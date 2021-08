Hotelería: Córdoba perdió casi 4.000 plazas y piden controlar informalidad

El Indec acaba de publicar los datos de Ocupación Hotelera para el mes de junio, con información desagregada por regiones y provincias y los números son preocupantes. En rigor de verdad el informe arroja números muy positivos porque cuando se realiza la comparación lo hace con la perspectiva del año inmediato anterior. Así, la contrastación interanual de junio a junio muestra una expansión sin precedentes, pero básicamente porque la actividad cerró sus puertas durante el mismo mes de 2020.

Pero si se analiza con los informes del mismo mes de un año pre pandémico, como el 2019, ahí se puede constatar con una situación del mercado más genuina, menos distorsionado por el “cisne negro” que fue la incursión del Sars-Cov2 y las medidas de restricción y se llega a números muy negativos. Al menos para una ciudad como Córdoba.

Así, por ejemplo, se detectan fuertes caídas en indicadores clave para la hotelería, como son la cantidad de pernoctaciones en el mes, la cantidad de pasajeros hospedados, las habitaciones y plazas disponibles y la tasa de ocupación de las mismas.

En junio de 2019 en la ciudad de Córdoba hubo 61.460 pernoctaciones y se alojaron a 28.371 personas con una estadía promedio de 2,2 días. Pero en junio de este mes hubo 20.461 pernoctaciones, es decir una caída del 66% en ese ítem. En tanto, se hospedaron en hoteles a 7253 personas, un 75% menos que hace dos años, con una estadía promedio de 2,8 días.

Por el lado de las habitaciones y las plazas registradas el panorama no es más alentador. A junio de 2019 había 90.750 habitaciones disponibles y 214.740 plazas (esos números se obtiene multiplicando las habitaciones o unidades disponibles por la cantidad de días que el establecimiento estuvo abierto en el mes de referencia), con una tasa de ocupación del 28,6%. En tanto, a junio de 2021 las habitaciones disponibles para el mes fueron 51.442, un 43% menos y las plazas fueron 116.926, un 45% menos, con una caída también en la tasa de ocupación que mostró ser del 17,5%.

Hoteleros. Los referentes del sector hotelero en Córdoba tienen sus propios números que, con otros parámetros y formas de medición, también arrojan un panorama que sigue siendo muy malo para el sector. Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica filial Córdoba estiman que desde el inicio de la pandemia se perdieron cerca de 4.000 plazas, lo que implica una reducción de 35%. Para esa entidad, antes del comienzo de la crisis que se desató el año pasado la ciudad de Córdoba tenía 10.800 plazas formales registradas en hoteles. Y a 18 meses del comienzo de la crisis ese número sería de 7.200.

Para los empresarios, a esa preocupación en la caída en la actividad y el cierre de establecimientos emblemáticos se suma otro punto de tensión: las plazas informales, los departamentos y casas equipadas que se ofrecen para alojamiento sin estar registrados como hotelería, siguen firmes y casi no han tenido disminución.

“Son plazas que no pagan ningún tipo de impuesto ni tienen los mismos costos operativos que tiene un hotel registrado. Evaden absolutamente todo tipo de impuestos y estuvieron trabajando durante la pandemia, eso lo sabemos. Vemos la oferta en las redes, en Internet. Ellos pudieron trabajar cuando los hoteles estaban cerrados. La ventaja que tienen esos alojamientos es que si tienen demanda abren y si no lo mantienen cerrado, no pagan impuestos ni personal, ni tienen costo operativo por abrir o cerrar, a diferencia de un hotel donde el costo operativo y el costo impositivo es muy alto. Lo único que tienen que pagar es el impuesto o el servicio normal que son más bajos, al igual de lo que tiene cualquier domicilio residencial”, señaló Fernando Faraco, director ejecutivo de la Asociación Hotelera.

Mesa con la Municipalidad. Desde la entidad empresaria remarcan que hoy más que nunca se necesita una regulación y fiscalización hacia ese tipo de oferta de alojamiento. “En Santiago de Chile, por ejemplo, están regulados. Lo veníamos trabajando con un proyecto de ordenanza para regularizar la oferta informal y actualmente se trabaja en una mesa de trabajo entre la Asociación y el gobierno municipal para empezar a legalizarlo y que se incorporen y que paguen lo que hace falta. Lo estamos trabajando con la Secretaría de Economía y Finanzas porque acá pierde plata el sector privado, pero también la Municipalidad, la Provincia y la Nación. No estamos en contra de que existan, pero sí que estén regulados para que paguemos todos equitativamente. Y es importante por un tema de seguridad y ahora también de seguridad sanitaria”, plantean desde la entidad hotelera.

Acuerdo para promover turismo de reuniones

La Municipalidad y el Córdoba Convention and Visitors Bureau celebraron un acuerdo que incorpora por primera vez a Córdoba Capital como socio honorario de dicha institución, y establece un convenio de trabajo conjunto para la promoción de la ciudad como principal destino turístico dentro del mercado de la industria de reuniones en Latinoamérica. “Los firmantes se comprometieron a establecer estrategias conjuntas para la participación en futuras acciones promocionales, destacar a la ciudad como destino de congresos y eventos que tengan potencial de desarrollo, fomentar la capacitación y profesionalización del sector y acompañar a todas las acciones de Argentina en el exterior desde una mirada empresarial e institucional conjunta”, comunicaron desde el municipio.