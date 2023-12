“La gente no sabe por qué van a la calle”, dice una referente social de Villa El Libertador

Sandra Almada es una militante peronista que acaba de ser designada al frente del Centro de Participación Comunal 6 Villa El Libertador. A su vez, es integrante del “Movimiento Octubre”, una cooperativa textil con merenderos, roperos populares y comedores en calles Gobernación y Caracas en el barrio.

A nivel nacional, Octubre está alineado a UTEP, de tendencia nacional y popular y que entre los líderes tiene a Juan Grabois. En el balotaje presidencial, la organización apoyó la candidatura de Sergio Massa.

Almada aclara que en Córdoba se declararon neutrales porque la provincia “es muy especial”, es decir es el corazón del antikirchnerismo en Argentina. Y además, porque el presidente del PJ y exgobernador, Juan Schiaretti, se pronunció en contra de la candidatura de Massa.

En su cooperativa textil trabajan 82 personas que están bajo el programa nacional de Potenciar Trabajo. Cobran 70 mil pesos y contra prestan 15 horas semanales. Almada admite estar expectante con los nuevos anuncios de Milei, que podrían suponer recortes a los planes. Pero aclara que su organización no usa a la gente.

"Cárcel o bala": Espert cruzó con los tapones de punta a Bregman y Del Caño

La ahora funcionaria fue entrevistada para la edición del periódico La Décima de diciembre, pero sus afirmaciones recobran actualidad ahora que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció un “Protocolo Antipiquetes” que establece sanciones para quienes corten las calles para protestar. Almada dice ser “enemiga de llevar niños a las marchas”. Justamente Bullrich, dijo que denunciarán a las madres que usen a los menores como “escudos humanos”.

- ¿No sos partidaria del corte de calle?

Sandra Almada: Estar todos los días en la calle, no. Si hay que movilizar por un recorte de alimentos, saldremos. Pero no somos de estar en la calle continuamente. Preferimos hacer una actividad con los compañeros y que se capaciten, no sirve de nada llevar la gente a la calle si no saben por qué van. Si van por cuenta de ellos, perfecto. Somos enemigos de las marchas, de llevar a los niños, que deben estar en el colegio.

- ¿Qué opinas de la acusación del gobierno de terminar con los “intermediarios” de los planes?

SA: Tenés organizaciones que sí se aprovechan de los compañeros, que le sacan las tarjetas o se abusan con lo que le cobran, algunos presionan si no pagan y si no van a la marcha le cobran multas. Si hubiera trabajo, hoy no existirían las organizaciones, los merenderos ni nada. Hay que respetar a los compañeros, tratarlos como un par, y no abusar de ellos. Hay organizaciones que los tienen 30 horas semanales, pero por miedo de perder lo poco que cobra se deja maltratar con las horas y amenazas.

- ¿Entendés el resultado de las urnas? ¿Ves un deterioro social general?

SA: Si bien mi organización a nivel nacional apoyó a Massa, acá teníamos la orgánica de ser neutros porque Córdoba es especial. La gente necesitaba un cambio. Ya pasó con Macri. En este caso pasó lo mismo. Se necesita un aire nuevo. Para que este país salga adelante necesitamos de ocho a diez años. Ojalá le vaya bien a Milei, porque si le va bien, les irá bien a todos. El pueblo eligió a Milei y hay que apoyarlo, compartamos o no su ideología política.

Caputo dijo que la gente recibió "muy contenta" el ajuste y prometió que los jubilados cobrarán "aumentos más altos"

- Pero Eduardo Belligoni, el líder del Partido Obrero, apuesta a que le vaya mal. ¿Qué opinas?

SA: Nos iría mal si cortaría todos los planes. Si bien nos puede perjudicar, cuando al Polo Obrero le ofrecieron herramientas cuando pedían un millón de puestos de trabajo, dijeron que no. En nuestro caso recibimos las herramientas y nos capacitamos; hoy podemos hacer tres mil mochilas Paicor gracias a esas herramientas. Hemos recibidos máquinas (de coser) e insumos para trabajar. Seguro habrá recorte, pero quizá haya mucha gente que esté cobrando cuando no lo merece. Me molestaría que se lo saquen a quien lo necesita y que trabaja.

- ¿Te duelen cuando los llaman “planeros”?

SA: Nosotros nos sentimos orgullosos porque demostramos que no somos planeros y sí trabajamos. Trabajamos en los colegios y centros de salud con cuadrillas y demostramos que no somos planeros, que los compañeros saben trabajar y se prepararon. Hay chicas que saben hacer revoques, arreglan techos, caños. Aprendieron oficios; electricidad, gasista, plomería. Esto nos enorgullece.

Mario N Albera / La Décima