"La cantidad de proyectos liderados por mujeres es ridículamente superior a los de hace 10 años"

El sábado pasado, en Uruguay, hicieron la primera presentación eléctrica de su último disco y el próximo 19 de agosto, la música y su banda llegarán a nuestra ciudad para presentarlo. Recientemente, la banda estuvo girando por Europa, con presentaciones en formato acústico.

En conversación telefónica con PERFIL CÓRDOBA, Recanati habló sobre la búsqueda musical en sus proyectos y los verdaderos protagonistas de los inicios del blues, el punk y el rock and roll.

—¿Cómo les fue en la gira por Europa?

—Especialmente divertida. Había estado tocando el año pasado en Barcelona y Madrid, entonces fue llegar por segunda vez a una ciudad que, además, tiene una población muy grande de argentinos. Eso fue bastante lindo. Después estuvimos en otras ciudades en las que nunca había estado.

—¿Como cuáles?

—Pamplona, Bilbao, San Sebastián y Valencia. En algunos lugares había público 100% local y fue increíble tocar nuestra música por primera vez para ellos, pero en otros había público argentino. Son shows muy especiales porque de repente te encontrás tocando para mucha gente que hace mucho que no vuelve a Argentina.

—¿Cuándo vino a tocar por primera vez a Córdoba?

—Con Utopians toqué por primera vez en 2005.

—Tiene un público muy grande acá.

—Sí. Y voy mucho. Mis viejos viven en Traslasierra y pasé casi toda mi infancia allá. Córdoba para mí es una provincia muy especial.

—¿Cuáles son sus referentes dentro del rock argentino?

—Creo que la única referente argentina que tuve de chica y que sostuve con los años es mi amiga Patricia Pietrafesa, cantante de She Devils y bajista de Kumbia Queers. La iba a ver en vivo cuando era adolescente, la seguía mucho.Después me tocó compartir con ella escenarios y siempre le tuve un gran respeto y admiración.

—¿Por dónde pasa su búsqueda estética?

—Creo que lo estético me encuentra más a mí. Nunca me vi buscando algo estético sino como que me caigo encima de lo estético; y soy lo que sea que soy.

—¿Cuáles son los cambios entre su primer disco como solista y éste?

—Creo que “Ubicación en tiempo real” estaba detrás de una búsqueda un poco más oscura, sintética y espacial que lo que venía haciendo antes. Y este disco ya se creó sobre esas bases, entonces pudimos ir a lugares un poco más experimentales y más oscuros. Así que de repente nos encontramos metiendo otros instrumentos y arreglos que en el disco anterior eran parte de la búsqueda.

—¿Cuál es su lectura en relación a la evolución de mujeres y disidencias dentro del rock en los últimos años?

—En 2017 y 2018 surgieron muchos debates y peleas en la escena musical para generar nuevos espacios y un cambio de paradigma en la equidad arriba y abajo del escenario. Fue algo que sucedió más allá de cuánto o cómo se haya sostenido en el tiempo. Hoy la cantidad de proyectos musicales liderados por mujeres, lesbianas, artistas trans y no binaries que hay arriba de los escenarios es ridículamente superior a hace diez años.

—¿Qué fue lo que la llevó a escribir “Mostras del rock”?

—Futurock me había convocado para hacer un podcast hace cinco años, cuando todavía no era algo tan usual. Hice 7 episodios de historias de mujeres que para mí eran muy importantes para el rock y cuando comencé a hacerlos me encontré con un montón de mujeres que no conocía. Al podcast le fue muy bien y un año después Futurock me propuso hacer el libro. En la pandemia le propuse a Power Paola -una ilustradora colombiana que vive en Argentina y hace un trabajo increíble- que me ayudara a hacer un libro con todas estas historias. Quería que fuera un libro didáctico, un manifiesto en contra de la historia del rock que yo había consumido de adolescente; y las historias que elegí son las que consideraba que me habían faltado. Son historias del rock, del blues y el punk, que era la música que consumía.

—En algún momento dijo que en la década del 50 y 60 había diversidades y que no eran en ese momento invisibilizadas sino que el relato luego se encargó de eso, ¿por qué cree que pasó?

—Creo que quienes eran dueños del relato tenían el poder de decidir qué era lo que querían que se recuerde. Estamos hablando de muchos años antes de internet; en las historias que mostramos en el libro se ve que en los inicios del rock éste surge desde un lugar pobre y marginal. Entonces no es de extrañar que las primeras mujeres sean pobres, afrodescendientes, lesbianas, trans porque son personas que ya están viviendo en la marginalidad.

Pero cuando el rock se vuelve comercial -es decir manejado por el capitalismo- se vuelve un producto para ser consumido por personas de clase media, blancas y heterosexuales; por eso quien lo populariza es Elvis Presley y no Rosetta Tharpe, que es una mujer de 120 kilos, afrodescendiente y bisexual.

—¿Cuáles han sido sus influencias musicales?

—Patti Smith e Iggy Pop fueron mis dos pilares musicales más grandes. Porque arriba del escenario eran muy contestatarios. Eran un error en la Matrix. Ahora parece inocente pero en los años 60 estaban haciendo algo hipnotizante.



Mostras del rock

El libro -que refleja el ‘nido’ anglosajón del rock que va de la década del 20 a la del 80- cuenta con ediciones en Argentina, Chile, España y en breve verá la luz en Brasil y México.