Cuáles son las visiones de KPMG Argentina e IBM sobre el futuro y el presente de la IA en el país

Perfil Educación presentó el nuevo evento titulado "El Futuro de la Inteligencia Artificial", en el marco de la Agenda Corporativa organizada por el Grupo Perfil. El encuentro tuvo un formato de programa especial, que se emitió en vivo por Perfil.com y tendrá una amplia cobertura en Diario Perfil y revista Noticias. También será televisado por el canal Net.

La inteligencia artificial es un tema especialmente importante en Argentina que involucra todos los rubros, es por ello que en este evento especial del Grupo Perfil, convocamos a líderes del sector corporativo y especialistas a debatir sobre esta agenda clave para el desarrollo del mundo tecnológico en el país.

De izq a der. Celano Gómez, Bellido, Scapato, Altzsyler y Corvalán. / Foto: Pablo Cuarterolo

Abrió el programa Claudio Celano Gómez, editor Jefe de Revista Fortuna y presentó a Leonardo Scapato, Líder de Digital Enablement en KPMG Argentina. La conversación giró en torno a Gen IA como un impulsor de una nueva forma de trabajar. Se discutió cómo esta generación está impactando los modelos de trabajo actuales y las estrategias organizacionales, así como su papel como una posible palanca para la adopción tecnológica exponencial. También se analizaron los cuidados necesarios con los datos en este contexto, así como los riesgos asociados con el uso de IA y Gen IA sin las herramientas y controles adecuados. El panel finalizó abordando la importancia de las regulaciones en este ámbito en constante evolución y cómo trabaja KPMG para desarrollarlo dentro de sus trabajos escenciales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Celano Gómez junto a Leonardo Scapato de KPMG Argentina. / Foto: Pablo Cuarterolo

Leonardo Scapato tiene más de 25 años de experiencia en tecnología de la información y transformación digital. Responsable de áreas de tecnología para la industria bancaria y seguros para Latinoamérica. Líder ágil con formación en Sistemas, ha transformado alguno de los principales bancos de la región y ha dirigido la estrategia de TI para bancos y otras empresas de tecnología a nivel regional. Leonardo ha implementado sistemas de core bancario en Argentina y ha sido responsable en transformaciones de productos financieros basado en tecnología con integraciones regionales. También ha sido consultor de tecnología para importantes firmas y fintechs regionales. Además, lideró las alianzas con algunas de las principales empresas de tecnología del mundo. Leonardo ha sido conferencista para Forbes y otras asociaciones de profesionales.

En cuanto a las nuevas modalidades de trabajo y cómo una empresa se adapta a la IA, Scapato comentó: "KPMG realiza un estudio que se llama el 'CEO report' en donde se encuestan a aproximadamente 1.300 CEOS alrededor del mundo incluyendo muchos de Sudamérica y Latinoamérica. Dentro de ese informe resulta que el 70% de todos estos ceos, entienden que hay una ventaja competitiva al momento de invertir y de utilizar inteligencia artificial general y por sobre todo inteligencia artificial generativa. Dentro de ellos el 52% va a tener un retorno a esa inversión en los próximos tres a cinco años. Hoy por hoy la IA es la inversión número 2 a nivel mundial desde el punto de vista de cómo pensar la IA a partir de los años que vienen".

Además, Scapato afirmó: " La IA en menos de un año ha evolucionado en no solamente poder dar respuestas del tipo texto como ChatGPT, sino también generación de imágenes espontáneas, en poder duplicar la voz de una persona, imitar a una persona casi a rasgos que no puedas determinar si es la persona o no, y si todavía se determina en el próximo ciclo probablemente no lo puedas determinar. En base a este avance, es necesario regular también para que de alguna manera se puedan reducir los efectos del Deep fake a partir de Inteligencia Artificial, principalmente generativa. Y desde el punto de vista de ético, las empresas necesitan controlar de alguna manera, cuáles son las respuestas.Si lo vamos a usar, por ejemplo, para un chat bot evidentemente tenemos que determinar que esa respuesta que se está dando primera sea coherente con el negocio de la empresa, en que no esté dando respuestas que no se quieran y lo que realmente necesita la empresa comunicar y no comunicar".

Celano Gómez junto a Agustín Bellido de IBM. / Foto: Pablo Cuarterolo

En el segundo bloque de este especial de Agenda Corporativa, Celano Gómez presentó al Gerente General de IBM en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, Agustín Bellido, con quien hablará los temas claves que tiene en cuenta una empresa líder en Inteligencia Artificial.

Bellido comenzó explorando el concepto actual de Inteligencia Artificial (IA), su propósito original y su evolución a lo largo del tiempo. Se examinaron las múltiples formas en que las empresas están utilizando actualmente la IA en sus operaciones comerciales, desde la automatización de procesos hasta la personalización de servicios y la toma de decisiones basada en datos. También se abordaron las principales barreras que enfrentan las empresas al intentar incorporar la IA en sus procesos, como la falta de talento especializado, la inversión inicial requerida y las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos.

Además, el Gerente General de IBM, se centró en la IA Generativa y sus implicaciones. Se discutió cómo esta forma de IA, que tiene la capacidad de crear contenido original como imágenes, texto o música, está emergiendo como una de las más avanzadas debido a su capacidad para generar nuevas ideas de manera autónoma.

Se planteó la importancia del talento calificado para el uso efectivo de la IA, ya que se requieren habilidades técnicas y conocimientos especializados para desarrollar, implementar y gestionar sistemas de IA de manera efectiva en entornos empresariales.

Finalmente, se abordó el tema de la regulación de la IA y se debatió sobre si debería estar sujeta a regulaciones específicas. Se discutieron los posibles riesgos y beneficios de la regulación, así como los desafíos éticos y legales asociados con el uso generalizado de la IA en la sociedad.

"Argentina está preparada para cambiar el mundo de los negocios con la Inteligencia Artificial y obviamente hay un montón de desafíos que vienen con esta tecnología y estamos dispuestos a recorrerlo", afirmó Agustín Bellido.

El objetivo de Agenda Corporativa es realizar encuentros para reunir a las principales figuras políticas, corporativas y especialistas con el mejor equipo periodístico del Grupo Perfil para inspirar, intercambiar y generar compromisos en torno a los desafíos que enfrentará la Argentina en cada rubro. La iniciativa tocará temas de vital importancia como el futuro de los bancos y las fintech, la tecnología, el sector agropecuario, el futuro de Vaca Muerta, el techo de cristal, entre otros.

Reviví el especial acá:

"El Futuro de la Inteligencia Artificial" se realizó gracias al apoyo de KPMG.