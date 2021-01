La casa invita

Las estructuras de las divisiones formativas de Belgrano han pasado, en los últimos años, por diversas etapas, con elogios y críticas, debido a la cantidad de jugadores que llegan (o no) al primer equipo.

A pesar de que formó jugadores de la talla de Matías Suárez, Franco Vázquez, Lucas Zelarayán o Pablo Chavarría, en los últimos tiempos hubo varias palabras detractoras por el nivel de los (pocos) pibes que llegaban o no se afianzaban en el plantel profesional. Incluso el propio entrenador saliente Ricardo Caruso Lombardi declaró hace no más de dos meses que “hay varios chicos (juveniles) que los veo medio débiles. Me falta para confiar”.

Sin embargo, los pibes se ganaron su lugar y el técnico confió en ellos. Tan es así que en el último partido hubo, que en el cotejo disputado el domingo pasado frente a Nueva Chicago, de los 16 futbolista que jugaron, 10 fueron formados en el predio de Armando Pérez de Villa Esquiú. Un hecho que pasó desapercibido por muchos, debido a las urgencias que este certamen de la Primera Nacional propone, pero que fue muy celebrado por los técnicos que forman parte de la estructura de inferiores del club; y que reconoce, además, a Caruso Lombardi que no se ató a unas declaraciones.

En la formación inicial ante el ‘Torito’, salvo Wilfredo Olivera, toda la defensa estaba conformada por canteranos: César Rigamonti, Juan Barinaga, Franco Pardo y Joaquín Novillo. En el mediocampo estaban alistados Bruno Zapelli y Ulises Sánchez, que además fue el autor del primer gol. Y en ofensiva estaba Nahuel Luján.

Luego ingresaron el volante central Santiago Longo, Agustín Colazo, que selló el 2-0, y Gino Barbieri.

Pero no fue una casualidad, ya que en Puerto Madryn también hubo una gran participación de jugadores con pasado en inferiores celestes que jugaron. Y los resultados avalaron, ya que en ambos cotejos fue con victoria para los de Alberdi.

Pero no sólo son estos apellidos referenciados únicamente. En el plantel superior que entrena día a día bajo en Villa Esquiú hay un nutrido número de jugadores proveniente de inferiores que se han posicionado como recambio.

En los partidos de preparación al inicio del certamen, Caruso Lombardi probó a muchos de estos futbolistas. Y muchos lo supieron aprovechar, como el caso de Bruno Zapelli, que con 18 años ya debutó como titular.

Gol y primer contrato. Colazo, que había debutado el 5 de diciembre ante Independiente Rivadavia, marcó el domingo pasado su primer gol en el equipo principal; y el miércoles último firmó su primer contrato junto a los otros juveniles Nicolás Meriano y Ezequiel González. Todos hasta diciembre de 2023.

GOL Y FIRMA. Colazo, oriundo de Río Segundo, firmó el miércoles su primer contrato como futbolista profesional.

Con variantes

Cristian Romero, Renzo Saravia, Tomás Guidara y Bruno Amione eran las últimas grandes apariciones de Belgrano, con la particularidad de que todos eran defensores. Y esa situación también había levantado algunas críticas. Sin embargo, ahora hay un abanico mayor de posibilidades, debido a que hay variantes juveniles en todas las líneas para el plantel principal.

EL PIBE QUE ILUSIONA. Zapelli con su juego le da el toque fresco al ‘Pirata’.