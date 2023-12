Ingaramo: “Armaron un Rodrigazo a la medida del discurso de Milei”

El economista Jorge Ingaramo sostuvo que las primeras medidas económicas adoptadas por Javier Milei, a través de su ministro de Economía, Luis Toto Caputo, no se enmarcan “en un plan de estabilización y mucho menos en un plan integral: la impresión que me quedó es muy mala”.

En declaraciones realizadas en Con el diario del lunes (lunes a las 20 por Canal 10), el economista apuntó que “un plan se basa en un buen diagnóstico y Milei no lo tiene, lo dijo en su discurso de asunción: habló de 3.500% de inflación y después el vocero presentó una tablita donde el déficit operativo no pasaba del 2,3% del PBI, algo totalmente financiable”.

En ese sentido, precisó que “armaron un Rodrigazo a medida del discurso de Milei: 100% de devaluación, 80% de aumento del precio de las naftas, 60% en el precio de la carne, e implementación 0. Si esto no es un Rodrigazo, yo dejo de llamarme Ingaramo”.

El economista criticó el manejo de expectativas del gobierno de Milei. “Lo digo sin eufemismos: yo viví el Rodrigazo siendo joven, tomando mate con yerba de ayer secada al sol y desde ese entonces nunca he visto un programa tan mal diseñado, tan improvisado, tan pésimamente implementado como éste, sinceramente no me acuerdo”, precisó Ingaramo.

Respecto a las chances de que las medidas económicas tengan algún impacto positivo, Ingaramo se mostró escéptico: “Si lo van a hacer manteniendo nueve tipos de cambio, tengo mis serias dudas del resultado. Veo una improvisación tremenda: ellos (por La Libertad Avanza) ganaron la elección el 19 de noviembre y parece que no tuvieron tiempo de estudiar las leyes y los decretos o de preguntarle a Cúneo Libarona lo que podían hacer o no. Por ejemplo, las retenciones: ¿no sabían si tenían las facultades delegadas del Congreso? ¿Por qué no les preguntan a los abogados? Es mucha improvisación”.