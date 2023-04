​La esperanza azul y blanca

La victoria de Talleres ante Estudiantes de La Plata (1-0) por el Torneo Proyección de la AFA, el jueves pasado en La Boutique de barrio Jardín, le permitió a Tiago Tomás Palacios completar una semana perfecta.

Un día antes, el defensor de la reserva albiazul había sido incluido en la lista preliminar de 37 futbolistas que Javier Mascherano, DT del seleccionado argentino Sub 20, elaboró con miras al Mundial Juvenil que se jugará entre el 20 de mayo y el 11 de julio próximos en Argentina.

“Estoy contento con la victoria y feliz por haber sido convocado nuevamente al Sub 20, pero con los pies sobre la tierra”, afirma ‘Tomi’, que es oriundo de General Pico y cumplirá 20 años el próximo 28 de abril.

A pesar de su pasado de delantero en las infantiles del club pampeano Costa Brava, el juvenil hoy luce afianzado en el puesto de segundo marcador central, donde sobresale por ubicación, personalidad y altura.

Tomás Palacios se inició como delantero en el Club Atlético Costa Brava de General Pico y se incorporó a Talleres en 2019. El 28 de abril cumplirá 20 años.

“Hace cuatro años me presenté a una prueba que Talleres hizo en mi ciudad. De ahí me trajeron una semanita a entrenar a Córdoba y después pude quedar”, cuenta sobre su vínculo con la entidad de barrio Jardín.

Además de ser uno de los pilares de la reserva albiazul, Tomás entrena desde hace tiempo con el plantel superior (fue promovido por el uruguayo Alexander Medina en 2021) y en el actual certamen suma cinco partidos en el banco del equipo que dirige Javier Gandolfi. El portugués Pedro Caixinha lo hizo debutar en primera el 9 de abril de 2022, en el encuentro que el Albiazul perdió 1-5 ante Defensa y Justicia por la Copa de la Liga.

EN CELESTE Y BLANCO. El juvenil oriundo de General Pico figura en la lista de 37 futbolistas preseleccionados por Javier Mascherano. /// FOTO: CEDOC PERFIL

Sorpresa y media

“Gracias a Dios se dio todo esto de que el Mundial se haga en Argentina”, afirma Palacios, quien ya trabajó con el seleccionado Sub 20 en la previa al reciente Sudamericano de Colombia, donde el equipo de Mascherano cosechó un triunfo y tres derrotas y no logró superar la fase inicial.

La decisión de la FIFA de quitarle la sede a Indonesia, y un rápido movimiento de las cúpulas de AFA y Conmebol, le permitieron al equipo albiceleste sumarse al lote de 32 participantes en condición de anfitrión. Santiago del Estero, San Juan, Mendoza y La Plata serán las sedes del torneo, que tuvo su primera puesta en escena en Argentina hace 21 años.

“Trato de manejarme con tranquilidad, disfrutando el momento y esperando que lo que venga sea para bien. Gracias a Dios se dio que el Mundial sea en Argentina”,

“Entreno para superarme cada día y que las cosas salgan bien adentro de la cancha. La fe siempre está en mí, aunque tengo claro que a las decisiones las toma el cuerpo técnico”, destaca sobre su citación al Sub 20 de la AFA.

“Ya me tocó trabajar con los chicos y la verdad es que se ve un grupo muy lindo, con jugadores de mucha jerarquía”, destaca el zaguero de 1.,95 metro de estatura, en referencia al plantel de Mascherano, en el que confluyen los llamados ‘Europibes’ y promisorios valores de la competencia nacional.

“Trato de manejarme con tranquilidad, disfrutando el momento y esperando que lo que venga sea para bien”, señala ‘Tomi’, palpitando la posibilidad de jugar el máximo certamen de juveniles de la FIFA con la camiseta argentina. “Esta chance me genera mucha ilusión, así que entrenaré de la mejor manera, con el deseo de que salga todo bien”, añade.

PUSO LA FIRMA. El año pasado, el club albiazul le hizo su primer contrato profesional. El defensor formalizó su vínculo hasta 2025. /// FOTO: PRENSA TALLERES

Locales, otra vez

Palacios no tiene dudas de que la localía representará un plus para Argentina, que compartirá el Grupo A con Uzbekistán, Guatemala y Nueva Zelanda. “Contar con el apoyo del público es tener un jugador más. Yo lo siento mucho cada vez que juego con Talleres en La Boutique, y estoy muy agradecido a la gente del club”.

A la hora de los reconocimientos, Tomás le dedica un párrafo especial a su familia: “Mis viejos José Luis y Claudia Roxana, mis hermanos Franco y ‘Maxi’ y mi sobrinito Vito”. “Ellos están en La Pampa y tienen una alegría inmensa por todo lo que me está pasando. Son muy importantes para mí, porque siempre estuvieron acompañándome detrás de mi sueño”, enfatiza.

-Según tu opinión, ¿cuál es tu mayor virtud adentro de la cancha y qué aspecto tendrías que trabajar para mejor?

-Por ahí la virtud que tengo es que soy zurdo y que tengo buena técnica, aunque siempre hay que seguir mejorando. ¿Lo que me falta mejorar? Por ahí mis compañeros me cargan y me dicen que tengo que ser más malo… Que debo pegarles un poquito más a los delanteros rivales (risas).

-¿La altura es un plus para tu función de marcador central?

-A mi altura la trabajo, porque debido a esa característica por ahí me cuestan más el arranque y la velocidad. Siempre se puede mejorar en todos los aspectos del juego y entreno cada día apuntando a ese objetivo.

-¿Cuáles son los espejos en los que tratás de reflejarte?

-Trato de mirar siempre a los jugadores de elite, a los que compiten en los clubes de Europa y a los que integran las distintas selecciones. De Argentina me gustan mucho ‘Cuti’ Romero y (Nicolás) Otamendi.

-¿Cómo llevás la doble experiencia de jugar en reserva y también participar de los partidos de la primera?

-Muy bien. Hoy me toca vivir las dos experiencias en Talleres y trato de disfrutarlo día a día. Y ahora se suma esto de la selección, así que siento una alegría inmensa. Espero que las cosas puedan salir bien.