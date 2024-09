Horacio Botta Bernaus: “Nuestra licencia es burocrática, onerosa, poco profesional y las evaluaciones son arbitrarias”

Horacio Botta Bernaus es especialista en Derecho del Tránsito y Seguridad Vial. Fue asesor cuando se confeccionó la Declaración Jurada para detectar la aptitud física de los conductores que aspiran a obtener o renovar la licencia de conducir. Datos falseados en ese documento es lo que agravó la situación de Cristian Joaquín Pacha, el conductor que está imputado y detenido por provocar un desastre en el Boulevard Chacabuco el jueves pasado, arrollando personas, vehículos y mobiliario urbano a su paso.

Entrevistado en el programa Con el diario del lunes, Botta Bernaus dejó numerosas definiciones sobre discusiones que se avecinan en el país, como el otorgamiento de un carnet vitalicio, no renovable cada cinco o un año como ocurre en la actualidad.

“Nuestra licencia es burocrática, onerosa, poco profesional y las evaluaciones son arbitrarias”, afirmó al relatar que el país perdió una gran oportunidad cuando se propuso modificar el sistema de otorgamiento de licencias de conducir “por los intereses que hay en juego”.

No obstante, dentro de las reformas que propone el actual ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, está la de una reforma estructural en la materia que apunta al carnet vitalicio, con actualizaciones periódicas sobre el apto físico de los conductores de vehículos.

Choque y caos en la Chacabuco: al conductor le habían sugerido que no manejara

Botta Bernaus recordó que él asesoró en su momento a la Municipalidad de Córdoba sobre la confección de la Declaración Jurada. “Pusimos seis o siete preguntas muy concretas, han servido mucho. En adelante, con lo sucedido la semana pasada, quien vaya a responder tendrá otro nivel de conciencia”.

“El conductor (Pacha) está hoy en Bouwer por incluir datos falsos”, puntualizó.

Señaló, además, que ese formulario “tenía una segunda parte, el médico de cabecera con su firma debía avalar la declaración jurada”. “En este caso lo hace un médico de un CPC que solo evalúa una parte”, indicó al opinar que sigue faltando el complemento.

“Si acá un médico hubiera firmado que no tenía antecedentes neurológicos, tendríamos también una causa por mala praxis contra ese profesional”, subrayó y agregó: “Lo otro que no se dice acá es que, por ejemplo en Europa una licencia de conducir es válida por 10 y 15 años. Acá la renovamos cada cinco o un año, ¿para mejorar? No. Solo para un trámite burocrático”.

Botta Bernaus advirtió sobre un aspecto que pocos o ningún automovilista posiblemente tenga presente. La ley nacional de tránsito establece en su articulado la obligatoriedad de informar cualquier modificación en las condiciones declaradas al momento de tramitarla. “Cuando me dan la licencia, el contrato dice que cualquier cambio en mi estado de salud tengo la obligación de notificarlo Nunca lo informamos debidamente”, advirtió.

“Es imposible que se garantice por cinco años, ni siquiera por uno, que una persona no pueda tener una enfermedad”, puntualizó remarcando la importancia de actualizar en forma periódica y permanente la información que se aporta.

Otro aspecto que abordó durante la entrevista es el examen con el que se obtienen los carnet de conducir. “El gran mérito de España es que a ningún español se le ocurre ir a sacarlo sin pasar por una auto escuela, son el reaseguro”.

Criticó el nivel básico de las evaluaciones, “con preguntas fuera de las situaciones habituales, sin mención a qué se hace en situaciones extremas”, indicó.

España, además, tiene un sistema de centros privados que certifican la salud del conductor. “Acá se enojan, pero yo no quiero que un Estado certifique que la persona está bien y él mismo lo habilite; quiero un centro privado que se haga responsable de eso”, señaló

Choque múltiple en la Chacabuco: “La Justicia dictaminará si la compañía de seguros va a cubrir el siniestro o no”

Causalidad absoluta. Botta Bernaus afirmó en forma tajante que todos los siniestros viales se producen por causas reales y concretas. Otra cosa es buscar culpables en cada uno de los hechos. Por eso la educación y el sistema de tránsito que se elija apuntan a menguar al máximo los riesgos.

"En este caso, el episodio de Chacabuco causa impacto porque ocurrió al mediodía en una calle muy transitada pero yo participé en más de 28.000 siniestros de este tipo, todos similares", señaló.

Sobre Pacha, opinó que no hay que descargar culpas exclusivamente en el conductor porque como él hay muchísima gente que posiblemente siga manejando sin estar en condiciones de hacerlo.

Realizó un llamamiento a las familias para que, cuando vean que una persona no está en condiciones de manejar, lo hablen y lo saquen del riesgo en el que se coloca a sí mismo y al resto.