Hace camino en Alemania

por Marcos Villalobo

En el vestuario está junto a una leyenda del estilo de Mario Gomez, una promesa emergente del fútbol alemán como Holger Badstuber, un crack del modo Gonzalo Castro y varios grandes futbolistas más como Santiago Ascacibar. Al día de hoy se maravilla por lo que hacen en la cancha. Parece soñado. Y Mateo Klimowicz, el juvenil surgido de las divisiones inferiores de Instituto, disfruta su presente en el Stuttgart alemán. Aunque extraña bastante su hogar, sus amigos, Villa Allende. Tiene una meta y va a por ella.

“Creí que iba a sufrir más la adaptación. Extraño mucho, pero pensé que iba a ser peor”, confiesa “Tetu” en el diálogo con PERFIL Córdoba. Ya lleva poco más de dos meses en Alemania. Al comienzo lo acompañó su papá Diego, que le buscó casa y auto mientras él hacía la pretemporada. Después lo acompañó otro tiempo su hermana Paloma y ahora está junto a su mamá Paula y su hermano más chico, Tiago. Sin embargo, el mes que viene ya estará solo. Comenzará una nueva etapa en su vida. No será fácil, aunque sabe cocinar, ya visualizó que a una cuadra hay un supermercado donde tienen comida hecha. “Me va a costar con el tema del orden, soy quilombero con la ropa”, dice entre risas.

Por ahora, en el club, se comunica con los compañeros que hablan español, como Ascacibar, Nicolás González y Emiliano Insua, pero de a poco está recordando el idioma. Vale aclarar que cuando era un niño vivió ocho años en Alemania, acompañando a su papá que jugó en Borussia Dortmund, Wolfburgo y Bochum. A propósito explica: “Al idioma lo estoy agarrando muy rápido, me estoy acordando y me puedo comunicar con los alemanes y tener charlas. Lo entiendo casi perfecto, eso me hace más fácil la adaptación”.

- ¿Y técnicamente cómo te está yendo, hay mucha diferencia entre la Bundesliga 2 y la B Nacional?

- Me estoy adaptando bien, entrenando bien, me siento bien, cómodo. La diferencia es que es mucho más técnico, la pelota no va por el aire, las canchas son perfectas, mojadas. Es un fútbol rápido y es mucho más técnico. Sinceramente juegan muy bien todos. Es otro futbol. Son distintos y encima tengo la suerte de estar con compañeros como Mario Gomez, Badstuber, Castro, el “Ruso”, jugadores de nombre. Está bueno ser compañeros de ellos.

- ¿En qué posición estás jugando?

- Me están haciendo jugar de 9, de enganche, de falso nueve. Depende de las prácticas, me ponen en lugares distintos. Siempre de delantero, porque jugamos con dos puntas.

- No cambiaste tu foto de perfil de WhatsApp, sigue siendo una foto con la camiseta de Instituto.

- (Se ríe) Por un tiempo la voy a seguir teniendo. Esa foto es la del festejo de mi último gol con la camiseta de Instituto. Me encanta.

- A propósito, ¿pudiste ver algún partido de la “Gloria”?

- Vi el primer partido con Dálmine, por el celular. Con Sarmiento estaba concentrado y me quedé despierto para verlo, era la 1 de la mañana acá, en Alemania, pero no me enganchó TyC Play. Me puso contento, después, saber que Bajamich y Pino habían hecho goles. Ojalá levanten, se den los resultados. El partido del lunes no lo pude ver porque fue a la misma hora que el nuestro ante Bochum.

Las metas de “Tetu”

Se llevan disputadas cinco fechas de la Bundesliga 2, y el Stuttgart está invicto, aunque no puntero. El equipo donde juega Mateo Klimowicz suma 11 unidades, producto de tres triunfos y dos empates y es el escolta del líder Hamburg. El juvenil surgido de las divisiones inferiores de Instituto, y usa la casaca 31 en el club germano, ha jugado, hasta el momento, tres partidos. Por tal motivo, y fiel a su estilo, sus objetivos son a corto plazo. En ese sentido, “Tetu” le confesó a PERFIL Córdoba: “No soy de ponerme metas largas, me gusta ir de a poco. Lo que quiero ahora es sumar minutos acá, hacer algún gol y estar feliz acá. Una vez que logre eso, me pondré metas nuevas”.