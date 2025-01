Guillermo Vitelli: solo tenemos una promesa de Milei para la baja de retenciones, ninguna otra señal

El titular de la Sociedad Rural Argentina en Córdoba, Guillermo Vitelli admitió que el sector agropecuario no tiene ninguna señal tangible acerca de una eventual reducción o eliminación de las retenciones al agro y que existe la promesa presidencial de bajarlas. “Lo importante es que la promesa se cumpla y en un tiempo no demasiado prolongado”, dijo el dirigente ruralista.

En una nota que dio a Punto y Aparte, el programa que va por Punto a Punto Radio (90.7) Vitelli también dijo que las expresiones de apoyo al campo del gobernador Martín Llaryora se deben a que cree que el sector agropecuario es importante para la provincia. En ese sentido, manifestó: “Trato de no ver especulaciones políticas, eso lo dejo para otros analistas”.

Martín Llaryora en el Festival de Jesús María: "El campo no da más"

Vitelli se diferenció de Javier Rotondo, vicepresidente de CRA, quien consideró que “se hace camino al andar”. Valoró el discurso del gobernador pero dijo que ahora hay que ver qué ocurre con el paso del tiempo.

- ¿Luego de los cruces por las retenciones, hubo alguna señal del gobierno sobre la reducción de las retenciones?

- Señal tangible no, lo único que tenemos es la promesa de que eso ocurrirá en un plazo no tan prolongado y en forma gradual estimo yo, y no se si será suficiente para el productor agropecuario. Lo importante es que esa promesa se lleve a cabo y en un tiempo no demasiado prolongado. Ojalá se produzca lo antes posible porque después de 22 años hay hartazgo. En diciembre, el presidente se comprometió a tomar medidas con las retenciones. El pacto del Gobierno fue a hacerlo pero supeditado a que ciertas variables se mantengan. Y allí se hace responsable al campo del sostén de la macroeconomía argentina. Y eso no nos convence. Hoy el productor tiene otro tipo de urgencias. Está ansioso.

- ¿Qué opinión tiene de la declaraciones del gobernador Llayora quien cuestionó al Gobierno nacional por las retenciones?

- Llaryora gobierna una provincia en la que el sector agropecuario tiene mucho peso y un gran movimiento. Hace bien en apoyarlo, así como también respalda a otros sectores que son importantes para la economía de Córdoba. Tiendo a pensar que la expresión de apoyo tiene que ver con que piensa que el sector agropecuario es importante y trato de no ver las especulaciones políticas, eso queda para otros analistas. Trato de no ver segundas intenciones porque sino uno queda expuesto y sus expresiones pueden ser aprovechadas por un tercero y se desvirtuaría todo. El problema de las retenciones es real y entonces tengo que creer que las expresiones del gobernador tienen que ver con la legitimidad del reclamo.

Javier Rotondo, vicepresidente de CRA: las retenciones son el mayor de los saqueos que sufrió el campo en 22 años

- ¿Llaryora le pidió a la Mesa de Enlace que emitiera una opinión dura contra el Gobierno nacional?

- No. Eso para nada es así, no tenemos esa función. El gobernador no necesita voceros para expedirse sobre los temas y nosotros no necesitamos pedir permiso para expresarnos sobre una problemática que tiene una enorme cantidad de tiempo. Creo que esa especulación parte de algún pensamiento bastante retorcido sobre lo que es la realidad. Las entidades agropecuarias somos entidades gremiales que hacemos una defensa sectorial y no intervenimos en política.