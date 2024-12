Juez: “Valentini trabaja para el poder, no vamos a apoyar su llegada al TSJ”

El senador Luis Juez confirmó que el Frente Cívico no apoyará en la Legislatura de Córdoba la designación de Jessica Valentini como vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para cubrir la vacante que dejó Mercedes Blanc de Arabel. “La conozco a Jessica hace mucho tiempo, no tengo nada personal pero no estaría dando resultado esto de designar en la Justicia a los amigos del poder”, sostuvo Juez en diálogo con Radio Nacional.

En ese sentido, Juez destacó que Valentini “trabaja para el poder, nadie me lo puede desmentir”. Valentini trabajó para las administraciones de Eduardo Angeloz, Ramón Mestre, José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti y en la actualidad se desempeña en la Municipalidad de Córdoba, específicamente en la Oficialía Mayor. Entre sus antecedentes laborales se destaca que ocupó el cargo de Defensora Adjunta a cargo de la Defensoría del Pueblo.

Tribunal Superior de Justicia: renunció Blanc de Arabel y Llaryora debe proponer reemplazante

“Quiero que quede claro: no vamos a acompañar esta designación y vamos a manifestar claramente que no queremos ser cómplices en este tipo de designaciones, que están más ligadas a lo familiar o las relaciones de amistad que a cuestiones profesionales. Hay una enorme cantidad de mujeres que podrían ocupar ese cargo”, agregó Juez.

El domingo por la tarde, Llaryora comunicó la designación de Valentini, de origen radical, afirmando a través de un comunicado que la postulante “cuenta con una destacada trayectoria profesional y una sólida formación académica, que la posicionan como una respetada jurista”, añadiendo que “la formación académica de la doctora Valentini exhibe un currículum fuertemente orientado a la docencia y a los derechos sociales, fundamentalmente, aquellos que constituyen la defensa del consumidor y los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Córdoba, el país y la región”.

La UCR pone en la mira el techo de cristal de la Justicia y reclama una mujer en la vacante del TSJ

La designación de Valentini también produjo algunos resquemores en el peronismo, ya que consideran que se trata de un “guiño” al radicalismo (desde donde proviene Valentini). La legisladora Nadia Fernández posteó su desacuerdo con la propuesta. “No pongo en duda la capacidad profesional de la Dra. Valentini, pero no estoy de acuerdo con que una militante radical sea propuesta al TSJ. En el justicialismo hay mujeres con gran trayectoria judicial que también podrían ocupar ese lugar”, afirmó la legisladora en su cuenta de X.