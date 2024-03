Ivan Aballay: “Es difícil competir desde el fin del mundo, pero logramos poner a Córdoba en el mapa”

Nunca quiso dejar Córdoba para vivir en cualquier otra ciudad. Este es su lugar en el mundo. Desde aquí construyó un imperio que domina junto a su socio. Buenas Noches Producciones es la empresa de espectáculos de música electrónica que compite a escala planetaria. Pero ellos se pusieron otra mochila sobre sus espaldas: poner a Córdoba como epicentro mundial por unos días.

Iván Aballay está cumpliendo 25 años. Comenzó en Lokitas, un pequeño local en la zona del Chateau, luego escaló al Orfeo y hoy reúne a más de 20 mil personas en junio. No todo se detiene allí. Con más de 60 shows anuales, en donde se apuesta por todos los dee jays (desde lo que están arrancando hasta lo que van convocando cada vez más adeptos). En la pandemia se lanzó a explorar otros destinos nacionales e internacionales. Nueva York, Barcelona, Tulum (México) y Buenos Aires ya leen las siglas de “Bnp” en las marquesinas.

A dos meses de las noches de Hernán Cattáneo en Forja (hay un pre evento de bienvenida a la gente que llega antes para el fin de semana largo), con entradas agotadas, comprendió que su comunidad tiene la capacidad de apostar por una gran noche y ese dinero debe ser bien invertido. Por ser un público principalmente de Argentina, no puede defraudar ni dejar una sensación amarga.

Cómo funciona TruCAM II: la última adquisición del municipio para combatir infracciones en Córdo

P: ¿La economía o esta etapa Miliei te afecta?

IA: Es una charla que tenemos con artistas y productores del mundo. Pasa que cuando vos trabajas sin defraudar y con la calidad que lo estamos hacemos, la gente elige. Cuando el público tiene dinero para un solo evento va a lo seguro. Hace mucho que la situación económica viene golpeando, pero como esta no. La gente no puede ir a todos lados, opta. Si vos estratégicamente haces los eventos más grandes y más fuertes, la gente te acompaña.

P: Vos tenés relación con los artistas ¿discutís un poco el valor de los cachet?

IA: Ufff. Un montón. Ahora pasa que hay mucho productor nuevo que hace propuestas ridículas a los artistas. Nosotros nos corremos. Esa gente está tres o cuatro meses y desaparece. No entienden el juego del entretenimiento. Es un casino constante. Muchos grandes se bajaron porque no lo entienden.

P: Hay una manera de vender tickets que la descubrí con los espectáculos electrónicos, ustedes le dicen subastas de entradas…

IA: Ahí te vuelvo a traer a la parte creativa, tanto para diseñar el show como a la hora de venderlo. En esta situación económica termina ganando el que tiene una mejor oferta y estrategia de venta. Esto te desgasta mucho, ojo. La idea es llegar a meta y vender todo. Pero todo se reduce a la confianza de la gente.

El género electrónico demostró una manera de poder hacer valer sus espectáculos. A diferencia de otros artistas, los shows se dividen en lugares y estos se subdividen en cantidad de entradas disponibles por horas, días o fechas. Dependiendo del ritmo de venta, los precios suben. A este sistema se le llama “lotes”, con mínimos y máximos.

Las noches de Hernán Cattáneo están medidas por varios aspectos. El principal es el económico y hasta pueden saber cuál es la repercusión en la economía de la capital cordobesa. En su último estudio confirman que más de unos 5 mil millones de pesos impactarán en la ciudad. No es algo nuevo, se viene repitiendo desde hace siete años..

P: ¿Exageraron con el valor de las entradas?

IA: No exageramos con el precio de las entradas. Salimos tres meses antes del show. Si yo contrato una pantalla, sé de antemano que no me va a costar lo mismo el día del evento. La gente que la está pasando mal prefiere tener dos o tres horas de una puesta que lo saque de la tensión de la calle. Nos fijamos quién compró la entrada. Lo que recaudamos lo terminamos gastando en la puesta, como pocos en el mundo. Ese es el costo de jugar como los números uno.

Amante de Córdoba

Córdoba está llegando a los límites para Bnp, ahora levantaron la cabeza y están explotando el mundo pero sin dejar de pisar suelo cordobés. En su afán por destacar su marca y ciudad, comprendieron que había una ventana de una fecha específica para Córdoba sea objeto de la mirada mundial: la segunda quincena de junio.

Encuesta: Córdoba es la provincia que más respalda a Milei, un 66% avala su gestión

“Barcelona es uno de los lugares que más me gusta, podría estar viviendo allá”, remacó Aballay. El productor cuenta que “tenemos eventos allá, como en Uruguay. La parte de salir de Córdoba para el mundo es el siguiente paso, seguir potenciando la internacionalización de la marca. Es difícil competir desde el fin del mundo, lograr reconocimiento. Nosotros no hacemos fiestas, hacemos espectáculos de electrónica”, describió.

Bnp cuenta con áreas de sustentabilidad, prevención y comunicación muy grandes. A la próxima fecha en la capital mediterránea vendrá público de Japón. “Y lo más lindo es que vendrán a Córdoba. Por unos días se hablará en Nueva York, en Japón, en Europa por nuestro canal de Córdoba. No hay lugar que sea más cómodo o lindo para trabajar. Tenemos un gran potencial como ciudad”, indicó.

P: ¿Qué tiene Córdoba que nosotros no vemos?

Córdoba tiene un lugar geográfico muy interesante. Es mucho más fácil llegar a Córdoba desde cualquier parte de país que ir a Buenos Aires. Como epicentro de la Argentina, la ciudad está sumamente bien ubicada. Si mejoran la conexión de vuelos es una bomba nuclear. Hay que potenciar eso. Si vos venís en auto, es también sencillo. Es más económico comer y dormir en Córdoba. También el valor de las universidades, te genera un tránsito de gente joven que viven acá. No sólo jóvenes de edad, sino de alma.

P: ¿Y en materia legislativa local?

IA: Córdoba tiene que hacer una renovación. Yo no participo en las cámaras, personalmente, pero si lo hace nuestro equipo, y mucho. En esta época de tanta inseguridad los eventos deben terminar después de las cinco de la mañana. Pero te vas a La Calera o Alta Gracia tenés hasta las 6 o 7. Carlos Paz hasta las 8. Vos podés ordenar y hasta cortar el alcohol antes. Pero salís de día y evitas tanta inseguridad. El horario acomodaría mucho el movimiento. Hay muchos afters sin controles, sin ambulancias. Entonces, es como que se mira para otro lado.

P: ¿Le falta a Córdoba un evento masivo de la electrónica?

IA: Lo hacemos con Hernán. Si querés compararnos AfterLife es buenísimo. Ellos llevaron el negocio a un escalón muy alto. Pero el evento en sí, tecnológica e innovadoramente que hacemos en Córdoba es superior. La cantidad de metros de pantalla, la potencia de sonido. Para preparar una noche como la de Hernán, que tiene un proceso de trabajo de siete u ocho meses, lo primero que hago es ver lo que hicieron los demás. Nosotros nos fijamos en los números uno del mundo. Entonces, Afterlife son número uno, y gente que viene del mundo y que ha ido a los dos eventos, nos dice que lo nuestro es superior. Me encanta. Yo te puedo decir que lo nuestro compite de igual a igual. En Argentina, nosotros vivimos en el fin del mundo. Mostrarnos hacia otro lugar es difícil, generalmente nosotros miramos. Y te puedo decir que nuestro evento es mirado por el mundo. Nosotros hacemos que 9 mil metros cuadrados de pantalla se muevan por todos lados. Tengo amigos que están en el núcleo de otros eventos y lo nuestro es muy reconocido. Lo que nosotros hacemos lo ves en Europa y Estados Unidos.