Juez y una candidatura que miran varios

Se sabe desde hace algunas semanas que, si no hay un acuerdo en JxC que lo incluya a él en el armado del 2021 que recién comienza, Luis Juez mira con ganas la posibilidad de ir por fuera de esa estructura en las Legislativas. Es decir, romper. Y a esta alternativa, la observan desde los coquetos despachos de los popes de la coalición en Buenos Aires, hasta los socios locales que ven estos movimientos de reojo y ahora, según se animó a contar un peronista, también la miran en el PJ. Mucho más después de una serie de encuestas que se dieron a conocer en la última semana del 2020, donde incluso en una de ellas, la de la riocuartense CB Consultora, el exsenador nacional aparece como el tercer dirigente cordobés con mejor imagen positiva detrás del gobernador Juan Schiaretti y del intendente Martín Llaryora. Y por encima de Mario Negri, Gustavo Santos y Ramón Mestre. Bueno, según este hombre del peronismo “hay algunos muchachos que están viendo esto y se animarían incluso a jugar por abajo”, se despachó el hombre. Lo más jugoso fue lo que vino después en el relato, cuando dijo que no lo harían solo por el daño de dividir a la oposición, sino que apostarían porque hay dirigentes en el PJ que no terminan de comprar los nombres que hay en la baraja de todo el arco peronista por ahora.

La llegada de Viola y un mensaje para varios…

El domingo pasado en esta misma sección se adelantó que Juan Domingo Viola iba a dejar el Concejo Deliberante y la jefatura del bloque oficialista allí para desembarcar en el Ejecutivo a cargo de la Secretaría de Participación Ciudadana que tiene, entre otras cosas, la coordinación del trabajo en los CPC. Dicha área estaba sin conducción desde la salida de Guillermo Marianacci en agosto del año pasado y había quedado bajo la órbita de la secretaría de Políticas Sociales que encabeza Raúl La Cava. En el arranque de la semana, y con algunos que se enteraron por PERFIL CORDOBA de este movimiento, no fueron pocos los que trataron de desestimar la información y reivindicar el rol de Viola en la conducción del bloque para tapar esa salida. Pero, finalmente, lo cierto es que con la llegada sobre el cierre del año muchos observan y tratan de decodificar el mensaje que partió desde la conducción de la gestión municipal, pero también desde el liderazgo del PJ Capitalino. “Hay que dividir en dos: uno es el mensaje que se le envía a algunos funcionarios y directores de CPC que saben que estaban en la cuerda floja. Aparte, Viola sabe que los cambios que quiera realizar los va a tener que hacer ahora, cuando entra. Y otro es el impacto en el seno del partido, porque se le da un cargo a un tipo que viene del mismo sector del interino que estaba (La Cava). A lo mejor, se empieza a ver una sintonía fina entre dos secretarios de primera línea que acusen el golpe”, se despachó un conocedor del PJ. Cuentan que lo que viene agita un poquito más la interna en el bloque oficialista…

Baldassi escucha

En las últimas semanas se llegó a un acuerdo en el PRO y finalmente no habrá internas. A menos, que alguien presente una objeción en contra de Javier Pretto, quien resultó bendecido como el presidente del partido a nivel provincial. Al margen de eso, varios se preguntaron por cómo había caído esto en otros sectores, sobre todo entre los viejos rivales que tuvo el propio Pretto dentro del partido como el diputado Héctor Baldassi quien, en su momento, fue muy duro con el flamante presidente del espacio amarillo en Córdoba. Al parecer, y por más que están aquellos que sostienen que es difícil que el ex árbitro continúe un período más en la Cámara baja dado que su mandato concluye en diciembre próximo y no sonó entre los nombres que se vienen tirando, algunos macristas dicen que “el hombre escucha”. En las últimas semanas fue sondeado por dos personas que se interesaron por el futuro del parlamentario: Luis Juez y Javier Milei. Sí, el compañero del interbloque tuvo una charla y quedaron en repetir ese encuentro en los despachos del Congreso, porque cabe recordar que Juez está en el armado de una alternativa para la que también llamó hace unas semanas a Rodrigo de Loredo. Y con respecto al excéntrico economista, lo llamó cuando estuvo en Córdoba y Baldassi no estaba en la ciudad. Pero, dicen, quedó un café pendiente; encuentro, contacto e invitación de la que también se enteraron en Buenos Aires.

Radicales que ven otra pata en el acuerdo Negri-Mestre

Los radicales no tuvieron un fin de 2020 tranquilo. Con un clima caldeado por la interna que debe definirse en los próximos meses, algunos como el exintendente Ramón Mestre decidieron hacer una pausa, tomarse unos días en las Sierras y volver para instalarse en la discusión de las Legislativas de este año. Sin embargo, mientras Mestre acomodaba la agenda, un par de radicales que siguen mirando de afuera la disputa que tiene de un lado al extitular del Palacio 6 de Julio y Mario Negri frente a Rodrigo de Loredo, Orlando Arduh y Javier Bee Sellares dieron un par de detalles de lo que pasó y lo que viene. Resulta que, si camina el acuerdo entre el diputado nacional y el exintendente, Negri sería senador nacional y Mestre diputado en diciembre; pero hay un radical que se animó a sostener que ese es sólo el comienzo. “El acuerdo completo es con uno en cada boleta, los dos adentro, y Mestre jefe del bloque UCR en Diputados a fin de año”, se despachó el correligionario. Y no se quedó ahí. De ‘los primos’ se animó a decir que las gigantografías de Bee Sellares que se ven en la calle como un saludo de Canal C, señal en la que el exlegislador tiene un programa semanal, tenían otra idea original. “Esa cartelería estaba lista para la interna ahora. Como eso se planchó y había que postergarlo, salió el saludito de Canal C”, tiró.

Chacón cerca de Alberto, pero sin disparos a Schiaretti

El miércoles se produjo la segunda actividad en dos semanas consecutivas que realiza el albertismo que encabeza el senador Carlos Caserio en Córdoba. Esta vez, a diferencia de lo que había ocurrido siete días antes, fue en un lugar cerrado y el acto contó con la presencia de gremialistas que no habían estado en el encuentro anterior, pero además tuvo como plato fuerte el saludo del presidente Alberto Fernández. De hecho, en el momento en el que el titular del Ejecutivo nacional desde Casa Rosada se refirió a Schiaretti como ‘el Gringo’, habló de Carlos Gutiérrez y pidió la unidad, hubo algunas miradas de reojo. Que quedaron mucho más explícitas cuando tanto Caserio como Juan Monserrat (Uepc) dispararon con dureza en contra del gobernador. El que no fue por ese camino fue el líder de los Mercantiles, el massista Pablo Chacón, que fue, cumplió, pero no entró en la aspereza con El Panal. “Va apoya, es parte del Frente de Todos y tiene línea directa con Sergio (Massa). Pero no va a entrar en los cuestionamientos a Schiaretti. Es muy cuidadoso de eso”, dijeron algunos.

Casado y la polémica para cerrar el año en el Concejo

Pintaba todo tranquilo. Era la última sesión del año en el Concejo después de un 2020 de tensión en el legislativo municipal y nada amenazaba con romper el clima de brindis de fin de año. Hasta que… llegó el momento de la intervención del edil peronista Diego Casado, uno de los más polémicos del 2020 en el recinto y en el año de la virtualidad del Zoom. “Hay algunos que no se animan a decir cómo hicieron para pagar espacios en televisión”, dijo Casado apuntando a algunos ediles de la oposición. En los pasillos del Concejo se habló de una mención que se hacía a Rodrigo de Loredo, hasta que el propio Casado llevó la polémica del recinto a su cuenta de Twitter desde donde disparó: “Estamos en sesión y algunos concejales hablan como si fueran el agua mineral Villa del Sur. Hay uno que nunca quiso responderle al periodismo si pagó $1.500.000 con fondos públicos su instalación publicitaria en un programa de la mañana”. Fuerte…