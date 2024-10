La industria cordobesa entre luces y sombras: sectores en recuperación, desafíos y humor empresario

La industria cordobesa atraviesa un escenario complejo y diverso, con sectores que enfrentan realidades muy dispares. En diálogo con Punto a Punto, Luis Macario, presidente de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), expuso las principales dificultades y oportunidades que enfrenta el sector.

Macario destacó que los sectores tecnológicos se encuentran en una mejor posición en comparación con otras industrias. "La mayor dificultad para ellos es la escasez de recursos humanos, pero no están sufriendo grandes problemas estructurales", explicó.

En contraste, la situación es diferente para la industria agroalimentaria, que ha experimentado una caída del 5% al 10% en comparación con el año pasado. "La agroindustria está trabajando por debajo de los niveles habituales, pero aún se mantiene", comentó Macario.

Por otro lado, el sector minero enfrenta mayores desafíos, con un nivel de actividad que ronda el 40% por debajo de lo esperado. "Esto se debe principalmente a la caída de la obra pública. Aunque el gobierno provincial mantiene algunas obras, las nacionales están prácticamente detenidas. A pesar de ello, el sector no ha prescindido de personal, aunque sí ha ajustado salarios", afirmó Macario, quien agregó que el repunte en la construcción privada ha brindado un respiro a la industria.

Automotrices y autopartes.

El sector automotriz también ha tenido un año más lento. "La producción de automóviles ha disminuido en comparación con el año pasado, aunque se ha amortiguado gracias a las exportaciones. Sin embargo, no todas las terminales están igual de posicionadas en el mercado externo, lo que ha afectado de manera desigual a las empresas", explicó el presidente de la UIC.

En cuanto a la industria de autopartes y la metalmecánica, Macario señaló que, si bien el nivel de actividad ha caído, el panorama a futuro es prometedor. "Los recientes anuncios de inversiones por parte de Stellanis y Renault abren grandes posibilidades. Los componentes nacionales tendrán un rol importante, lo que generará un potencial aumento en la mano de obra y dará dinamismo al sector", adelantó.

Agricultura y maquinaria agrícola

"La maquinaria agrícola había comenzado a recuperarse, pero actualmente está más paralizada. Su desempeño depende directamente de los niveles de cosecha", explicó Macario. A pesar de las dificultades, el presidente de la UIC destacó que este año la cosecha fue razonable. "El maíz estuvo afectado por la chicharrita, pero, en general, los productores que obtienen buenas cosechas tienden a invertir en maquinaria", añadió el presidente de la UIC.

El desafío de reactivar la industria

Para Macario, la reactivación de la industria no tiene soluciones rápidas. "Argentina ha llegado a un punto en el que tocamos fondo. Es un país que no genera confianza debido a su historial de default, incumplimientos de préstamos y contratos. No se puede atraer inversiones si no se garantiza seguridad jurídica", aseguró.

El presidente de la UIC enfatizó la importancia de generar confianza tanto para inversores extranjeros como locales. "En Argentina hay dólares, pero están fuera del sistema económico, guardados en cajas de seguridad o debajo del colchón. La falta de confianza en el sistema es lo que impide que esos dólares circulen", advirtió Macario.

En cuanto a la situación macroeconómica, Macario comparó la evolución de Argentina con un "electrocardiograma", con ciclos constantes de caídas y rebotes. "Argentina ha vivido por encima de sus posibilidades durante mucho tiempo. Para cambiar esta realidad, es fundamental que no haya déficit y que las cuentas se mantengan en orden de manera consistente a lo largo del tiempo", explicó.

Sobre el gobierno de Javier Milei, Macario fue claro: "No va a tener tiempo suficiente para resolver todos los problemas estructurales del país. Estos procesos requieren más de cuatro años. Lo importante es que Argentina tome una senda económica estable y predecible, sin los desvíos que siempre nos llevan a la recesión", afirmó.

Energía y obra pública

Otro de los temas clave para la industria es la energía. Macario subrayó que "las restricciones energéticas no son nuevas", y expresó su desacuerdo con la postura del gobierno sobre la obra pública. "Sin obra pública no hay infraestructura, y sin infraestructura la industria no puede desarrollarse. Necesitamos un plan de contingencia claro, algo que todavía no hemos visto", dijo.

Humor empresario

A pesar del contexto recesivo, Macario señaló que hay optimismo entre los empresarios. "Aunque todos reconocen que la recesión es fuerte, en la última encuesta de la UIC el 71% manifestó que ve el futuro con optimismo. Esperamos que esta recesión no se profundice y que el rebote económico llegue pronto y sea contundente", concluyó.