Jury a los fiscales del caso Dalmasso: llega la hora de las conclusiones y la definición

Este miércoles podría ser la última jornada de debate en el juicio de destitución al cual están sometidos los fiscales Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, quienes investigaron entre 2006 y 2017 el crimen de Nora Dalmasso, hecho que permanece aún impune.

Las partes acusadora y defensiva expondrán sus conclusiones de los testimonios y documentos expuestos a lo largo de cinco días en que se desarrolló el proceso en la sala de audiencias de la Legislatura de Córdoba.

La fiscal general adjunta, Betina Croppi, comenzará con los alegatos. Podría insumirle alrededor de una hora y media porque deberá pronunciarse sobre las conductas de cada uno de los magistrados acusados.

Luego será el turno de los abogados de los tres fiscales, Luciana Camminal por Di Santo; Daniel Fernández y Emilio Andruet por Miralles; y Carlos Pajtman y Luis Pizarro en nombre propio.

El juicio es inédito. Nunca antes tres magistrados fueron sometidos a un juicio político en forma simultánea.

JURADO DE ENJUICIAMIENTO.

Qué se juzga

En este caso, se les atribuye haber incurrido en presunto mal desempeño y negligencia grave al no haber detectado a tiempo lo que se pudo develar recién en diciembre de 2024: que un ADN desconocido en el cinto de la bata de Nora Dalmasso pertenecía a Roberto Bárzola, un trabajador que declaró haber ido a la casa de la familia Macarrón horas después de la muerte.

¿El hallazgo genético fue totalmente casual? ¿Los fiscales acusados tuvieron delante de sus ojos las evidencias y no profundizaron o la subestimaron? ¿Son responsables de la prescripción de la causa, tema que está en debate porque al momento en que se cotejó el ADN de Bárzola ya habían transcurrido más de 18 años del crimen?

BETINA CROPPI. Fiscal General Adjunta.

Podría haber veredicto hoy mismo

Si los alegatos no se extienden demasiado, la decisión del Jurado de Enjuiciamiento podría conocerse esta misma tarde.

Luego de las conclusiones, los tres fiscales acusados tienen la posibilidad de expresar su última palabra.

La decisión es binaria: sólo cabe absolución o destitución.

El Jurado está presidido por la legisladora Julieta Rinaldi, e integrado por los legisladores Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (UCR) Walter Gispert (Frente Cívico); y la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti.