“Hoy, comprar en Detroit permite una capitalización del 11% anual en dólares”

“Las oportunidades en Estados Unidos van cambiando con el tiempo. Así como en su momento fue Florida, ahora emerge muy fuerte la posibilidad de hacer negocios en Detroit”, dice Andrés Goldenberg, al frente de la empresa Spider, una compañía que provee soluciones integrales de inversión en la industria inmobiliaria.

“Nuestra empresa fue creada con el objetivo de poder tener bajo un paquete la experiencia de inversión de cualquier extranjero en Norteamérica”, dice el empresario, quien destaca que hoy por hoy, las oportunidades pasan por invertir en Detroit. “Actualmente, se da la oportunidad única de comprar por debajo del costo, tener rentabilidad inmediata y una perspectiva de capitalización que, en los últimos 4 años, fue superior al 11 y 12% anual en dólares”, señala.



—¿Cuál es la actualidad de Detroit? ¿Por qué conviene invertir allí en bienes raíces?

—Detroit fue una ciudad industrial que quedó abandonada medio siglo, desde 1965 hasta 2013, y hubo un alcalde (Mike Dugan) que hizo una reconversión muy grande. Después de 50 años proyectaron ‘replantearse la ciudad’. Entonces se empezó a proponer un plan de incentivos fiscales que se llama hoy la cuarta revolución industrial, que es lo que tiene que ver con vehículos autónomos, robótica, automatización y desde allí la ciudad salió de la bancarrota y el PBI creció más del 60%. Además, se instalaron Google, Facebook, Microsoft, Linkedin y una cantidad de empresas tecnológicas muy importantes y también automatización a costos ínfimos, con lo cual tiene la oportunidad única de comprar por debajo del costo, tener rentabilidad inmediata y una perspectiva de capitalización que, en los últimos cuatro años, fue superior al 11 y 12% anual en dólares.

—¿Qué oportunidades ofrece Detroit?

—Ellos lo que hicieron fue no tratar de rescatar la ciudad que tenían ni reconstruir con lo que ya no iba. Lo que hicieron fue replantear la ciudad desde propuestas de incentivos fiscales para la nueva industria y no para rescatar una industria que no funcionaba. Le encontraron la vuelta para proponer una industria del presente. Por ese motivo, Detroit tiene una oportunidad para los latinoamericanos de poder comprar unidades propias (que seas dueño de tu casa, de tus condominios) desde valores que rondan los US$ 50 mil o US$ 60 mil y que tiene una rentabilidad -por día de alquiler- alrededor del 10% anual más la capitalización del 12% anual. Si se compara eso con Argentina, actualmente a nivel estadístico, la renta que otorga un inmueble por día de alquiler está cerca del 1% al 2%, es decir que se necesitaría entre medio y un siglo para recuperar la inversión, sin tener en cuenta lo que subió el valor de los inmuebles, porque no hay demanda.

—Se da una situación inversa a lo que sucede en Argentina

—En Argentina la gente no tiene actualmente poder adquisitivo para poder comparar. Al no haber demanda, los precios suben. En Detroit, está la situación inversa: se puede comprar por un cuarto del valor de lo que se compraría en Argentina y existe una renta que en 10 años se recupera la inversión por día de alquiler, pero además hay un efecto de plusvalía o revalorización de los inmuebles, producto de que se está comprando por debajo del costo, porque viene de una crisis muy profunda. Es como si se comparara con Argentina en 2001. Es una coyuntura macroeconómica que sirve para aprovecharla para poder tener en Estados Unidos inmuebles, reitero, de US$ 50 mil o US$ 60 mil. Es una oportunidad tomando las ventajas del mercado americano, en mercados que viene en zona de conversión y las coyunturas latinoamericanas, donde cada dólar que gano vale cada vez más por la devaluación.

Qué es Spider

Andrés Goldenberg asegura que Spider es una empresa only one de inversiones, es decir una empresa que fue creada con el objetivo de poder tener bajo un paquete la experiencia de inversión de cualquier extranjero en el mercado norteamericano.

“Nuestra especialización son los mercados inmobiliarios en zonas de conversión o de frontera, básicamente son mercados que tocaron fondo y están rebotando o que venían estabilizados hace muchos años y por algún motivo empiezan a crecer de manera abrupta”, sostiene el empresario. “Detroit es el primero de los casos, porque es la ciudad que padeció la bancarota más profunda de la historia de Estados Unidos. Con lo cual, el punto de partida es tan bajo que ha venido desarrollándose muchísimo durante los últimos años”, añade.