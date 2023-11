La historia de un joven cordobés explorando el mundo de la arquitectura en Dallas

Agustín Mauro es un joven cordobés de 25 años, que apasionado por la arquitectura, el diseño y la fotografía, reside en Dallas (Texas, Estados Unidos) desde hace 18 meses. Actualmente, trabaja para una de las firmas de arquitectura de mayor renombre del mundo y en un mano a mano con Perfil Córdoba contó su experiencia viviendo en el extranjero.

A su 23 años, Agustín completó su carrera de arquitectura en la Universidad Católica de Córdoba, destacándose por su participación en diversos concursos y colaborando en el estudio Rovea Sargiotti Arquitectos, bajo la tutela de Ricardo Sargiotti, un reconocido arquitecto en el ámbito latinoamericano.

Con una breve parada por Italia y siguiendo la idea de querer eventualmente vivir en Nueva York, Agustín aplicó para numerosos estudios estadounidenses hasta conseguir el puesto de diseñador en la segunda firma de arquitectura más grande del mundo en sus oficinas en Dallas: HKS Architects.

“Soy un diseñador profesional en el departamento de educación, me dedico a hacer proyectos que ellos llaman ‘higher education’ relacionados con universidades, residencias estudiantiles, centros de arte, etc.”, explicó.

La firma se destaca por trabajar en proyectos con gran compromiso social a través de un enfoque integral que abarca aspectos de diseño y sostenibilidad.

“Acá trabajan arquitectos, paisajistas, ingenieros, investigadores, diseñadores gráficos, antropólogos. Todos profesionales que traen sus diferentes aportes a los proyectos arquitectónicos”.

El arquitecto argentino notó la diferencia en la organización y la división de tareas en la firma de Dallas en comparación con los estudios en Argentina. Señaló que la calidad de la arquitectura y el enfoque en la satisfacción del cliente son características distintivas de su trabajo en los Estados Unidos.

“Me parece buenísima la oportunidad de trabajar en proyectos de gran escala. Al ser una firma tan grande tiene proyectos muy grandes. Es muy particular y esto no te lo suele dar un estudio chico o estudios de Argentina, proyectos de esta escala no son muy comunes”, recalcó.

Y la pregunta que no puede faltar en estos casos, ¿qué se dice de los argentinos afuera?

Según Agustín, la apreciada influencia latina en Estados Unidos se destaca por su carisma y energía, cualidades que sorprenden y agradan a los estadounidenses.

“Siempre estamos de buen humor, incluso en las peores el argentino se ríe de todo lo malo que le pasó, eso al americano le sorprende y por eso te quieren cerca para trabajar”, destacó.

Proyectos y concursos

Agustín, a lo largo de su carrera profesional, participó en numerosos proyectos en varias ciudades de Estados Unidos y de Argentina.

Uno de ellos fue el Centro Administrativo de Rawson, en Chubut, Argentina. La propuesta se centró en reasignar los recursos destinados a un nuevo Centro Administrativo, que quedaría separado del tejido urbano de la ciudad, hacia la reinvención de una ciudad ambiental y socialmente sustentable.

El objetivo fue colocar a la ciudad de Rawson como modelo de intervención y desarrollo y como componente de un sistema geográfico, ecológico y económico integrado, preparado para enfrentar los desafíos futuros.

El proyecto puede resumirse en tres puntos: el reciclado de edificios en desuso, potenciar espacios verdes e infraestructuras existentes como lugares públicos y finalmente elaborar una red de cicloturismo Patagonia-Atlántico.

“Es uno de los concursos que más me gustó hacer. Lo que hicimos con nuestra propuesta fue no seguir las bases del concurso. Pensábamos que no nos iban a dar absolutamente nada y no dieron una mención honorífica”, cuenta.

Ya con HKS Architects, trabajó en diversas propuestas, de entre ellas, diseñar un nuevo edificio residencial estudiantil para la universidad de Rice en Houston.

“Fue uno de los últimos proyectos en los que participe, todavía estamos esperando los resultados. Un trabajo muy intenso en dos semanas y tiene mucho significado para el barrio en la que está localizado”.

Por su diseño geométrico logra crear espacios al aire libre entre el borde del edificio y el límite de la propiedad, proporcionando áreas versátiles que podrían destinarse al comercio minorista, encuentros, compartir comidas o estudiar.

Finalmente, Agustín también participó en una propuesta para elaborar un nuevo centro comunitario, un el barrio marginado de Dallas: Joppa.

Este proyecto se enfoca en revitalizar una escuela segregada y abandonada desde la década de 1950, transformándola en un nuevo lugar de encuentro en Joppa, una de las "Freedmen’s towns". Este término hace referencia a los barrios establecidos por los afroamericanos liberados después de la guerra civil en Estados Unidos.

“Este es un trabajo que propusimos para este barrio marginalizado de Dallas. Les falta infraestructura, les han quitado los accesos a la ciudad. Lo que hacemos es reutilizar una de las famosas escuelas segregadas de la posguerra civil, para darle al barrio un centro comunitario y un programa de educación. Tiene mucho significado y mucho impacto”.

Además, “tuvimos un montón de encuentros con la comunidad para hacer el proyecto. Una vez cada mes y medio teníamos reuniones de diseño y les mostrábamos nuestros avances y nos daban feedback”, explicó.

Por fuera de la arquitectura, Agustín desarrolló un profundo interés por la fotografía, lo que le ha permitido explorar la vida urbana y la relación entre las personas y las ciudades. “Es urbano, la gente usando las ciudades y con un claro enfoque en la arquitectura”. Complementando su perspectiva como arquitecto: la búsqueda de la sencillez en el diseño, pero con un fuerte compromiso social.

El día a día en Dallas

Con días que arrancan a las ocho de la mañana y que terminan casi seis de la tarde, el arquitecto se reserva momentos especiales de su rutina para poder conversar con su familia y amigos. “Todas las semanas los llamo. Cada seis meses intento visitar o que ellos me visiten”.

Sin embargo, a pesar de extrañar la cultura, a sus amigos y familia en Argentina, Agustín expresó su interés en continuar explorando las diferentes oportunidades que trabajar en el extranjero le brinda.

“Quiero aprovechar mis 20 y mis 30 para vivir afuera, vivir en otra cultura, crecer y exponerme a distintas cosas. Todo está por verse”, concluyó.