunque no logró clasificar a la etapa final. “El balance fue muy positivo, ya que quedamos afuera en un triple empate, jugando contra seleccionados que son potencias. Hicimos un muy buen torneo y nos sirvió mucho para lo que vino después en Chile”, sostiene la oriunda de Río Primero.

CAMPEONAS INVICTAS. Con presencia cordobesa, ‘Las Gigantes’ se consagraron en el Sudamericano de Chile ganando sus seis partidos. /// FOTO: CEDOC PERFIL

“La verdad es que no esperaba esta convocatoria, y también me sorprendió quedar en el plantel y jugar los dos torneos. Vestir la camiseta de mi país me genera una gran ilusión y un enorme orgullo”, admite Botta, quien se convirtió en la cuarta basquetbolista de Córdoba en representar al país en un campeonato oficial de mayores, luego de Silvina Trapiella (Sudamericano de Chile, 1989), Laura Scodelari (Premundial de Brasil, 1997) y Magdalena Comba (Mundial de Alemania, 1998).

“Desde que recibí el primer llamado para ser parte de la Selección ha sido todo muy hermoso”, destaca la embajadora ‘gloriosa’. “En cancha no sumé muchos minutos, pero siempre traté de estar atenta y preparada al máximo, dispuesta a ayudar en lo que pudiera. Ha sido una etapa de mucho aprendizaje”, añade sobre sus primeras vivencias con el elenco nacional.

-¿Qué se siente ser la primera basquetbolista cordobesa que llaman al seleccionado argentino después de tantos años?

-La verdad es que todavía no caigo. Yo entreno y juego pensando en dar siempre lo mejor, y trato de enfocarme en eso. En este momento no me doy cuenta, no alcanzo a tomar dimensión de lo que eso representa para el básquetbol de nuestra provincia. Quizá sea porque estoy en mi burbuja.

POR LA GLORIA. La jugadora de Río Primero disputará su tercera temporada con la camiseta de Instituto en la Liga Nacional Femenina. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Del Oro a la Champions

A su regreso de Chile, Gisel tuvo que cambiar el ‘chip’ de inmediato y enfocarse en un nuevo desafío: la disputa de la Women’s Basketball League Americas 2024, como refuerzo de Unión Florida, el club de Vicente López que es el campeón vigente de la Liga Nacional Femenina. “¡Otra sorpresa! La verdad es que fue todo muy rápido”, enfatiza.

Con el elenco bonaerense ganó el Grupo A, que se disputó en cancha de Ferro Carril Oeste, y clasificó al Final Four del certamen conocido como ‘Champions’, que se jugará entre el 2 y el 3 de noviembre en sede a definir. Del cuadrangular definitorio participarán Unión Florida y Sportiva Italiana de Chile, y los dos mejores del Grupo B, que integran Bay Arena Phoenix (Estados Unidos), Indeportes Antioquia (Colombia), Salvadoreñas (El Salvador) y Pioneras de Delicias (México), y se juega en Medellín.

“El básquetbol cordobés está bastante bien, pero podría estar mucho mejor. Falta competencia y eso se nota cuando enfrentás a otros equipos”.

Su participación en ese torneo demorará su vuelta a Instituto, donde ya tiene acordada su permanencia para jugar su tercera temporada consecutiva con la casaca albirroja. “Queremos ir por el objetivo que no pudimos alcanzar en el torneo pasado, que es clasificar a los playoffs”, enfatiza.

La prolongación de la estadía en Buenos Aires también hará más larga la espera para el reencuentro con sus afectos, repartidos entre su ciudad natal, donde viven su mamá Eli, su papá Walter y su hermana Fiamma, y Villa Carlos Paz, donde está radicado su hermano Rodrigo. “Integra el equipo de básquetbol de Bolívar, y es buen jugador”, acota Gisel con una sonrisa.

“Me costó mucho volver de un par de lesiones y por eso hoy disfruto todo el doble. Algunas veces dije ‘hasta acá llegué’, aunque eso me duraba poco”.

Cotejando las diferentes experiencias que le tocó vivir en su carrera -antes de jugar en Instituto, defendió los colores de Asociación Deportiva Atenas y General Paz Juniors, e integró seleccionados provinciales y nacionales juveniles-, Botta considera que el básquetbol cordobés “está bastante bien, pero podría estar mucho mejor”.

“Falta competencia y eso se nota cuando enfrentás a otros equipos del país, que tienen un mejor nivel. Quizá sea una cuestión de organización, para terminar de darle forma al calendario y que las jugadoras puedan tener más continuidad”, puntualiza. Sobre el contexto general de la actividad que la tiene como protagonista, asegura: “Yo creo que al deporte en general le está faltando apoyo en nuestro país”.

TODO A PULMÓN. “En mi caso, me dedico sólo al básquetbol, pero se hace muy complicado por el tema económico”, sostiene la ala pivot. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Paso a paso

“En mi caso, me dedico sólo al básquetbol, pero se hace muy complicado por el tema económico. Instituto me da un sueldo, alojamiento y comida, y es un montón, pero cuando se termina la competencia con tu club tenés que tratar de buscar nuevos destinos y jugar otros torneos. Es la única forma para que te rinda, aunque tampoco es tanto”, comenta Gisel, quien en la última Liga Nacional jugó los playoffs para Riachuelo de La Rioja.

La cordobesa del seleccionado nacional cuenta que tiene en pausa sus estudios de Kinesiología, que arrancó seis años atrás en la Universidad Nacional de Córdoba. “Tuve que dejar porque se me complicaron los tiempos, pero en el futuro algo voy a hacer”, asegura.

Aquellos inicios en la Facultad coincidieron con la etapa más difícil de su vida como deportista, cuando un par de lesiones la obligaron a dejar la competencia durante cuatro años: “Me costó mucho volver y por eso hoy disfruto todo el doble. Tuve algunos sube y baja, y en algunos momentos llegué a decir ‘hasta acá llegué’, aunque la verdad es que eso me duraba poco. Siempre tuve en claro que quería seguir jugando al básquetbol”.

EN LA CHAMPIONS. Botta se quedará hasta noviembre en Buenos Aires, donde representa a Unión Florida en el torneo continental de campeones. /// FOTO: CEDOC PERFIL

De sus inicios con ‘la naranja’ recuerda su participación en el equipo mixto del Club Atlético Bernardino Rivadavia de Río Primero, que alternó con una breve experiencia como jugadora de hockey en la escuela deportiva municipal y los partidos de fútbol que jugaba con sus amigos. “Siempre disfruté muchos practicar deportes junto con varones y en general nunca me sentí discriminada, sobre todo dentro del básquetbol”, apunta.

Respecto a su futuro, prefiere ir paso a paso. “Por el momento, el objetivo es ganar ‘la Champions’ con Unión Florida”, destaca.

-¿Jugar al básquetbol en el exterior es una meta que te has propuesto?

-La verdad es que todavía no lo tengo en mi cabeza. Siento que todavía puedo sacarle mucho provecho a mi experiencia en la Liga Nacional.