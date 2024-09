Juez explotó ante las abstención de LLA: "qué mierda más tiene que pasar en Córdoba para que sepan que la estamos pasando como el culo"

El cordobés no tenía planeado hablar por este tema en el recinto, pero reaccionó con todo ante los dichos del libertario. Minutos antes, en su breve intervención, Atauche, jefe del bloque oficialista, argumentó que votaron de esa manera porque la iniciativa no tiene partidas asignadas y algunas cuestiones "no les quedan claras".

Sin embargo, a renglón seguido, el parlamentario cargó duro: "La verdad lo tengo que decir… ¿Qué mierda más nos tiene que pasar en Córdoba para que el Gobierno sepa que la estamos pasando como el culo? ¿Qué más tiene que pasar en mi provincia para que se den cuenta los dirigentes políticos que hay gente que perdió todo?".

La Cámara Alta del Congreso aprobó este jueves un proyecto impulsado por los tres senadores por Córdoba (Luis Juez, Alejandra Vigo y Carmen Álvarez Rivero) que declara por 180 días la emergencia ambiental en la provincia mediterránea, en medio de los incendios que azotan al territorio desde hace días. Será remitido a la Cámara de Diputados. Fue por 55 votos afirmativos, cero negativos y tres abstenciones propinadas por senadores de La Libertad Avanza (LLA): Ezequiel Atauche (Jujuy), Vilma Vedia (Jujuy) y Bruno Olivera (San Juan).

Media sanción en el Senado: Córdoba avanza hacia la declaración de emergencia por incendios

"Estamos de acuerdo con la lucha en contra del fuego en Córdoba, pero hemos revisado un poco el proyecto y entendemos que no hay partidas asignadas y hay algunas cuestiones que no quedan claras. Así es que vamos a abstenernos en el voto", señaló el libertario con mayor sintonía con la Casa Rosada.

El argumento del jujeño generó fuerte repudio por parte de las bancadas de Córdoba que ocupan Vigo, Juez y Álvarez Rivero. Además, se plegaron kirchneristas como Juliana Di Tullio y la senadora por la ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, que le pidió a Atauche que mejore su defensa del voto.

Juez explotó

Ante esta situación, Juez explotó y apuntó duro contra el poder libertario. "Hay múltiples miradas sobre una desgracia que está viviendo la Provincia de Córdoba y los tres senadores habíamos arreglado no utilizar este tema, la tragedia, para intentar sacar una ventaja y estábamos cumpliendo hasta 13 segundos", expresó.

Di Tullio, por su parte, criticó la ejecución del presupuesto en el área ambiental: "En el primer trimestre ejecutó cero y la subejecución es escandalosa. Para la ley de presupuesto que envió el presidente Milei, el programa nacional de manejo de fuego es el 0,025% del total del gasto".

A su vez, la senadora también cargó contra el jefe de Estado, que ayer visitó Córdoba, y aprovechó para criticar a los supuestos trolls libertarios que acusaron a militantes de La Cámpora como los iniciadores del fuego: "En vez de poner guita para que vayan las brigadas de defensa civil de todo el país a Córdoba, pone a brigadas de trolls a inventar que 17 militantes de La Cámpora fueron los que prendieron fuego Córdoba".

"Estamos retrocediendo espantosamente, pero lo que sí está avanzando es la emergencia climática: avanza la motosierra y la emergencia climática", cerró la senadora cristinista UxP.