Naranja X participó de 'El Futuro de la Tecnología' y habló de innovación, datos y los avances de la IA

Perfil Educación presentó el nuevo evento titulado "El Futuro de la Tecnología", en el marco de la Agenda Corporativa organizada por el Grupo Perfil. El encuentro tuvo un formato de programa especial, que se emitió en vivo por Perfil.com y tendrá una amplia cobertura en Diario Perfil y revista Noticias. También será televisado por el canal Net.

El mundo de la tecnología está en constante evolución, y cada vez es más importante entender cómo afectará a nuestra sociedad y a nuestras vidas. Para explorar este tema, Agenda Corporativa reunió a algunos de los expertos más destacados en el campo de la tecnología, la ciencia y la innovación.

“El Futuro de la Tecnología” se realizó gracias al apoyo de Naranja X, BNA y OSDE.

Para acercar la temática al sector corporativo y hablar sobre innovación y saber cómo trabajan las empresas con la infinidad de datos que recopilan de sus usuarios, Celano Gómez presentó a Pablo Mlynkiewicz, Chief Data & Analytics Officer (CDAO) en Naranja X.

Mlynkiewicz, habló sobre qué significa innovar hoy considerando los constantes cambios y la velocidad a lo que va la tecnología, pero también sobre la innovación en productos que ofrece Naranja X y sus puntos de vista sobre los recientes avances tecnológicos generados por la IA. "En la empresa lo que hacemos es encontrar cuáles son los problemas que tienen los clientes y cómo con la tecnología y con el uso de los datos, nos podemos acercar. Poder generar esa esa idea que tenemos que es llegar con un impacto y anticiparnos a lo que les pasa a los clientes basado. Todo basado en datos, en evidencia impulsando todos nuestros productos y nuestros servicios de una manera que el cliente cuando esté interactuando con la aplicación, la tarjeta y con todo lo que nosotros tenemos a disposición, se sientan impactados y puedan entender que la empresa los está conociendo y se está acercando a sus necesidades".

Pablo Mlynkiewicz, Chief Data & Analytics Officer (CDAO) en Naranja X.

El especialista de datos de Naranja X también habló sobre cuál es el mayor desafío que tienen las empresas teniendo en cuenta el avance en recopilación de datos y el marketing digital. "El desafío ya no está en recolectar datos. El desafío está en el mindset de las personas que toman decisiones con esos datos. En particular las empresas tienen que tomar decisiones todo el tiempo. El desafío está en las personas que tienen mi rol y las personas que trabajan en data en las organizaciones, en general ese mindset, (en toma de decisiones basadas en evidencia). Hace un par de años atrás cuando las empresas eran analógicas, era el dato era un resultado de esa transacción la tarjeta de crédito pasaba y generaba una fila una línea en una base de datos y no pasaba nada con eso ahora nosotros tenemos toda esa información guardada en lugares específicos. El tema es que hacen las áreas que tienen que tomar decisiones en las organizaciones que no utilizan esos datos, por eso es un tema de mindset, no es un tema de recolección de datos".

"Para poner el cliente en el centro, hay que tener una visión general, holística del cliente, no solamente del producto que nosotros le ofrecemos sino su experiencia con ese producto: los canales de contacto que existen entre ese producto entre esa empresa y el cliente y esa visión 360, que es la más difícil de generar a veces. Nosotros lo que buscamos es poder anticiparnos a esa experiencia de cliente", aseguró Mlynkiewicz.

Pablo Mlynkiewicz es Licenciado en Estadística de la Universidad Nacional Tres de Febrero, con una Especialización en Data Mining de la Universidad Nacional de Buenos Aires. A lo largo de su carrera profesional fue Director General de Ciencias de la Información del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gerente de Data Governance en Telecom Argentina y Chief Data Officer en Arcos Dorados.

En 2021 Pablo se incorporó a Naranja X como Chief Data & Analytics Officer (CDAO), con el desafío de seguir potenciando la cultura cliente céntrica basada en evidencia y datos que caracteriza a la organización a través de los equipos de Data Analytics, Advanced Analytics, Data Management y Big Data.

Participaron del evento: Paula Coto, directora ejecutiva de Chicas en Tecnología; Edgar Altszyler, fundador de Quantit e integrante de la Asamblea del Futuro de Perfil y Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.

