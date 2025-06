Intendentes definen si ‘juegan’ en octubre: buscan no quedar atrapados entre el ajuste de Milei y el apoyo popular

“¿Cuánto hay?”, soltó como respuesta instintiva uno de los presentes cuando se preguntó si los intendentes van a “jugar” en las elecciones legislativas de octubre. La frase, lanzada con humor, sintetiza una sensación generalizada: son épocas de vacas flacas y el dinero no alcanza para hacer frente a las nuevas demandas de los vecinos.

Una nueva edición de “Mesa Chica”, el espacio organizado por Perfil Córdoba para que intendentes y jefes comunales logren visibilidad y brinden su punto de vista, reunió a una docena de mandatarios de todas partes de la provincia. En esta oportunidad, el eje se focalizó en la ausencia de fondos nacionales y el vínculo que construye la provincia con los jefes comunales, especialmente con los 332 nuevos que gobiernan desde diciembre de 2023 las 427 localidades de Córdoba.

“Es momento de dejar de ser políticamente correctos”, disparó Guillermo De Rivas y todos asintieron. El intendente de Río Cuarto, la segunda ciudad en importancia en el territorio, aclaró que acompañará a Hacemos Unidos por Córdoba, pero se preguntó qué es lo que valora el electorado. “Por un lado, celebra los recortes de (Javier) Milei, pero se da vuelta y le reclama al intendente lo que el presidente no le da. Hay que dejar de ser políticamente correctos y empezar a decir que no”, sugirió.

Damián “Peta” Bernarte, de San Francisco, complementó a su par y explicó que van a “jugar el partido. Sería impensado no hacerlo porque acompañamos el proyecto del gobernador más allá de cualquier escenario”. Por su parte, Javier Dieminger, de La Falda, indicó que “viéndolo del punto de vista de los partidos políticos, creo que la gente que diga no trabajará está mintiendo. Aunque sea para mantener las estructuras”. Y sostuvo que en el caso de las legislativas se trata de elecciones particulares. “Córdoba siempre fue anti kirchnerista y no acompañó al gobierno provincial de turno: son elecciones diferentes para un intendente”.

Desde Oncativo sonó una voz tajante. Nicolás Filoni, de origen cambiemita y transitando sus primeros 18 meses de gobierno, coincidió con De Rivas en dejar de ser políticamente correctos: “hoy no sabemos lo que somos, o lo que queda del partido (en relación a Juntos por el Cambio), pero les aseguro que vamos a tratar de cuidar el pago chico”.

Icho Cruz es una localidad en la que durante el 2023 los vecinos votaron tres colores políticos diferentes: uno para intendente, otro para gobernador y el tercero para presidente. “Una cosa es la ejecutiva y otra la legislativa”, argumentó Paulo Tessio para explicar que mejorar la gestión local con tan pocos recursos no es sencillo. En tanto, Adela Arning, de Mendiolaza, apuntó en la misma línea y describió que “últimamente las inversiones en las localidades son las de los propios vecinos, de los que lo pueden pagar. Pero los intendentes nos tenemos que ordenar y ser más eficientes”.

En esa sintonía se mantuvieron Villa General Belgrano, Villa Totoral y Deán Funes. La intendenta Andrea Nievas comentó que lanzó una serie de festivales para mover la economía de la localidad y que “algo” quede en el comerciante: “Muchos de ustedes tienen un turismo fuerte o un ingreso genuino. Para nosotros, con recursos genuinos es muy difícil. Hoy buscamos estrategias para decir que no necesitamos de nadie, pero sin el acompañamiento de la provincia no podríamos hacer mucho. Estamos muy agradecidos”.

Diego Viano, el intendente de Luque, le puso un poco de humor a la charla: “Qué momento elegimos para ser intendentes. Si sabíamos, por ahí no nos presentábamos…”. Consideró que “la gente está enojada con la política, por lo tanto, debemos ser cautos. Desde que asumí entendí que hay inversiones que los privados no hacen”.

¿Dónde hay un peso?

El tema del financiamiento fue un eje central en la charla. Todos los presentes se mostraron preocupados por los (cada vez más escasos) fondos municipales. Pese a que algunos ya lograron acomodar su administración y hablan de superávit, indicaron que no puede salir a hacer política emulando lo que hace Nación. “No estamos viviendo una época de cambio sino un cambio de época. Desde Buenos Aires no se conoce el rol de intendente. Nosotros no podemos celebrar que no haya más obra pública en el país”, expresó De Rivas.

La paradoja es constante: los vecinos aplauden los recortes que llegan desde Nación, pero golpean la puerta del municipio cuando faltan medicamentos, alimentos o asistencia. “Milei es un presidente que ganó una elección sin golpear una puerta. Nunca tuvo en cuenta al interior del interior. Es fácil hacer política en los escritorios, pero qué pasa con los vecinos del interior. Hoy estamos ocupando un rol que antes le correspondía a Nación”, alertó Nievas.

Fernando Rambaldi, el intendente de La Calera, lanzó una piedra en las calmas aguas de la charla y expuso su visión disonante: “No quiero ponerme en defensor de Milei, pero ¿en serio nadie va a agradecer que tenemos planchada la inflación? ¿Nadie va a agradecer que tenemos superávit? Esto es como en los barrios: le tapás el bache y quieren la avenida, le llevás la avenida y quieren más. Creo que Nación cumple con ordenar la macro. Hoy, puedo comprar en cuotas maquinaria para el municipio”.

Las palabras de Rambaldi encontraron eco en Arning, quien completó al mandatario de La Calera diciendo que “la gente está apostando a Milei porque encarna lo que la gente decía en las charlas: basta de políticos corruptos, basta con quedarse con plata de obras, basta de quedarse con la plata de los medicamentos. Había que poner orden”.

Eso generó que Oscar Santarelli, de Villa General Belgrano, respondiera que hoy “se pone todo en contraste. Quiénes son las figuras políticas más importantes: Milei y Cristina. Yo espero que no se logre instalar desde el gobierno que la obra pública es sinónimo de corrupción. Han pasado 18 meses de gobierno y no hay una inversión privada de trascendencia. Se empieza a ver el deterioro en las rutas”.

Bernarte también se sumó al debate: “Milei no es el primero de los buenos sino el último de los malos. No conocen el interior, no he visto un gobierno más centralista que éste, no salen del ejido urbano de CABA. No conocen el rol de los municipios. Se toman algunas decisiones, por ejemplo, el recorte de medicamentos, como si pensaran que la gente decide no comprarlos más para morir en paz. Esas personas van a golpearle la puerta a los intendentes. Nosotros aumentamos un 35% la entrega de los módulos alimentarios. Pero acá hay un probelma: tenemos que dejar de hacer algo para balancear”.

Filoni acompañó esa visión y tomó la iniciativa de comenzar a ser políticamente “incorrectos” para negarse a pagar lo que Nación dejó de cubrir. “Debemos comenzar a visibilizar lo que el gobierno nacional dejó de pagar, porque el vecino nos reclama a nosotros”, complementó De Rivas.

“Todos estamos apostando a que al gobierno nacional le vaya bien. El Estado tiene que ordenar, pero en algún momento debe estar presente, Nosotros le damos una ayuda al vecino, pero los módulos alimentarios aumentan, los medicamentos no alcanzan y nos hicimos cargo del transporte, pero la pregunta es ¿hasta cuándo?”, expresó Silvia Rochietti, intendenta de Santa María de Punilla.

Llegó el café y la charla de sobremesa ya había superado los márgenes que se dieron algunos mandatarios. Algunos debían completar la agenda prevista en Córdoba y otros volver a sus pagos para continuar presentes en la gestión. Todos se fueron con nuevos argumentos para encarar la segunda mitad de sus mandatos, pero con una elección en el medio que puede volver a poner en riesgo el equilibrio conseguido en sus administraciones.

Nación vs. municipios: “es una cuasi extorsión”

El intendente de San Francisco, Damián Bernarte, sostuvo que el municipio recauda unos $ 3000 millones al mes, aunque añadió que están analizando una fiscalización al Banco Nación, porque la entidad destaca números que llaman la atención comparados con lo que declaran otros bancos. “Si Banco Nación dejara de pagar nos representaría $ 100 millones mensuales, lo que equivale a un servicio como la Guardia Local de Prevención, que nos está dando muy buen resultado”, señaló Bernarte.

Y añadió: “Si todo fuera una cuestión aritmética, el banco nos saca esos 100 millones y les decimos a los vecinos levanto la Guardia Local, pero esto no funciona así”.

¿Es una batalla perdida con el Nación? “En realidad es una cuasi extorsión, porque el planteo de ellos es el siguiente: ‘es inconstitucional la tasa que me cobrás, pero si me la bajás, la seguimos pagando”, sostuvo.

Respecto a los montos, Bernarte se permitió una broma, al señala que el porcentaje “se parece a San Francisco, pero de California, ya que es del 7,8%”. Y remarcó que el Nación “hace 125 años que está en San Francisco y la ciudad le ha generado mucho. Captan depósitos… tan mal no te fue a vos gordito”, dijo, recordando la famosa frase de Raúl Alfonsín.

A su turno, Guillermo De Rivas precisó que el tributo en cuestión contribuye al “valor ciudad” del que los bancos son beneficiarios. “Si el Nación es el que mayor ganancia y rentabilidad tiene en Río Cuarto es porque recibe el producido del sector productivo, que hace que los excedentes se vuelquen al sector financiero. Si no hubiera oportunidad de desarrollo en la ciudad, no habría excedentes para el sistema bancario”.

Los invitados

Guillermo De Rivas (Río Cuarto), Damián Bernarte (San Francisco), Oscar Santarelli (Villa General Belgrano), Nicolás Filoni (Oncativo), Adela Arning (Mendiolaza), Fernando Rambaldi (La Calera), Andrea Nievas (Deán Funes), Paulo Tessio (Icho Cruz), Javier Dieminger (La Falda), Diego Viano (Luque), Silvia Rochetti (Santa María de Punilla) y Cecilia Garay (Villa del Totoral).