Lista 10 denuncia intimidaciones a comerciantes e irregularidades electorales en la disputa por el Centro Vecinal del Cerro de las Rosas

En el marco de la dura contienda por la conducción del Centro Vecinal del barrio Cerro de las Rosas, Guillermo Carreras, integrante de la Lista 10 "Por un Nuevo Cerro" y residente del barrio desde hace 45 años, asegura que hay acciones intimidatorias del actual presidente, Adrián Zak y asegura que hubo irregularidades en el proceso electoral que finalmente le permitirá participar a la lista oficialista en los comicios que se realizarán el próximo domingo.

Carreras, quien también es candidato a formar parte de la comisión revisadora de cuentas por la Lista 10 dialogó con Perfil Córdoba y acusa al actual presidente de "amedrentar a los comerciantes" del barrio y luego salir corriendo. Sobre esta denuncia se viralizó un video difundido en las redes sociales en que se ve a Zak siendo cuestionado por una comerciante.

Según Carreras, quien explicó las imágenes que se ven en el video, Zak "se mete de prepo adentro de los comercios a ver si hay irregularidades, a denunciar", en la búsqueda de "irregularidades de los comerciantes de los vecinos del Cerro de las Rosas y los intimida filmándolos".

El candidato a revisor de cuentas criticó esta actitud, y resaltó que el presidente "no tiene idea lo que es trabajar todo el día para llegar a fin de mes". Además de las intimidaciones, el actual presidente es señalado por atentar contra las obras en curso y frenar otras mediante un amparo judicial de 2018, impidiendo el avance del Cerro al considerar todo el barrio como patrimonio, incluso casas obsoletas con propietarios que desean vender.

Centro Vecinal Cerro de las Rosas: La Junta Electoral declaró ganadora a la Lista 10 conducida por Blanco

Respecto al proceso electoral, Carreras manifestó que la Lista 10 impugnó a la lista oficialista (Lista 25) debido a lo que consideran una "mala inclusión de candidatos". La denuncia se centra en la presencia de "candidatos que no viven en el barrio y que vienen de la conducción actual como tesorero", quien, según Carreras, "no vive en el barrio y no podía acreditar domicilio". Carreras afirmó que la Comisión de Centros Vecinales "lo dio de baja", dejando a la Lista 25 con 20 personas, por debajo del mínimo de 21 requerido. A pesar de ello, lamentó que finalmente se les permitiera participar a la lista oficialista tras una decisión de la Dirección de Centros Vecinales rectificó una resolución polémica y habilitó a la Lista 25 a participar en los comicios.

Carreras aseguró que todo lo que está sucediendo en el barrio es porque la actual conducción "nunca tuvo oposición" real y "nunca han hecho nada" por el barrio, que se encuentra "totalmente desvalorizado" y ha perdido habitantes. Contrastó esta situación con los miembros de la Lista 10, a quienes describió como "buena gente, trabajadora", y sobre todo, "todos residentes" del barrio.

Además enfatizó que su lista "no viene a destruir el barrio porque está destrozado por el abandono de esta gente que nunca han hecho nada y por si fuera poco amedrentan a comerciantes de toda la vida que superaron la pandemia, que dan trabajo a la gente".

La Lista 10 considera que el amparo judicial que impide grandes desarrollos inmobiliarios ha dejado al barrio en el abandono, a diferencia de la Lista 25 que busca extenderlo.

Denuncias cruzadas

La disputa electoral ha estado marcada por denuncias cruzadas. La Lista 10, liderada por María Claudia Blanco, presentó objeciones ante la Junta Electoral. Entre las irregularidades que fueron señaladas por los letrados de dicha lista, figuran candidatos con supuestas deudas municipales con sentencia firme y procesos judiciales vigentes, así como candidatos con domicilios fuera de la jurisdicción del centro vecinal.