La incertidumbre del goleador

por Marcos Villalobo

No son días fáciles para el delantero formoseño Germán Estigarribia. La incertidumbre reina en los futbolistas del ascenso y, en ese marco, el atacante de Instituto debe afrontar un par de cuestiones que lo mantienen alerta.

La semana pasada la dirigencia de la “Gloria” licenció a sus futbolistas del plantel profesional para que pudieran regresar a sus lugares de origen, y pasar, así, la cuarentena junto a sus familiares. Sin embargo, Estigarribia no pudo armar las valijas. ¿El motivo? La provincia de Formosa, de donde él es oriundo, ha cerrado sus fronteras y no puede entrar ni salir nadie.

“Sí, sigo en Córdoba. Es que pusieron una restricción de entrada a mi provincia, porque allá no hay casos de contagio”, le confirmó a PERFIL Córdoba el futbolista albirrojo, que cuenta: “Tengo ganas de volver, estar junto mi familia, mi mamá, mi papa, mi hermano, mis afectos. Con mi familia hemos tratado de pensar en positivo para que se resuelva y volver a jugar, que es lo que quiero”.

Sus días de confinamiento a raíz de la crisis sanitaria generada por el nuevo coronavirus la pasa en el departamento que le alquiló el club de Alta Córdoba. Pero su cabeza vuela por varios lugares. “Está todo complicado, no puedo hacer nada, todo el día encerrado, aburrido, no la estamos pasando tan bien que digamos”, relata el formoseño.

Pero intenta buscar optimismo y encontrar lo bueno. “Lo positivo es que puedo pasar tiempo con mi hijo y mi mujer”, cuenta.

Vínculo limitado. Pero eso no es lo único que pasa por su cabeza, ya que más allá de que la complicación para entrenar y el estar lejos de su tierra, la otra cuestión que ha ganado la escena para él, y muchos jugadores del ascenso, es que su contrato laboral con Instituto finaliza el 30 de junio próximo. Y, de acuerdo a las versiones que hay por estas horas, el fútbol oficial recién podría regresar en septiembre, con viento a favor, o el año que viene.

En ese marco se calcula que más de 2600 futbolistas del ascenso se quedarían sin empleo, entre ellos Estigarribia, que en la ‘Gloria’ tuvo buenas actuaciones y era considerado por la directiva y la hinchada. Pero el panorama es incierto de cara al futuro.

“Con el club no se habló nada sobre este tema, no sé qué pasara, si me quedaré seis meses más o no, no tengo la menor idea”, confesó Estigarribia.

Y no se quedó ahí, debido a que tal es lo borroso del horizonte, que él está dispuesto a resignar dinero con tal de seguir ligado al club después el 30 junio. “Más allá de lo económico, yo vivo de esto, y quiero estar. Tuve la mala suerte de haber estado siete meses parado y no fue para nada lindo. Por eso, resignaría parte de mi sueldo por que vuelva el fútbol”.

FICHA TECNICA: Nombre y apellido: Germán Estigarribia. Fecha de nacimiento: 6 de marzo de 1997. Lugar de nacimiento: Formosa. Puesto: centrodelantero. Club: Instituto. Trayectoria previa: Lanús, Antofagasta y Copiapó, de Chile. Goles en Instituto: 2

Salario universal para los futbolistas

El colectivo “Futbolistas Unidxs” dio a conocer una propuesta para generar un salario universal para futbolistas. Solicitan que sea financiado conjuntamente por Futbolistas Argentinos Agremiados, AFA, los clubes, el Estado nacional, las empresas auspiciantes y las empresas de televisación. La propuesta no especifica un monto para este SUF, pero proponen que sea homogéneo para los futbolistas de cada división.