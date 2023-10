Juan Santiago: “Córdoba puede generar una compañía tecnológica global de primer nivel”

Cuando uno ingresa a la página web de Santex se puede encontrar con Sam, un anfitrión que responde todas las preguntas. No es el típico “bot” que nos recibe en los portales bancarios. Se puede dialogar, o por lo menos, lo simula bastante bien.

Responde a casi todo: quienes son los fundadores de la empresa tecnológica, cuáles son los contratos y hasta en qué países opera. Si lo desean también resuelve cálculos matemáticos, puede identificar datos históricos de Argentina. Aunque, le resulta difícil decidir quién fue el mejor jugador: Maradona o Messi, una duda que tenemos todos y que hace bien en no entrar en el debate por uno u otro.

La compañía fundada por Santiago y su amigo Walter Abrigo existe desde 1999. La Inteligencia Artificial, un par de años antes, pero irrumpió masivamente en el 2022 con Chat GPT. Ahora, entenderla, explorarla y lograr mejorar las aplicaciones de los clientes es uno de los pilares en los cuáles busca asentarse Santex.

Peridista: Con respecto a la Inteligencia Artificial ¿la estamos aprovechando o sobrevalorando?

Juan Santiago: La IA hace 25 - 30 años que existe. Chat GPT puso ese producto en las manos de todos. Y lo hizo usando el lenguaje nuestro. Entonces, desrobotizó la manera en la cual se comunicaban los “chat bots” con los humanos. Esto generó un vínculo emocional entre nosotros y la máquina. Porque se apoderó de nuestro lenguaje. Vino para quedarse. No tiene nada que ver con la electricidad, ni la máquina a vapor, ni la internet. Es completamente diferente a eso. Es mucho más poderosa que cualquier otra invención.

Juan Santiago se siente cómodo hablando de tecnología. Considera que el mundo ha sido un gran generador de datos y ahora, los humanos, hemos encontrado la manera de poder procesarlos a demanda. Y, el dato más importante de todos es que la computadora está aprendiendo mientras nosotros la usamos.

“Estamos viendo la punta del iceberg de su potencial, eso causa miedo. ¿La uso? ¿No la uso? La realidad es que no te vas a quedar sin trabajo por la Inteligencia Artificial. El que debe tener miedo es la compañía que no la use. Y tiene un factor que no podemos calcular: es la velocidad a la que evoluciona, no lo podemos entender".

El mundo desde una oficina cordobesa

Santex ha trabajado con una variedad de clientes distribuidos en 17 países. Trabaja para Valora, Tenemos, CareCloud, Signature Boston, entre tantos otros. En Córdoba, sus desarrollos impactan en empresas como Naranja X y bancos provinciales (Córdoba y Neuquén), por mencionar solo un par.

Santiago tiene una visión muy particular sobre el éxito profesional y personal. Considera que cada acción, gesto, oportunidad o contexto son clave para alcanzarlo. Las secuencias comienzan "en donde uno nace, y ahí comienza ese viaje al éxito“.

P: ¿Córdoba tiene las condiciones para generar una empresa tecnológica número uno del mundo?

JS: Creo que si. Evidentemente Arcor es un buen ejemplo. Nadie pudo imaginar que desde Córdoba emergiera una empresa de la matriz que pensó Pagani. Córdoba tiene todos los ingredientes para ser una excelente plataforma del punto de vista tecnológico para generar una compañía global de primer nivel. Tenemos una facultad como el Famaf (Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación), con mucho talento desde los profesores y los alumnos, que cuenta con un centro de cómputos único que es uno de los más poderosos del país y eso está a minutos de donde estamos haciendo esta nota. Eso demuestra que los empresarios tienen recursos que no encontrarán en otro lugar de la Argentina. Segundo, la ciudad tiene una gran calidad de vida, porque no somos un conglomerado enorme, entonces hay un equilibrio entre el trabajo y el bienestar. Tenemos dirigentes en Córdoba que articulan muy bien con el sector público – privado y académico. Eso no lo digo yo, eso lo dice el ecosistema local. Córdoba se diferencia de muchas ciudades de Latinoamérica por esa vinculación.

P: ¿No cambiarías nada?

JS: Siempre hay cosas para mejorar. El ecosistema que tenemos en la provincia es extraordinario. El fondo de Gov Tech y las articulaciones con el BID. El resto de las provincias nos envidian por eso. Siempre hay cosas para mejorar. Si vos miras alrededor, las cosas que se hacen acá no las ves en otros lados. Después, nos gustaría programas de iniciativas para las startups con más fondos, pero no tenemos. Acá lo que falta es mas capital de inversión, capital privado. Yo tengo amigos que quieren invertir, pero no pueden por el contexto. Hay mucha infraestructura para desarrollar.

P: ¿Qué falta?

JS: Nos gustaría tener más conectividad con el mundo. Eso lo tuvimos en alguna época. Eso enriquece a las ciudades. La diversidad cultural de un chino que se tome un avión, o en la época que teníamos el vuelo Miami – Córdoba, entre tantos otros. Eso se extraña. Esta es una ciudad pujante, potente. Es tradicional y al mismo tiempo innovadora.

P: ¿En la gira con Martín Llaryora, como presentaste Córdoba en la Cámara de Comercio Americana?

JS: Salimos a comunicarle a los inversores que Córdoba es una propuesta muy interesante y tiene mucho valor a la hora de elegir. Córdoba hizo muchas cosas y todos estamos dentro de Argentina, porque Córdoba pudo y otras no. Podríamos estar mejor, si. Podríamos hacerlo más rápido, si. Pero poder avanzar en los procesos a mi me parece muy destacable.

Un contexto nacional adverso

Esta semana comienza la Santex Week con el lema “Bienvenidos al Futuro”. Serán dias movidos en donde llegan colaboradores y clientes de todo el planeta. Se explorará la Inteligencia Artificial con conferencias, talleres y sesiones de networking. No es sencillo para una empresa global exportar servicios de la economía del conocimiento y negociar salarios en medio de tantas trabas burocráticas.

P: ¿El contexto argentino te dificulta negociar o pagarle a tus colaboradores?

JS: Exportamos el 92% del software. Tenemos una gran concentración de talentos en Córdoba, el tema de cómo le pagamos y cómo accedemos al talento, no le escapamos. Cada vez que ingresamos divisas para pagarle a los colaboradores perdemos la mitad del dinero. Además, ya no competís con tu colega del frente, competís con Google, Facebook, Tesla, cualquiera puede ser contactado por una compañía global. Si, es complejo no te voy a decir que es simple. Pero, en lo positivo de estar cerca fortalecemos otros aspectos que enfocamos a la hora de la contratación.

P: ¿Lograste traerlos nuevamente a la oficina o todavía están en homeoffice?

JS: Para nosotros no cambió nada. La pandemia cambió muchas cosas, pero nosotros nacimos con home office, somos una compañía en la flexibilidad y en el sentido común. Para nosotros que alguien diga que no venía a la oficina porque tenía que llevar a su hija a la escuela y en lugar de venir al centro se quedaba en su casa porque iba a estar antes, era algo lógico. No medimos la productividad con la presencialidad, lo hacemos a través de un NPS con el cliente.

P: ¿Qué es un NPS?

JS: Significa en inglés: Net Promoter Score (NPS). Es una calificación del cliente, del uno al 10. Siendo uno el más bajo y 10 el más alto, en qué tan propenso es para recomendarnos a otro cliente. Es una forma de saber si está contento o satisfecho. Es parte de nuestro servicio al cliente, esté en el país que esté. Analizamos no sólo el pedido, sino como lo atendemos.

P: ¿Hay una cultura diferente del cordobés?

JS: La gran mayoría nos dicen que nos compran por nuestra cultura. Es muy loco. La cultura se transformó en nuestro producto. Lo defendemos a capa y espada. Somos una especie de agente transformador de cultura. Entonces, vamos a los gringos y le hacemos vivir experiencias que ellos por su forma de ser nunca la experimentarían. Hacemos lo mismo con los peruanos, los mexicanos, los europeos, todos. Eso se aprecia mucho.

Podemos considerar a Santiago como un inspirador. Todos sus deseos están realizados, alguna vez hizo una lista que está sobrepasada. Ahora se concentra en los más importes de todos: construir un mejor futuro para sus hijos.