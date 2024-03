Industrias de Córdoba buscarán reflotar un esquema de apoyo similar al de la pandemia

“En Epec pueden tener buenas intenciones y algunas líneas de trabajo interesantes, pero la magnitud de los aumentos que estamos viendo son inéditas. Si a eso le sumamos que hay una notable caída de la actividad, de la facturación y venta de las empresas la situación es muy, muy compleja. Estamos convencidos de que se requiere una intervención y una decisión política. La intención nuestra es empezar a plantear esto al más alto nivel local, en Córdoba con Llaryora”.

El comentario es de un industrial de peso del interior de Córdoba, que conforma parte de las principales mesas directivas del empresariado y que conoce el trato directo que el sector privado puede tener con el gobernador Martín Llaryora.

El mazaso que supuso para las industrias la llegada de las primeras facturas sin el subsidio nacional, a las que se sumarán las próximas con aumentos propios del costo de Epec aceleró la decisión del sector privado de tender puentes de diálogo con El Panal.

El convencimiento de que gran parte de los aumentos se explica por la quita de subsidios nacional va de la mano de otra certeza: hay varios ítems y componentes dentro de la factura de Epec que hacen al costo y funcionamiento de la propia empresa provincial o que se explican por componentes impositivos que van para otras áreas.

“Entonces hay que hacer una revisión profunda de la composición de la boleta y de los costos de distribución que cobra Epec. Las boletas que están llegando y van a empezar a llegar en las próximas semanas van a mostrar la enorme distancia que se va a seguir manteniendo en los costos energéticos que soporta una empresa en Córdoba contra una del Amba, aún cuando allá comenzó antes la quita de subsidios. Ahora estamos equiparados, pero volveremos a estar mucho más caros en los próximos días. Y no hay que olvidar que Cammesa condonó deudas a las empresas de energía de Buenos Aires y que a Epec ese costo no se le quitó. Hay mucho por analizar. Si no se hace el sistema productivo queda muy golpeado”, dice un directivo de la UIC.

Desde la entidad empresaria de Córdoba señalan un aspecto vital: la caída de la actividad está erosionando buena parte del flujo de caja e incluso del ahorro que lograron mantener algunas compañías desde mediados del año pasado. “Salgo algunos sectores, como el agro, o la industria estrechamente vinculada al agro la caída de la actividad es desastrosa. Con piso del 30% y sectores que perdieron el 60% de su movimiento. Lo que hay que entender es que el incremento de tarifas, en este contexto, es letal principalmente para las pymes. Las grandes empresas pueden tener otro sistema de contención, de fondeo o financiamiento, pero no las pymes”, sostienen.

Vuelta al Covid. La posibilidad de una judicialización de los incrementos vía amparos u otras herramientas legales no parece estar dentro de las principales opciones que hoy barajan las cámaras empresariales de Córdoba. Por varios motivos. Primero, porque puede generar un ruido directo en la relación con el ejecutivo provincial, con quien mantienen buena comunicación y reconocen voluntad de diálogo y gestión. Y segundo, porque pese a todo, impera entre los hombres de negocios la idea de que se está en la senda del camino correcto: “todos, o al menos la mayoría, comprendemos que éste es el camino del ordenamiento, el sinceramiento de precios y la baja del déficit. Lo que se está planteando es que debería haber alguna contemplación con las industrias y comercios pymes que están muy golpeados”, señalan.

La propuesta de la Provincia, la Epec y Bancor de avanzar en un esquema de plan de pagos en 3 cuotas fijas para afrontar el costo diferencial del aumento de la boleta parece no haber causado la mejor impresión, al menos entre los industriales. Por eso, algunos dirigentes ya están barajando otra opción: “creemos que tiene que haber otro tipo de apoyo, más directo, más concreto y abarcativo, al menos por los próximos meses. Sería muy positivo poder sentarnos a negociar una reedición del esquema de apoyo frente al consumo energético como hubo durante la pandemia. Eso sí ayudó mucho”.

Durante la pandemia de Covid-19 la Epec articuló una serie de medidas tendientes a aliviar el costo de la energía, en un contexto en que familias, comercios e industrias mantenían en valores mínimos la actividad, consumo y movilidad en muchos sentidos. Para mediados de 2020, por caso, la Epec mantenía varios beneficios, que luego fueron ampliados en octubre de ese año:

-Para usuarios de la Tarifa 3 se lanzó un plan de facilidades de hasta 12 cuotas mensuales.

-Entre usuarios de la Tarifa nivel 2 el plan de pagos se extendió hasta 30 cuotas.

-Para industrias y comercios se decidió facturar la potencia registrada sin considerar la que tengan contratada, siempre que hubieran experimentado en cada mes una merma en el consumo de energía eléctrica.

-Se postergaron hasta 8 meses los vencimientos de planes de pago.

-Se redujo más del 50% las tasas de interés moratorio y de financiación, para quienes habían adherido al plan de facilidades de pago.

-Para industrias y comercios la tasa de interés por mora y la de financiación, se fijó en el 1% mensual.

-Entre usuarios residenciales hubo reducción del 60% en las tasas de interés moratorio y de financiación y también hubo diferimientos en los vencimientos de los planes de pago.

Impacto pyme. El último informe publicado sobre tarifas y subsidios del Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), que depende de la UBA y el Conicet fue publicado el mes pasado y ya daba cuenta de la foto que comienza a revelarse estas semanas.

Allí se remarca que los segmentos con mayor incremento en el precio de la energía, según la resolución 7/2024 a partir de febrero, son los correspondientes a la demanda general del distribuidor entre los que se encuentran los comercios e industrias pequeñas. Así, los comercios pequeños con una potencia de 10 KW y un consumo de 1.200 kwh/mes tuvieron un incremento del 276% en el precio mayorista de la energía para todo el país.

Y se sostiene que hasta el mes de enero estos usuarios pagaban el 18% del costo de la energía mientras el restante 82% eran subsidios del estado nacional. A partir de febrero pagan un precio muy cercano al costo de generación.

El informe remarca también que los pequeños usuarios industriales, con una potencia contratada de 35 KW y un consumo mensual de 6.500 Kwh/mes, tuvieron un incremento en el precio de la energía del 178%. Hasta el mes de enero estos usuarios pagaban el 31% del costo de la energía mientras el restante 69% eran subsidios del estado nacional. A partir de febrero pagarán un precio muy cercano al costo de generación. Con los nuevos precios mayoristas, la cobertura de costos de estos segmentos se eleva al 92%.

El estudio también informa que según los cuadros tarifarios vigentes publicados en las principales provincias relevadas, en febrero de 2024 un comercio pequeño abona en promedio una factura de $169.000 sin impuestos ni bonificaciones mientras que una industria afronta un monto de $719.000 por mes. Esos números, y esa foto, es la que ya empezó a moverse en Córdoba.