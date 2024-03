“Hoy, más que nunca, la memoria no puede quedar en el olvido”

Autor del libro ‘Deporte, Desaparecidos y Dictadura’, una investigación imprescindible en la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, Gustavo Veiga prefiere correrse del centro de la escena.

Más allá de que su trabajo ha sido esencial para sostener el pedido de homenaje a 27 exfutbolistas víctimas del terrorismo de Estado, el periodista no se reconoce como el artífice de ninguna victoria; ni siquiera el autor del puntapié inicial.

“No me atribuyo, ni mucho menos, ser quien inició esto, ya que mucho antes que yo hubo otros periodistas que empezaron a contar historias de desaparecidos”, dice.

“Yo creo que el héroe es el grupo. Esto es un trabajo colectivo de un montón de años, que todavía está inconcluso. En ese marco, la tarea de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, con los actos de restitución de socios desaparecidos o las movilizaciones de hinchas de distintos clubes en total armonía, algo que no sucede los fines de semana en los estadios, es la semilla de lo que se fue sembrando antes”, puntualiza.

“De ese trabajo coral, en el que hubo aportes de comunicadores y de grupos de hinchas y socios, surgieron muchas cosas positivas y eso generó una nueva agenda, que puso en el centro la temática del deporte como derecho humano y también las políticas con miradas de género”, destaca Veiga.

“Eso no sería posible si los clubes estuvieran privatizados, ya que las SAD están por la rentabilidad y nada más. Hace poco tiempo, Carlos Fuentes, dirigente de Colegiales, me decía que los clubes de barrio hoy están más habitados que antes; pero no en el sentido de que tengan más socios, sino porque hay un sentido de pertenencia más fuerte. Y eso es verdad”, añade.

EN LA BOMBONERA. El jueves pasado, Veiga participó del acto de restitución y entrega de carnets a familiares de hinchas y socios desaparecidos de Boca Juniors. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Un tema difícil

“Me parece un acto de justicia”, señala Veiga sobre el pedido de homenaje que ‘La Coordinadora’ realizó ante la AFA y el gremio de los futbolistas. Reivindica al deporte como “una herramienta indispensable para la amplificación de temas”, y destaca el rol de los medios en la producción de sentidos: “Es difícil hablar de estos temas en el periodismo deportivo, y esa dificultad parte de los mismos periodistas que están en la primera línea”.

Sobre el aporte de ‘Deporte, Desaparecidos y Dictadura’, señala: “Escribí muchas historias en diarios y revistas, pero seguramente se hubieran perdido de vista si no se agrupaban en ese libro, que también incluye textos escritos por otros colegas”. Y agrega: “Ojalá esto se replique. Hay trabajos muy buenos que se han hecho sobre el tema, y eso me pone muy feliz”.

“La visibilización de la memoria es importante siempre, pero es esencial que cada mes de marzo haya evocaciones de todo tipo, algo que esta vez seguramente va a molestar mucho a este gobierno negacionista”, subraya Veiga, quien es docente de la catedra de Comunicación, Deporte y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.

Al analizar el contexto político y social de este 24 de marzo, Veiga afirma: “En este momento es importantísimo refrendar las políticas de memoria, que no están tan fuera de discusión como muchas veces se cree. De hecho, tenemos un gobierno que reivindica la dictadura y niega los desaparecidos, y una vicepresidenta que llena espacios con militares, muchos de ellos ligados con la represión y complicados en causas de lesa humanidad. Por todo eso, hoy, más que nunca, la memoria no puede quedar en el olvido”.