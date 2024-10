La historia de la goleadora del histórico ascenso de Talleres

“Gol, gol, en tu cabeza hay un gol, que suene un gol, de pasión, lo grita tu corazón”, rezaba una vieja canción comercial en la tele argentina. Una canción que, tranquilamente, se puede adaptar a Eliana Capdevila.

Ella juega a la pelota desde pequeña, pero su amor por los goles nació cuando tenía 12 años y un tanto en un clásico de la Liga de Punilla la cambió para siempre. Un remate desde afuera del área que se metió al lado del palo y el sonido de la red, y la emoción de su familia y los abrazos de sus compañeros, fue todo mágico. Desde entonces, en su cabeza hay goles por hacer. Y vaya que los hace.

‘Eli’ es la capitana y goleadora de las históricas Talleres que ascendió a la primera división del fútbol femenino de AFA. Dentro de muchos años, cuando se revisen los libros de historia del femenino cordobés, habrá un capítulo especial para ella, ya que marcó 27 goles en 22 partidos para que las ‘Matadoras’ se consagraran campeonas invictas de la Primera B de AFA.

Pero detrás de esa cantidad increíble de conquistas, hay una historia.

La atacante de 29 años, además de romper redes, es Profesora de Educación Física, guardavidas e instructora de fitness acuático.



‘Eli’ Capdevila es oriunda de Villa Giardino -a 75 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba –, y desde aquella localidad mamó el gusto por jugar al fútbol. Arrancó jugando con sus cuatro hermanos varones y su papá. Y después en torneos interbarriales. Ahí era la única mujer.

Hasta que a los 12 años no la dejaron jugar más. Algo que –lamentablemente- sucedía muy a menudo con las niñas que querían jugar. Aunque, más allá de que las nuevas generaciones están teniendo más posibilidades, todavía sigue siendo difícil para las nenas poder encontrar lugares donde jugar. Volvamos a la historia. Eli no tuvo más lugar para seguir jugando en esos torneos, pero apareció una posibilidad: su papá era entrenador de la sexta de Villa Unidas y la incorporó, debido a que en el reglamento en la Liga de Punilla no decía explícitamente que las mujeres no podían jugar.

Eso ya dejó una huella, porque se transformó en la primera mujer de la zona en jugar y marcar goles. Ya estaba destinada en entrar en la historia.

Tras jugar en la Liga de Punilla, ya de adolescente, se fue a probar suerte en Córdoba Capital: a la Liga cordobesa. Jugó en Escuela Presidente Roca y Racing de Nueva Italia.

Luego, por cuestiones de estudio, regresó a la Liga de Punilla y en el 2022 jugó en Pittys FC.

Pero ella quería más. Y sentía que podía dar más. Entonces el 2023, con 28 años, fue a una prueba a Talleres, y Miqueas Russo, el técnico de las ‘Matadoras’ no dudó, y la incorporó para el plantel de la Primera B de AFA.

Estuvo en el equipo que quedó en las puertas del ascenso del año pasado, siendo importante, pero alternando en varios partidos. Hasta que esta temporada se puso el equipo al hombro: fue determinante. Eli Capdevila fue capitana y goleadora, referente, adentro y fuera de la cancha.

Una delantera fuerte, capaz de superar en el uno a uno, de eludir rivales, de poner el cuerpo y batallar, de hacer goles desde afuera del área con remates o de tiro libre, de definir mano a mano y ganar con el cabezazo. Siempre haciendo goles.

‘Eli’ Capdevila siguió y sigue haciendo goles, y ahora sueña con marcar goles en la Primera división. Y ojo, que cuando ‘Eli’ sueña, lo logra.