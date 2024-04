Javier Pretto: “La tecnología mejoró los procesos de toma de decisiones en el mundo”

El viceintendente de la ciudad, Javier Pretto, defendió el sistema de semi presencialidad del Concejo Delibertante de Córdoba al afirmar que “la tecnología mejoró los procesos de toma de decisiones en el mundo. Hay empresas multinacionales que han sido más productivas con la modalidad de trabajo a distancia o con la modalidad home office”.



En ese sentido, citó el caso en Córdoba de una multinacional muy conocida “que está ubicada en Colón y Zípoli (Globant), que tiene un edificio para 800 puestos, tiene designados 650 empleados y van a trabajar regularmente a unas oficinas 130. Esa empresa es altamente productiva”. Y se preguntó: “¿Por qué no puede ser productivo un Concejo Deliberante, o cualquier cuerpo colegiado, utilizando una herramienta que la utiliza el mundo, de avanzada, que aprovecha el desarrollo de la tecnología”.



Entrando más de lleno en el pedido de parte de la oposición para volver a la presencialidad plena, Pretto nombró a Sergio Piguillem, del radicalismo. “Lo escuché al concejal que le daba vergüenza que eso se mantuviera. No sé si le da vergüenza porque es político. Yo no tengo vergüenza de ser político, hace 40 años que lo soy y mis hijos no están avergonzados de mí, como dijo que le pasa a él en su familia”, sostuvo.



“Creo que acá hay una confusión porque se dice que la gente habla mal de los políticos y esa es otra cuestión. Yo trabajo mucho tiempo y estoy todo el tiempo en el Concejo, pero entiendo que este tipo de herramientas facilita las reuniones y la toma de decisiones, no sólo el día de la sesión, sino cuando se encara cualquier tarea”, precisó Pretto, quien agregó que “le dije a la oposición que vamos a estudiar el tema, pero teniendo en cuenta el contexto. La telemedicina utiliza el sistema para una consulta médica. Entonces, si yo me puedo atender con un médico con un sistema de tele distancia, cómo no voy a poder participar de un debate para una ordenanza, parece hasta un tanto ridículo el planteo”.

Y finalizó diciendo: “Este no es un planteo de todos: en la última sesión había cinco concejales que tenían dengue y cuatro de ellos participaron del debate, merced a este sistema. Parece un prejuicio”.