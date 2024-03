Habló la productora del concierto de Luis Miguel en Córdoba: “siento que la gente se quedó con un sabor amargo”

Anoche, de manera abrupta, se canceló el show de Luis Miguel en el estadio de Instituto en Córdoba. El artista cantó solo 17 de sus 36 canciones programadas.

Tras el evento, las redes sociales se inundaron de críticas y quejas por parte de los seguidores del "Sol de México", quienes se sintieron estafados al haber presenciado apenas poco más de 50 minutos de espectáculo. Estas críticas se dirigieron tanto hacia la productora como hacia el equipo del artista.

“No culpes a la lluvia”: el abrupto final del show de Luis Miguel en Córdoba y qué dijo la organización

Posteriormente, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Luis Miguel aseguró que decidieron suspender todo para "proteger la seguridad de los fans, músicos y el personal ante un riesgo eléctrico" debido a la lluvia.

Esta mañana, el responsable de Quality Espacio y de la productora encargada de organizar el concierto de Luis Miguel en Córdoba, Ricardo Taier, salió a responder a las críticas y defender las decisiones tomadas por el equipo de trabajo

"Estoy muy satisfecho con lo que sucedió ayer. De parte nuestra se puso todo para que el evento fuese una fiesta. Se trabajó muchísimo y por ahí siento que la gente se quedó con un sabor amargo, porque hubiese esperado más, porque hubiesen pretendido que el show se prolongara", indicó Taier en diálogo con El Show del Lagarto.

Y eximió a la productora de cualquier responsabilidad por la cancelación del espectáculo. "Lo cierto es que nosotros como productora nos ocupamos de darle todas las condiciones que ellos establecen. Después, lo que el artista hace arriba del escenario ya es decisión suya y de su equipo", agregó Taier.

Córdoba: detienen a una mujer que estafaba a personas ofreciéndoles trabajo para grandes artistas internacionales

El representante también abordó la falta de interacción del músico con el público durante el concierto, destacando el carácter reservado de Luis Miguel. "Los que siguen a Luis Miguel saben de su carácter, de su temperamento, él no es participativo". No obstante, de haber existido una mejor comunicación, el problema actual no sería tan significativo. "Él ya ha tenido estos comportamientos antes", explicó.

Sin embargo, admitió que el evento podría haber continuado sin contratiempos hasta su cierre, de no haberse presentado problemas de seguridad.

Más allá de todo, el responsable de Quality no dudó en afirmar que volvería a contratar a Luis Miguel. "Yo creo que la gente por ahí dice 'sí, me quedé con sabor amargo' pero si sacara a la venta un nuevo show, el 99 por ciento de las personas que fueron anoche, irían", finalizó.